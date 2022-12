Des bases aériennes au plus profond de la Russie secouées par des explosions ; Une nouvelle vague de frappes aériennes de l’Ukraine

Publié à l’origine sur ZeroHedge

Lundi a vu une autre escalade majeure dans la guerre en Ukraine alors que les médias russes ont rapporté que des explosions ont secoué deux bases aériennes en Russie, suggérant que les forces ukrainiennes pourraient chercher à lancer des missiles profondément dans le territoire russe, bien que la cause exacte ou les types d’armes derrière les explosions soient inconnus. Il pourrait également s’agir d’une autre « attaque de sabotage » comme celle qui a déjà été vue en Crimée.

L’une des bases russes frappées hébergerait des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire utilisés dans des frappes aériennes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. L’Associated Press détails à la suite des explosions : « L’agence de presse russe RIA Novosti a déclaré trois militaires ont été tués et six autres blessés, et un avion a été endommagé, tôt lundi lorsqu’un camion-citerne a explosé sur une base aérienne à Ryazan, dans l’ouest de la Russie. »

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/12/r.mp4?_=1

Le rapport soulignait que « la base abrite des ravitailleurs de vol à longue portée qui servent à ravitailler les bombardiers en vol ». L’autre base qui a été touchée est identifiée comme étant dans la région de Saratov. La base de Saratov se trouve à quelque 600 kilomètres à l’est de l’Ukraine, de sorte que les deux bases sont relativement profondément à l’intérieur du territoire russe.

Pendant ce temps, Moscou a pris des mesures rapides et décisives – lançant une fois de plus un barrage de frappes aériennes majeures sur les villes ukrainiennes, ciblant en particulier les infrastructures énergétiques dans le cadre de l’objectif déclaré de dégrader l’alimentation électrique de l’Ukraine à l’approche de l’hiver. Depuis des jours, les responsables ukrainiens avertissent la population de se préparer à de nouvelles attaques majeures.

Des sirènes d’alerte aérienne ont retenti lundi dans tout le pays. « L’ennemi attaque à nouveau le territoire de l’Ukraine avec des missiles ! » Kyrylo Timochenko, un responsable du bureau du président ukrainien, a écrit sur Telegram.

D’après l’AP :

Les médias ont fait état d’explosions dans plusieurs régions du pays, notamment les villes d’Odessa, Cherkasy et Kryvyi Rih. À Odessa, la compagnie locale d’approvisionnement en eau a déclaré qu’une frappe de missile avait coupé l’alimentation des stations de pompage, laissant toute la ville sans eau.

Les civils se réfugient dans des lieux souterrains comme les stations de métro, notamment dans la populeuse capitale ukrainienne…

L’Ukraine a jusqu’à présent compté une poignée de morts lors de la nouvelle série de frappes russes de lundi. On s’attend à ce que l’accès à l’électricité et à l’eau dans de nombreuses régions soit plus gravement touché, étant donné que la plupart des estimations ont déjà mis le réseau énergétique national à 40 % désactivé.

« Le bureau de Zelenskyy a déclaré que trois tirs de roquettes avaient frappé la ville natale du président, Kryvyi Rih, dans le centre-sud de l’Ukraine, tuant un ouvrier d’usine et en blessant trois autres », poursuit l’AP. « Dans la région nord-est de Kharkiv, une personne a été tuée dans des frappes de missiles S-300 sur des infrastructures civiles dans la ville de Kupyansk, a-t-il ajouté. »

Les deux bases aériennes russes secouées par des explosions lundi se trouvaient profondément à l’intérieur du pays, suggérant la possibilité soit d’une frappe ukrainienne à longue portée, soit aussi d’une opération de sabotage au sol...

Et de plus, il y a des rapports émergents selon lesquels une roquette abattue a été trouvée juste le long de la frontière avec la Moldavie, suggérant que comme la dernière vague d’attaques, la Russie vise toujours plus à l’ouest en Ukraine. En conséquence, les forces ukrainiennes essaieront probablement de continuer à frapper des cibles à l’intérieur de la Russie, également à mesure que leur capacité augmente étant donné qu’elles ont reçu des fusées à portée toujours plus longue des États-Unis et des pays de l’OTAN.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front