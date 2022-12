Le ministère de la Défense a annoncé une tentative des forces armées ukrainiennes de frapper des aérodromes dans les régions de Saratov et Ryazan

MOSCOU, 5 décembre – RIA Novosti. L’Ukraine a lancé une attaque contre des aérodromes militaires dans les régions de Saratov et Riazan, tuant trois militaires russes, a rapporté le service de presse du ministère de la Défense.

« Le matin du 5 décembre, le régime de Kyiv a tenté de frapper des véhicules aériens sans pilote à réaction de fabrication soviétique sur les aérodromes militaires de Diaghilevo dans la région de Riazan et d’Engels dans la région de Saratov », indique le communiqué.

Selon l’agence, trois techniciens militaires ont été tués dans l’attaque, quatre autres ont été blessés, ils ont reçu toute l’assistance médicale nécessaire.

Il est à noter que l’aviation russe, utilisant des systèmes de défense aérienne, a intercepté des drones ukrainiens volant à basse altitude.

« A la suite de la chute et de l’explosion de fragments de drones à réaction sur des aérodromes russes, le revêtement de la coque de deux avions a été légèrement endommagé », a indiqué le ministère.

En réponse, la Russie a porté un coup dur au système de commandement et de contrôle militaire ukrainien et aux installations de défense connexes.

« Malgré les tentatives du régime de Kyiv de perturber le travail de combat de l’aviation russe à long rayon d’action par un acte terroriste, aujourd’hui vers 15h00 (heure de Moscou), une frappe massive a été menée contre le système de commandement et de contrôle militaire et les installations connexes du complexe de défense, des centres de communication, des unités énergétiques et militaires de l’Ukraine avec des systèmes aériens et maritimes à guidage de précision. Les 17 objets désignés ont été touchés », a déclaré le ministère de la Défense.

Il est souligné que cette frappe a perturbé le transfert des réserves des Forces armées ukrainiennes, des armes étrangères, du matériel militaire et des munitions vers les zones de combat par chemin de fer.

Depuis le 24 février, une opération militaire spéciale se déroule en Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti