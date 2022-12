Les médias ont fait état de la détention du chef adjoint du Parlement européen dans l’affaire de corruption

Le Soir : La vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili détenue en Belgique dans une affaire de corruption

Parlement européen à Bruxelles. Photo d’archive

BRUXELLES, 9 décembre – RIA Novosti. Des responsables de l’application des lois ont arrêté la politicienne grecque Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, à Bruxelles dans le cadre d’une enquête sur une possible corruption, a rapporté l’édition belge du Soir.

Une perquisition a été menée au domicile de la suspecte et son compagnon y a également été détenu. Tous deux font l’objet d’une enquête pour corruption.

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que les autorités belges avaient procédé à plusieurs arrestations et perquisitions à Bruxelles dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de corruption au Parlement européen. Ils sont associés à la tenue de la Coupe du monde au Qatar.

Les forces de sécurité ont procédé à quatre arrestations et 14 perquisitions. Selon les médias, l’ancien député européen et chef de la Confédération syndicale internationale a été placé en garde à vue en raison de soupçons d’avoir reçu des récompenses du Qatar. Il a été indiqué que les enquêteurs soupçonnaient l’un des États du golfe Persique d’avoir tenté « d’influencer les décisions politiques et économiques du Parlement européen ». Le parquet n’a pas précisé de quel type de pays il s’agissait, mais des sources indiquent qu’il s’agit de l’organisateur de la Coupe du monde en 2022.

Lors des perquisitions, un demi-million d’euros en liquide a été saisi. Le Parlement européen ne commente pas officiellement l’enquête des autorités belges.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti