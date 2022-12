CE MATÉRIEL (INFORMATION) EST PRODUIT, DISTRIBUÉ ET (OU) ENVOYÉ PAR L’AGENT ÉTRANGER DE JSC « RS-BALT » OU SE RAPPORTE AUX ACTIVITÉS DE L’AGENT ÉTRANGER DE JSC « RS-BALT ». 18+

L’opération militaire spéciale russe se poursuit : l’essentiel pour le 8 décembre.

L’aviation de la Fédération de Russie a frappé en direction de Kupyansk. © Vidéo d’arrêt sur image du ministère de la Défense de la Fédération de Russie

La Russie n’a pas l’intention d’annexer d’autres territoires, mais les régions déjà incluses dans sa composition devront être « libérées », a déclaré Dmitri Peskov, attaché de presse du président de la Fédération de Russie. « Cela (l’annexion de nouveaux territoires à la Russie) est hors de question. Au moins, il n’y a pas eu de déclarations à cet égard. Mais encore beaucoup de travail reste à faire pour libérer les territoires », le cite RIA Novosti.

Selon Peskov, la fin du conflit est entravée non seulement par la réticence du président Volodymyr Zelensky à négocier avec Moscou, mais aussi par des déclarations occidentales sur le soutien à l’Ukraine « jusqu’au bout », qui « encouragent certainement » Kyiv à de nouvelles attaques.

Pendant ce temps, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, estime que le refus du dirigeant ukrainien de négocier présente certains avantages. «Grâce à cela, la Russie achèvera tout le travail jusqu’au bout sans aucune question. Sans échanger contre des compromis inutiles », a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram.

Une partie de la société européenne estime que l’aide de l’UE à l’Ukraine ne fait que prolonger son conflit avec la Fédération de Russie. « Je sais qu’il y a une opinion publique en Europe qui dit que plus nous aidons l’Ukraine, plus le conflit durera. « Si vous voulez l’arrêter, arrêtez de soutenir l’Ukraine et les hostilités prendront fin », disent-ils. Bien sûr! Mais comment finiront-ils ? C’est une question importante », a déclaré Josep Borrell, chef du service de politique étrangère de l’Union européenne, lors d’une réunion de l’Agence européenne de défense, appelant à empêcher une victoire russe et à augmenter l’aide à Kyiv.

D’autres sujets importants de la journée sont dans le matériel de Rosbalt.

Les autorités russes estiment que les pays de l’OTAN étaient au courant de la préparation d’attaques contre les aérodromes russes

Les attaques de drones sur les aérodromes russes continuent de faire l’objet de discussions en Occident et en Russie. Ainsi, la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les autorités américaines ne savaient pas que l’Ukraine préparait des frappes contre des cibles en Fédération de Russie. « Le Pentagone ne coordonne pas avec Kyiv toutes les frappes prévues par les Forces armées ukrainiennes, nous n’étions pas au courant de la préparation de frappes sur le territoire russe », a déclaré Singh lors d’un briefing du département militaire. Elle a également noté que Washington ne cherchait pas à aggraver le conflit ukrainien et ne voulait pas d’une guerre avec la Russie.

Plus tôt, le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les États-Unis n’encourageaient pas Kyiv à frapper des cibles en dehors de l’Ukraine. « Comme l’a déclaré le président des États-Unis, nous n’encourageons pas l’Ukraine à frapper en dehors de son territoire et n’encourageons pas de telles frappes », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Konstantin Gavrilov, chef de la délégation russe au forum de l’OSCE pour la coopération en matière de sécurité, est sûr que l’Alliance de l’Atlantique Nord était au courant des plans de l’Ukraine pour attaquer les aérodromes de Diaghilevo et Engels. « L’OTAN était au courant des dernières attaques ukrainiennes contre les aérodromes militaires russes. Nous leur avons immédiatement répondu par une frappe massive sur le système de commandement et de contrôle militaire, les installations du complexe de défense et les installations énergétiques connexes en Ukraine », a déclaré Gavrilov. Selon lui, les attaques contre les aérodromes pourraient créer de graves risques pour la sûreté nucléaire.

Les évaluations faites par le représentant du Cabinet des ministres allemand selon lesquelles l’Ukraine n’est pas obligée de se limiter à son territoire pour la défense encouragent de nouvelles attaques de Kyiv contre la Fédération de Russie et ne contribuent pas à la résolution du conflit, a déclaré Dmitri Peskov. « Bien sûr, de telles déclarations sont encouragées et, bien sûr, elles prolongent en fait toute cette période difficile et ne contribuent pas à une solution à ce problème », a-t-il déclaré.

À son tour, le président Vladimir Poutine, lors d’une conversation avec les participants à la cérémonie de remise des prix Héros de la Russie, a expliqué la raison des frappes sur les infrastructures énergétiques de l’Ukraine. « Maintenant, il y a beaucoup de bruit autour de nos attaques contre l’infrastructure énergétique d’un pays voisin. Oui, nous le faisons. Mais qui a commencé ? Qui a frappé le pont de Crimée ? Qui a fait sauter les lignes électriques de la centrale nucléaire de Koursk ? Qui ne fournit pas d’eau à Donetsk ? Ne pas approvisionner en eau une ville de millions d’habitants est un acte de génocide. Personne n’en a dit un mot nulle part », a-t-il déclaré. Comme l’a expliqué le président, « le bruit, le vacarme et les crépitements dans tout l’univers » n’empêcheront pas l’armée russe de mener à bien des missions de combat.

