Bakhmut est devenu un chaudron sanglant où Kiev doit dépenser d’énormes ressources humaines pour maintenir ses positions. Les forces ukrainiennes et de l’OTAN quittent les villages les uns après les autres, permettant aux combattants russes Wagner d’encercler partiellement la ville.

Le district de Bakhmut serait défendu par les 30e et 53e brigades des forces armées ukrainiennes.

Les batailles de position se poursuivent dans la zone industrielle à la périphérie est de la ville, où aucune des parties belligérantes ne revendique le contrôle des nouvelles installations, mais toutes subissent des pertes dans les combats de rue.

Les combattants de Wagner poursuivent leur avance en direction du sud-ouest. Le groupement Western Wagner s’est déjà assuré des places fortes dans les villages récemment pris sous son contrôle le long de la route sud de Bakhmut. Les Russes prennent maintenant d’assaut le village de Kleshcheyevka.

L’encerclement de la ville par le sud-ouest permettra aux forces russes de contourner les principales défenses ukrainiennes à la périphérie sud de la ville, où de violents combats se poursuivent pour le village d’Opytne.

Les combattants de Wagner ne sont pas pressés de mener des opérations d’assaut à Bakhmut, mais tentent d’étendre la zone de contrôle autour de la ville.

Le chef du PMC « Wagner » Yevgeny Prigozhin a affirmé que les Russes avaient pour tâche de détruire l’armée ukrainienne et de réduire son potentiel de combat, mais pas de prendre d’assaut la ville. De telles tactiques devraient conduire à la libération de la ville sans combats violents dans les rues et avoir également un effet positif sur d’autres fronts de l’est de l’Ukraine.

En conséquence, l’armée ukrainienne perd quotidiennement de 500 à 800 soldats tués et blessés dans le « broyeur de Bakhmut ».

Les hôpitaux de Bakhmut et des villes voisines sont déjà pleins de blessés. Les lourdes pertes affectent le moral des troupes ukrainiennes et augmentent la charge du système de soutien médical et logistique.

Depuis début décembre, le nombre de reportages de journalistes ukrainiens et étrangers de la ville déchirée par la guerre couvrant l’état déplorable des troupes ukrainiennes a considérablement augmenté. Cela peut être considéré comme une tentative de Kiev de préparer l’opinion publique à la reddition prochaine de l’armée ukrainienne à Bakhmut.

Les forces aérospatiales russes ont détruit cinq des nouveaux lance-roquettes ukrainiens MLRS et MARS II

Les forces aérospatiales russes ont détruit cinq des systèmes de lance-roquettes multiples M270 (MLRS) et MARS II nouvellement acquis par l’Ukraine dans la région de Zaporozhye, a annoncé le 8 décembre un porte-parole du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov.

« À la suite de frappes d’armes de haute précision des forces aérospatiales russes, cinq lance-roquettes MLRS de fabrication américaine et MARS II de fabrication allemande ont été détruits dans les zones des communautés de Shevchenkovskoye et Grigorovskoye dans la région de Zaporozhye », a déclaré le porte-parole. a dit.

Le MARS II est la copie allemande du système MLRS. Le Royaume-Uni, la Norvège, la France et l’Allemagne ont fourni au moins 16 lanceurs MLRS et MARS II aux forces de Kiev après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Le premier système a été livré à la mi-juillet.

Chaque lanceur MLRS ou MARS II peut être armé de jusqu’à 12 roquettes guidées par GPS GMLRS de la série M30/M31, qui ont une portée de plus de 70 kilomètres, dans deux modules distincts.

L’armée russe s’est efforcée de localiser et de détruire les lance-roquettes ukrainiens MLRS et MARS II. Un jour plus tôt, le ministère de la Défense russe avait déclaré que deux lanceurs MLRS avaient été détruits lors d’une frappe de précision qui visait l’usine ArcelorMittal dans la région de Krivoi Rog.

Le ministère de la Défense russe affirme que quelque 920 lance-roquettes multiples des forces de Kiev ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Les systèmes avancés de roquettes et d’artillerie récemment fournis par l’OTAN ont donné un véritable coup de pouce aux forces de Kiev. Néanmoins, l’armée russe continue de dominer le champ de bataille avec sa puissance de feu.

