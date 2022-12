Le Dr Francis Collins, chrétien évangélique et conseiller du président Biden, déclare que « 300 000 personnes » sont mortes à cause de la désinformation sur le vaccin COVID

Par Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Le Dr Francis Collins, ancien directeur du National Institute of Health (NIH) et patron d’Anthony Fauci, est désormais l’actuel « conseiller scientifique » du président Biden.

Dans une interview avec Shannon Firth publiée sur MedPage Today, Collins a déclaré que :

On estime que 300 000 personnes sont mortes parce qu’elles ont adopté « un vaccin gratuit, sûr et efficace » après que la désinformation a obscurci leur jugement.

Le Dr Collins a travaillé avec Bill Gates et Anthony Fauci dans la recherche sur le VIH/SIDA pendant des années pour essayer de mettre sur le marché un vaccin à ARNm.

Collins a précédemment appelé à ce que les «théoriciens du complot» COVID-19 soient «traduits en justice» pour s’être opposés aux vaccins COVID-19, et il est l’idée originale derrière le projet Biologics pour amener autant de dirigeants et d’organisations chrétiens à promouvoir les vaccins COVID-19 que possible.

« Les chrétiens, de tous les peuples, sont censés être des gens de vérité. ‘La vérité vous rendra libres’, les paroles de Jésus, Jean chapitre 8… C’est tellement à l’envers. Et cela, pour moi, est une source de grande détresse », a-t-il noté. Pour cette raison, il a déclaré qu’il avait essayé de tirer parti de ses propres antécédents pour atteindre cette communauté en s’exprimant sur des podcasts aux côtés d’autres leaders d’opinion évangéliques, tels que Rick Warren, Franklin Graham et Tim Keller. Il avait même pensé à écrire un livre sur le sujet jusqu’à ce qu’il soit appelé à être conseiller scientifique du président Biden. (Source.)

Collins a l’habitude de supprimer la liberté d’expression d’autres médecins et scientifiques qui s’opposent à lui, même avant COVID, et nous en avons rendu compte en 2019 :

Faire taire les médecins et les scientifiques honnêtes qui identifient des interventions médicales nuisibles qui avaient été adoptées sur la base de méthodes de recherche erronées est devenu un modèle omniprésent en médecine ; surtout en santé publique où le gouvernement a intérêt à promouvoir un traitement, une intervention ou des guides de pratique. Un exemple récent de hauts responsables de la santé publique abusant de leur autorité administrative est la tentative du directeur des National Institutes of Health (NIH), le Dr Francis Collins et de son directeur adjoint principal, Lawrence Tabak, DDS, PhD, qui est également le Conseiller adjoint en éthique du NIH. Ils ont cherché à empêcher deux scientifiques chevronnés du NIH de la division des soins intensifs du NIH de fournir des informations à l’agence fédérale de surveillance, l’Office of Human Research Protection (OHRP), sur un essai expérimental actuellement contraire à l’éthique et parrainé par le NIH qui augmentait le risque de décès pour les patients gravement malades inscrits à l’essai. (Article complet.)

Je suis sûr que Collins déteste Health Impact News et d’autres sites comme le nôtre, qui aiment éduquer le public sur les données factuelles concernant les vaccins COVID, comme ce qui est rapporté dans le système gouvernemental de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS).

Selon Collins, toute personne qui n’a pas de diplôme en sciences ne peut pas comprendre ces données et ne doit donc pas être partagée avec eux.

Il a encouragé l’utilisation d’histoires et d’anecdotes, plutôt que de statistiques, pour communiquer la science aux non-scientifiques. « Je pense qu’il y a un rôle incroyablement important pour une anecdote qui décrit bien les données. » Pour illustrer son propos, il a partagé l’histoire de Josh Tidmore, un homme de 36 ans de l’Alabama qui appartenait à une église évangélique avec sa femme, Christina. Ils avaient tous deux lu des inquiétudes concernant le vaccin COVID-19 sur les réseaux sociaux et avaient décidé de ne pas l’obtenir. Au cours de l’été 2021, les deux Tidmores ont contracté COVID. Christina va mieux. Josh, qui n’avait aucune condition préexistante, est décédé en août, quelques jours avant son anniversaire. Lorsque sa femme a raconté aux autres dans leur église ce qui s’était passé et les a exhortés à se faire vacciner, elle a été « à peu près ostracisée », a déclaré Collins. « Cela brise le cœur de quiconque entend cette histoire. » (Source.)

J’aimerais savoir à quoi s’appelle cette église à laquelle il fait référence, si elle existe réellement, car si vous faites une recherche sur Internet pour « church covid-19 vaccin clinics« , vous obtiendrez littéralement des millions de résultats montrant des églises hébergeant COVID -19 cliniques de vaccination, alors qu’elles collectent des fonds auprès du gouvernement par l’intermédiaire de leur service de santé local pour le faire.

Ce qui m’a été rapporté au cours des deux dernières années, c’est que les chrétiens qui dénoncent les injections COVID-19 dans leurs églises sont ceux qui sont ostracisés et méprisés.

Francis Collins est un menteur et un meurtrier, et son utilisation du christianisme pour promouvoir les « vaccins » mortels contre la COVID-19 est ce qui a en fait conduit des millions de chrétiens du monde entier à faire confiance aux dirigeants chrétiens et à subir des blessures et à mourir à cause des « vaccins » COVID-19.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un « diplôme en sciences » pour interpréter les données. Vous avez juste besoin de savoir lire, point final. Mais si peu le font aujourd’hui, et préfèrent plutôt écouter des têtes parlantes comme Collins et leurs chefs religieux pour leur dire ce qu’il faut croire.

Arrêtez d’écouter ces soi-disant «experts» qui ne comptent que sur un appel à l’autorité et se moquent bien des faits réels. Commencez à lire et à faire des recherches par vous-même, et commencez par intégrer la lecture de la Bible dans vos habitudes et votre routine quotidiennes, afin de pouvoir repérer assez facilement les faux prophètes comme Collins. Vous n’avez pas non plus besoin d’un pasteur, d’un prêtre, d’un rabbin ou d’un imam pour vous expliquer la Bible. Lisez-le par vous-même !

Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais intérieurement ce sont des loups féroces. A leurs fruits vous les reconnaîtrez. Les gens cueillent-ils des raisins sur des buissons épineux ou des figues sur des chardons ? De même, tout bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : ‘Seigneur, Seigneur’ qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là : « Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé les démons et fait beaucoup de miracles ? Alors je leur dirai clairement : ‘Je ne vous ai jamais connu. Loin de moi, malfaiteurs ! (Paroles de Jésus dans Matthieu 7:15-23)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News