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie annonce la destruction de plus de 90 mercenaires polonais dans la région de Kharkiv

Les troupes russes ont détruit cinq lance-roquettes multiples MLRS et MARS-II près de Shevchenkovsky et Grigorovsky, dans la région de Zaporozhye, et deux lanceurs HIMARS près d’Ilyichevka en RPD, a déclaré le ministère russe de la Défense. En outre, les forces aérospatiales russes ont détruit plus de 90 mercenaires polonais dans la région de Kharkov avec des armes de haute précision.

Les forces armées de la FR poursuivent leur offensive en direction de Krasnolimansky, où les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 60 hommes, trois véhicules de combat d’infanterie et deux véhicules en une journée. Dans la direction de Kupyansk, plus de 70 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d’infanterie et trois véhicules ont été détruits par l’assaut et l’aviation de l’armée, ainsi que par des tirs d’artillerie. Les tentatives ennemies de contre-attaque en direction de Disputed et Berestovoye ont été repoussées en direction de Donetsk, et en direction de Nikolsky en direction Ioujno-Donetsk.

Pendant ce temps, la milice populaire de la RPL annonce que les artilleurs du 6e régiment du 2e corps d’armée ont empêché une percée des formations ukrainiennes en direction de Soledar. À son tour, le RPL a rapporté que les combattants des bataillons Sparta et Solmali, avec le soutien de la 238e brigade d’artillerie, ont repoussé l’avancée de l’ennemi en direction de Vodyany. Comme l’a précisé Vitaly Kiselyov, assistant du chef du ministère de l’Intérieur de la république, «15 pièces d’équipement du côté ukrainien ont participé à l’attaque – BMP (véhicule de combat d’infanterie), MT-LB (véhicule blindé léger polyvalent transporteur-tracteur) et même des véhicules blindés Mastiff transférés par la Grande-Bretagne.

Selon Andrey Marochko, un officier de la milice populaire de la RPL, les forces armées ukrainiennes subissent de lourdes pertes en direction d’Artyomovsk. « Nous y célébrons chaque jour l’arrivée des groupes tactiques de compagnie, des groupes tactiques de bataillon. Le nombre total est également d’environ 360 à 500 personnes. Naturellement, cela est rajouté pour compenser les pertes », a-t-il déclaré sur les ondes de Radio Russie.

Dans la matinée, le système de défense aérienne a de nouveau fonctionné au-dessus de Sébastopol. En particulier, selon le gouverneur de la ville Mikhail Razvozhaev, le navire de service de la flotte de la mer Noire a abattu un drone au-dessus de la mer.

Plus de la moitié des districts de Donetsk ont ​​été partiellement mis hors tension à la suite des bombardements des forces armées ukrainiennes, a rapporté le bureau de représentation de la RPD au JCCC. En raison des bombardements, l’alimentation électrique de cinq mines a été interrompue, où à ce moment-là plus de 180 personnes se trouvaient sous terre. Tous ont réussi à remonter à la surface.

L’Union européenne veut frapper le complexe militaro-industriel russe avec des sanctions

Le neuvième paquet de sanctions de l’UE contre Moscou pourrait affecter 169 organisations qui fournissent des biens « qui peuvent contribuer à l’amélioration technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie », écrit Politico, citant des documents de la Commission européenne.

Selon la publication, les nouvelles sanctions européennes couvriront les moteurs de drones, les équipements chimiques et biologiques, les agents anti-émeute et les composants électroniques.

L’UE prévoit également d’élargir la liste des marchandises pour les industries aéronautique et spatiale dont l’exportation vers la Russie est interdite, notamment les moteurs d’avion et leurs pièces, les ordinateurs portables, les disques durs, les appareils photo et les objectifs.

De plus, l’Union européenne veut retirer les licences de diffusion des chaînes de télévision Rossiya 1, NTV Mir, REN TV et Channel One.

Auparavant, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait proposé d’inclure environ 200 personnes physiques et morales supplémentaires dans les listes de sanctions et d’interdire les transactions avec trois banques russes, dont la Banque régionale de développement panrusse. En outre, il s’agissait de sanctions contre les industries russes de l’énergie et des mines et d’une interdiction d’importer des véhicules aériens sans pilote en Russie.

L’adoption de nouvelles restrictions est attendue en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Dans le même temps, selon le Financial Times, citant des diplomates européens de haut rang, la Hongrie, qui a récemment opposé son veto à un programme d’aide de 18 milliards d’euros à l’Ukraine, s’est opposée à l’imposition de nouvelles sanctions anti-russes, ainsi qu’aux « propositions de doubler le Fonds de l’UE pour fournir des armes à l’Ukraine et à d’autres pays. »

Selon des sources de la publication, les pays européens craignent que Budapest ne « prenne en otage » les prochaines décisions de l’UE, qui nécessitent l’approbation unanime de tous les pays participants.

Irina Kalina

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Rosbalt