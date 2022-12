La valeur nette médiane des 10 premiers milliardaires a presque triplé au cours d’une décennie, passant de 39 milliards de dollars à 115 milliards de dollars. Ce sont les milliardaires les plus riches du monde au cours des 10 dernières années.

Le classement des meilleurs milliardaires du monde a connu plusieurs changements au cours des dix dernières années.

Une différence est qu’il y a de nouveaux visages en haut du classement. Mais l’un des changements les plus notables, comme l’explique Nick Routley de Visual Capitalist ci-dessous, est que les milliardaires les plus riches ont amassé beaucoup plus de richesses récemment.

Routley a affiché la richesse et le classement des 10 premiers milliardaires au cours des dix dernières années en utilisant les données annuelles de Forbes sur les milliardaires les plus riches.

Qui sont les milliardaires les plus riches du monde ?

Bien que la hiérarchie ait changé, le classement est resté relativement exclusif. Il n’y a que 19 personnes qui ont fait la liste au cours des dix dernières années sur 10 possibles.

Voici une liste des meilleurs milliardaires en 2022, ainsi que leur première apparition sur la liste (si c’était au cours des dix années précédentes) :

* Les milliardaires avec « – » ont fait la liste pour la première fois à une date antérieure. Exemple : Mukesh Ambani a fait la liste de 2008.

Bill Gates, ancien co-fondateur de Microsoft devenu philanthrope, se classe régulièrement en tête de ces listes. Gates est toujours à la quatrième place bien qu’il soit tombé à sa position la plus basse au cours de cette période. Le milliardaire a promis de faire don de la quasi-totalité de sa fortune à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Elon Musk a détrôné Jeff Bezos de la première place de la liste des individus les plus riches du monde entre 2018 et 2021. Après que le cours de l’action d’Amazon ait augmenté tout au long de la pandémie, Bezos est devenu le premier individu à amasser une fortune de 200 milliards de dollars en 2020. La richesse de Bezos a diminué récemment à la suite du retour du cours de l’action d’Amazon sur terre.

Elon Musk est actuellement l’homme le plus riche du monde.

Les riches deviennent plus riches

La valeur nette médiane des milliardaires les plus riches a considérablement augmenté au fil du temps.

La majorité des fortunes sont investies dans des actions commerciales, des biens immobiliers et des actions cotées en bourse, qui ont toutes bénéficié de l’ère de l’argent bon marché et des taux d’intérêt ultra bas.

La valeur nette médiane des 10 premiers milliardaires a presque triplé au cours d’une décennie, passant de 39 milliards de dollars à 115 milliards de dollars.

En fait, Jeff Bezos, qui a remplacé Bill Gates en tête de liste en 2018, a été le premier milliardaire à atteindre la barre des 100 milliards de dollars. Mais aujourd’hui, toutes les personnes les plus riches du top 10 sauf deux sont centibilliardaires.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia