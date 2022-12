L’Université de Western Ontario met fin au mandat du vaccin COVID après la mort d’étudiants «soudainement et de manière inattendue»

L’Université de Western Ontario (UWO) a brusquement mis fin à son mandat de vaccination (COVID-19) contre le coronavirus de Wuhan après la mort «soudaine et inattendue» de deux étudiants.

Selon The COVID Blog, l’UWO a mis en place pour la première fois un mandat de vaccination contre la COVID-19 pour les étudiants vivant sur le campus en mai 2021. Il a ensuite été étendu à tous les étudiants et membres du personnel en août 2021. L’université est passée au niveau supérieur pour le semestre de l’automne 2022, lorsqu’il a annoncé un mandat de rappel COVID-19 deux semaines avant le début des cours et après que les étudiants aient déjà payé leurs frais de scolarité et autres frais divers.

Le Globe and Mail a rapporté que l’UWO était la seule université canadienne à avoir mis en place un mandat de rappel à l’échelle du campus. En réponse, des centaines d’étudiants ont protesté contre le mandat de rappel fin août. (En relation: 11 professeurs demandent à l’Université de Californie de mettre fin aux mandats de vaccination contre la COVID.)

Cinq étudiants ont poursuivi l’UWO devant la Cour supérieure de l’Ontario à la fin septembre pour bloquer le mandat de rappel. La juge Kelly Tranquilli, cependant, s’est prononcée en faveur de l’université et a rejeté la poursuite le 24 septembre. Sa décision a déclaré que l’UWO est «expressément et largement habilitée à… faire les choses qu’elle considère comme étant pour le bien de l’université et cohérentes» avec l’intérêt public », et que l’université conservant les dossiers médicaux des étudiants était parfaitement légale.

L’université a prolongé la date limite pour que les étudiants soient boostés du 1er octobre 2022 au 9 janvier 2023.

Cependant, Spencer Cornelis, spécialiste des études de gestion et d’organisation, est « décédé de manière inattendue » le 18 octobre. Plus tard, la majeure en informatique et influente des médias sociaux Megha Thakur est décédée « soudainement et de manière inattendue » le 24 novembre.

Cela a finalement conduit l’UWO à revenir en arrière sur son mandat de vaccin, selon une annonce du 29 novembre sur le site Web de l’université.

«L’[UWO] s’est engagée à revoir régulièrement notre politique de vaccination. Sur la base de la dernière consultation avec nos experts médicaux et la santé publique locale, nous révoquons notre politique de vaccination et n’exigerons plus que les étudiants, les employés et les visiteurs soient vaccinés pour venir sur le campus.

Les MSM et d’autres médias tentent de cacher la véritable raison de la mort de Thakur

Plusieurs médias mainstream (MSM) et organes d’information en ligne ont tenté de cacher la véritable raison de la mort de Thakur, âgée de 21 ans, rapportant qu’elle était décédée des suites d’un accident de voiture au lieu du vaccin.

Un rapport publié par le site Web GeniusCelebs.com comprenait même une photo d’un accident de voiture. Mais selon The COVID Blog, l’image utilisée dans le rapport GeniusCelebs.com provenait en fait d’un article de CTV News publié en avril 2021.

Un autre rapport de Tipblogg.com a également signalé la mort de Thakur à la suite d’un accident de voiture. Il a également ajouté une photo de l’accident présumé, mais la photo utilisée provenait en fait d’un accident de voiture survenu en août 2021 à Halifax, la capitale de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse.

Malgré ces révélations, d’autres organes de presse MSM réputés comme Manchester Evening News, The Daily Record et Wales Online ont doublé le récit de la « collision de voiture ». Incidemment, toutes ces publications basées au Royaume-Uni ont cité des «rapports au Canada» comme source de l’histoire.

Une vidéo Instagram du 16 juillet de Thakur elle-même, qui a depuis été supprimée, a également évoqué la possibilité de problèmes cardiaques liés au vaccin COVID-19.

« J’ai une très mauvaise anxiété, qui s’est transformée en stress … [and then] en une crise cardiaque – donc j’ai fait face à cela », a-t-elle déclaré.

Le blog COVID a commenté le développement : « Cette absurdité d' »accident de voiture » est l’exemple le plus flagrant de propagande médiatique coordonnée à ce jour. Thakur a déjà été blessé de la pire des manières par les injections de l’été dernier. Elle a eu une crise cardiaque, probablement due à une myocardite post-injection. Ce n’était qu’une question de temps par la suite.

Regardez la professeure Julie Ponesse, qui a été licenciée par l’UWO pour avoir refusé de se faire injecter, dénoncer les mandats de vaccination ci-dessous.

