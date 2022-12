https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/12/AFU.mp4?_=1

L’expert militaire Daniel Bezsonov de la RPD a partagé une vidéo des lignes de front du Donbass, révélant un autre crime de guerre des Forces armées ukrainiennes contre leurs propres militaires.

La vidéo a été fournie avec le commentaire suivant :

Hier, un quadricoptère de nos militaires a été levé dans le ciel en direction d’Artemovsk (Bakhmut) pour la reconnaissance de la situation dans la zone des positions de l’armée ukrainienne. L’opérateur du quadricoptère a détecté le mouvement d’un groupe d’ennemis le long de la zone forestière près des positions militaires des FAU. À première vue, cela ressemblait au mouvement d’un groupe de sabotage et de reconnaissance de sept personnes, alors notre opérateur de drone a décidé de poursuivre l’observation visuelle ; mais bientôt, il s’est avéré que quatre soldats des FAU menaient trois hommes en uniformes de campagne ukrainiens standard vers un peloton d’exécution. Ils ont choisi une tranchée abandonnée ou de rechange comme lieu de tir, mais ils ne les ont pas abattus dans la tranchée, mais à proximité. Ce n’est pas un accident unique. Depuis la défense de Slaviansk fin mai 2014, nous avons appris pour la première fois que les nazis du « secteur droit » avaient tiré sur huit artilleurs militaires ukrainiens qui refusaient de frapper la ville. Au fil des ans, toutes les unités des Forces armées ukrainiennes se sont transformées en nazis, et elles n’ont plus besoin de nazis particulièrement lapidés pour les exécutions de leurs frères d’armes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

À Zaporozhye, ont été signalées des frappes sur les positions de l’armée ukrainienne

Entrepôts et positions de l’armée ukrainienne attaqués à Zaporozhye sous contrôle de Kyiv

© Photo : Service national d’urgence d’Ukraine

Pompiers ukrainiens. Photo d’archive

MOSCOU, 6 décembre – RIA Novosti. Les forces armées ont attaqué les entrepôts et les positions de l’armée ukrainienne dans la banlieue la plus proche de la ville de Zaporijia, contrôlée par Kyiv, Volodymyr Rogov, président du mouvement We Are Together with Russia, membre du conseil principal de l’administration du Zaporozhye région, a déclaré sur Telegram.

Plus tôt, Strana.ua a également écrit sur les explosions dans le centre régional.

« Pour le moment, les habitants de la ville ont entendu au moins six explosions. Selon des informations préliminaires, les cibles des frappes de notre armée étaient des entrepôts et des positions de militants des FAU situés dans la banlieue la plus proche de Zaporozhye, ainsi que des infrastructures utilisées par le régime de (Vladimir) Zelensky pour avoir fait la guerre », a écrit Rogov.

L’armée russe a commencé à attaquer les infrastructures ukrainiennes le 10 octobre, deux jours après l’attaque terroriste sur le pont de Crimée, dont les autorités russes pensent que les services de sécurité ukrainiens sont à l’origine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti