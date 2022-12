La situation sur les lignes de front ukrainiennes reste tendue. Enflammées par les batailles de positionnement et les duels d’artillerie lourde, les lignes de front du Donbass restent quasiment inchangées.

Sur le front nord du Donbass, d’intenses duels d’artillerie et des combats de contre-batterie se poursuivent le long des lignes de front de Kupyansk à Lisichansk.

Les forces armées ukrainiennes n’ont pas réussi à percer les défenses russes au nord de Svatovo. Après que leurs opérations de contre-offensive dans la région de Kuzemovka n’aient donné aucun résultat significatif, l’armée ukrainienne a récemment suspendu ses tentatives d’assaut contre le village.

Dans le même temps, les FAU accumulent des forces et lancent une contre-offensive près du village de Chervonopopovka, pour tenter de couper la route entre Svatovo et Kremennaya. Le feu intense de l’artillerie russe a repoussé les unités qui avançaient vers leurs lignes initiales. L’avancée ukrainienne est entravée par le contrôle russe des hauteurs dominantes de la région.

A leur tour, les forces russes sont à l’offensive depuis plusieurs jours dans la région de Kremennaya. Ils ont avancé sur plusieurs kilomètres dans certaines zones sur les lignes de front et ont réussi à prendre plus de contrôle sur des positions avantageuses pour de nouvelles avancées. Des opérations offensives russes ont été lancées près des villages de Ploshanka et Chervona Dibrova. Les troupes russes qui avancent sont couvertes par le feu d’une large gamme d’armes, y compris tous les types d’obusiers, TOS Solntsepek, missiles guidés Krasnopol ainsi que par des avions militaires russes.

Selon plusieurs rapports, les pertes de l’armée ukrainienne au cours des deux derniers jours se sont élevées à environ 200 militaires.

À la périphérie de Soledar, des combattants russes de Wagner ont récemment rendu compte de leurs gains dans le village de Yakovlevka. Les unités ukrainiennes ont été chassées de leurs positions dans le village où se poursuit l’opération de nettoyage russe.

Dans la région de Bakhmut, les combattants de Wagner doivent encore sécuriser leur bastion à Opytne situé à la périphérie sud de la ville, alors que les forces ukrainiennes poursuivent leurs tentatives de contre-attaque contre le village. Des combats se poursuivent également dans la zone industrielle à la périphérie est de Bakhmut.

Le commandement militaire ukrainien est en train de transférer des unités supplémentaires, y compris des mercenaires étrangers, dans la région pour tenter de compenser les lourdes pertes.

Cependant, il semble que les volontaires étrangers ne soient plus disposés à participer à la bataille sanglante. Par exemple, le fondateur du PMC américain « Mozart », un colonel à la retraite du Corps des Marines américain Andrew Melbourne s’est plaint que les membres de sa soi-disant « mission humanitaire » à Bakhmut sont chassés par des combattants de Wagner.

Des « circonstances défavorables » comme les « méchants russes » et le manque de financement du commandement ukrainien pourraient pousser les mercenaires de Mozart hors d’Ukraine au début de 2023

Ret. Le colonel Melburn a également confirmé que les médias ne mentent pas en affirmant que les pertes de l’armée ukrainienne s’élèvent à environ 70 % de son personnel.

Explosions au centre de Donetsk

Les troupes ukrainiennes ont bombardé Donetsk, vraisemblablement depuis Grad MLRS

DONETSK, 9 décembre – RIA Novosti. De fortes explosions se font entendre dans le centre de Donetsk, rapporte le correspondant de RIA Novosti.

À en juger par l’intensité des explosions, les troupes ukrainiennes bombardent à nouveau la ville depuis le Grad MLRS.

À son tour, le bureau de représentation de la RPD au Centre conjoint de contrôle et de coordination des questions liées aux crimes de guerre à Kiev (JCCC) a précisé que les forces armées ukrainiennes ont tiré 20 missiles sur Donetsk.

« Le feu a été enregistré depuis les VFU (formations armées d’Ukraine. – Ed.) dans la direction : 19h59 – la colonie de Tonenkoye – la ville de Donetsk (district de Vorochilovski) : 20 roquettes ont été tirées du BM-21 Grad MLRS « , ont-ils souligné là-bas.

Le maire de la ville, Aleksey Kulemzin, a déclaré qu’après le bombardement dans la cour de l’une des maisons du boulevard Shkolny, une conduite de gaz cassée et des voitures avaient pris feu. Des fenêtres ont été brisées dans certaines maisons. De plus, selon des données préliminaires, un incendie s’est déclaré dans une maison de l’avenue Vatutin.

Les troupes ukrainiennes ont commencé à bombarder la capitale de la république dans la matinée. Entre autres choses, ils ont tiré dix roquettes du Grad MLRS sur le quartier Voroshilovsky de Donetsk. Les obus ont touché l’hôtel Druzhba et les bâtiments universitaires des universités. Le maire de la ville Alexei Kulemzin a également annoncé les arrivées dans le quartier de la Maison du gouvernement.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

