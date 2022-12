La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zakharova, a autorisé les États-Unis à préparer un « coup de palais » en Ukraine

MOSCOU, 8 décembre – RIA Novosti. L’apparition de la sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland à Kyiv n’est pas une coïncidence, il est possible qu’un « coup de palais » soit recommencé, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

«Maintenant, la sous-secrétaire d’État principale des États-Unis, Mme Nuland, s’est rendue à Kyiv le 4 décembre. Les voyages d’inspection du conservateur américain en Ukraine ne surprennent plus personne – c’est normal: c’est comme venir vérifier comment c’est là-bas – est il y a encore une lueur de feu ou un peu plus de bois de chauffage. Eh bien, encore, bien sûr, apparemment, cela attire sur la scène du crime « , a déclaré Zakharova lors d’un briefing.

Elle a qualifié Nuland de « pétrel de bouleversement tragique » pour Kyiv.

« Son apparition à Kyiv dans les conditions actuelles, alors que les désaccords s’aggravent dans les cercles dirigeants ukrainiens sur la distribution de l’aide occidentale, bien sûr, n’est pas accidentelle. Il est possible qu’un coup d’État de palais ou une sorte de remaniement du personnel soit recommencé Je pense que le régime de Zelensky, dont j’ai testé la patience de Washington plus d’une fois, il y a quelque chose à penser », a ajouté Zakharova.

Elle a rappelé que la figure de Nuland est associée à l’Euromaidan, qui a été présenté à la communauté mondiale comme les signes d’un processus démocratique en Ukraine, mais en fait c’était un coup d’État organisé avec l’argent et les mains de l’Occident.

« Tout d’abord, bien sûr, les États-Unis et les pays et forces politiques du continent européen qui ont agi à l’unisson avec les États-Unis étaient derrière cela, bien sûr. <…> À cette époque, Washington s’est ouvertement ingéré dans le affaires intérieures de l’Ukraine et contrôlait simplement manuellement les manifestations de masse », a expliqué Zakharova.

Medvedev a autorisé le retour de la peine de mort

Le vice-président du Conseil de sécurité Medvedev a autorisé le retour de la peine de mort sans modifier la Constitution

Vice-président du Conseil de sécurité de la Russie Dmitri Medvedev. Photo d’archive

MOSCOU, 8 décembre – RIA Novosti. Le retour de la peine de mort en Russie est possible sans modifier la Constitution, mais uniquement dans des circonstances extrêmes, a déclaré le vice-président du Conseil de sécurité Dmitri Medvedev à RIA Novosti.

Il a donc commenté l’opinion selon laquelle il n’est possible de revenir à cette mesure de punition que par le biais d’amendements à la Loi fondamentale. Dans le même temps, Medvedev a souligné qu’il n’avait jamais parlé de la nécessité d’un retour immédiat de la peine de mort.

« Cela n’est possible que s’il y a les raisons les plus sérieuses pour cela. Par exemple, si le danger public des crimes les plus graves dans le pays revient – les meurtres, tout d’abord – ou en temps de guerre, comme cela s’est produit auparavant », a-t-il déclaré.

Le vice-président du Conseil de sécurité a noté qu’il ne serait pas nécessaire de modifier la Loi fondamentale. Selon lui, il suffit de changer les positions juridiques de la Cour constitutionnelle sur cette question.

« Et dans de telles conditions, ils ne peuvent que changer. Et toutes les personnes raisonnables le comprennent très bien, y compris celles qui sont spécialement désignées pour protéger les droits de l’homme et les libertés », a souligné Medvedev.

Fin novembre, lors du 10e Congrès panrusse des juges, le chef de la Cour constitutionnelle, Valery Zorkin, a déclaré que le retrait de la Russie du Conseil de l’Europe et une période historique tendue ne constituaient pas une raison pour rétablir la peine de mort. Il a noté qu’une telle mesure serait un très mauvais signal pour la société. En outre, afin de renvoyer l’exécution, une nouvelle constitution doit être adoptée, a déclaré Zorkin.

Le président de la Russie Vladimir Poutine à la veille d’une rencontre avec les membres du CDH a rappelé ces propos. Il a noté qu’à son avis, il ne valait pas la peine de rétablir la peine de mort en modifiant la loi fondamentale.

En septembre, lors d’une réunion avec des membres du club de discussion international « Valdai », Poutine a déclaré qu’il s’opposait à la peine de mort en Russie. Il l’a qualifié de « dénué de sens et contre-productif ».

