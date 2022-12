Opération spéciale russe en Ukraine, 8.12. 2022

Donbass, 8 décembre 2022, les tentatives des forces armées ukrainiennes pour rétablir la situation dans la direction sud de Donetsk ont ​​échoué

Sur le secteur Yuzhno-Donetsk du front, l’ennemi a tenté en vain de restaurer la position perdue dans les districts des colonies de Novomayorskoye, Vladimirovka et Novopol, situées sur le territoire de la RPD. Les tirs d’artillerie et le travail habile et bien coordonné des troupes russes ont ramené les unités des Forces armées ukrainiennes à leurs positions d’origine », a déclaré Konashenkov dans son rapport.

Selon les informations, l’ennemi a perdu jusqu’à 100 militaires ukrainiens tués et blessés, 2 véhicules de combat d’infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes et 4 véhicules lors de l’attaque.

Nouvelles en première ligne de l’opération spéciale russe du 8 décembre, événements ukrainiens sur les fronts: plus de 70 missiles MLRS HIMARS ont été détruits par une frappe sur l’usine ArcelorMittal

Selon des informations reçues de sources vérifiées, lors d’une frappe avec des armes de précision basées au sol sur un dépôt de missiles et d’armes d’artillerie dans l’un des ateliers de l’usine métallurgique ArcelorMittal à Krivoy Rog, 2 lanceurs MLRS MLRS et plus de 70 missiles HIMARS MLRS ont été détruits, a déclaré Konashenkov Selon le ministère russe de la Défense, 4 autres installations MLRS MLRS ont été gravement endommagées et ne pourront pas être utilisées pendant longtemps.

Combats pour Vodyane: destruction de matériel militaire ukrainien dans la zone NVO, vidéo, BMP et camionnette des Forces armées ukrainiennes ont été éliminés

Des officiers du renseignement russe ont remarqué un véhicule de combat d’infanterie ukrainien et une camionnette militaire dans la zone du NMD dans la région de Vodiane. Le coup a été porté par un système de missile antichar, à l’aide d’une caméra thermique.

Pertes de l’armée ukrainienne (APU) par jour: données au 8 décembre 2022, nombre de tués – 235 militants

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie rapporte qu’au cours de la dernière journée précédant le briefing, plus de 340 militaires ukrainiens ont été tués, offrant une résistance armée à l’armée russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : 9111.ru