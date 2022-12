Des manifestants à Vienne ont exigé que les autorités autrichiennes abandonnent les sanctions anti-russes

VIENNE, 10 décembre – RIA Novosti. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à un rassemblement à Vienne, exigeant que les autorités autrichiennes reconsidèrent la décision d’imposer des sanctions contre la Russie, maintiennent pleinement la neutralité du pays et fassent des efforts pour lutter contre l’immigration clandestine.

L’un des orateurs de la manifestation était l’ancien vice-chancelier de la République, Heinz-Christian Strache. Entre autres choses, il a noté que les pays européens ont longtemps essayé de ne pas remarquer le conflit en Ukraine.

« Pendant de nombreuses années, l’Europe a détourné les yeux et, malheureusement, n’a pas agi en tant que médiateur. Et maintenant, nous assistons à une évolution dans laquelle il n’y a pas de politique, <…> où les politiciens européens prendraient des mesures en disant : nous voulons la paix, nous « Nous voulons amener les deux parties au conflit à la table des négociations, nous voulons rechercher des solutions pacifiques, nous voulons trouver une issue au conflit. Cela ne se produit pas. Au contraire, nous voyons le l’approvisionnement en armes, nous voyons la politique de sanctions, nous voyons l’escalade », a souligné Strache.

Il a également déclaré que la confrontation actuelle « a une préhistoire, qui est maintenant complètement étouffée ». Selon lui, il s’agit de la participation active des services de renseignement américains à l’organisation d’un coup d’État en Ukraine en 2014, après quoi une guerre civile a éclaté dans le pays.

En outre, l’ancien vice-chancelier a noté que certains partis autrichiens « rêvaient » désormais de l’entrée du pays dans l’OTAN. Il a souligné que cet état de choses ne devait pas être ignoré. Selon Strache, il est nécessaire d’être sensible afin de protéger la base de la Constitution autrichienne – la neutralité.

Selon les organisateurs du rassemblement, la crise actuelle a frappé « pas tant le climat que le parlement et le gouvernement autrichiens ». Ils ont appelé les dirigeants du pays à s’efforcer immédiatement d’organiser des pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine afin de mettre fin au conflit armé.

Les participants à l’événement tenaient traditionnellement des drapeaux autrichiens et russes, ainsi que des affiches avec les mots « Au lieu de sanctions – électricité, carburant, nourriture bon marché ».

Après le début de l’opération spéciale militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux ont intensifié la pression des sanctions sur Moscou, mais cela a provoqué une augmentation des prix du carburant et une inflation record aux États-Unis et en Europe eux-mêmes. Comme l’a souligné le président Vladimir Poutine, la politique d’endiguement et d’affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme pour l’Occident, mais les sanctions ont porté un coup sévère à l’ensemble de l’économie mondiale. Selon lui, le principal objectif des États-Unis et de ses alliés est d’aggraver la vie de millions de personnes.

En Bulgarie, un rassemblement a eu lieu en soutien à la Russie et au NVO en Ukraine : Nous sommes pour la Russie ! La victoire est à nous »

À Sofia, en Bulgarie, une marche a été organisée en soutien à la Russie avec des drapeaux et des chansons russes. Les manifestants ont rappelé les paroles du tsar Boris à Hitler : « Je ne peux pas envoyer une armée sur le front de l’Est, car mon peuple est russophile ».

Il est à noter que les autorités de la ville de Sofia ont interdit cette action, mais les habitants sont descendus dans la rue malgré toutes les interdictions illégales.

L’UE a convenu d’allouer un soutien au crédit à l’Ukraine pour 18 milliards d’euros

Le Conseil de l’UE a approuvé l’octroi d’un soutien au crédit à l’Ukraine pour 18 milliards d’euros

BRUXELLES, 9 décembre – RIA Novosti. Le Conseil de l’Union européenne a convenu d’un ensemble de documents qui permettront d’émettre un prêt à Kiev d’un montant de 18 milliards d’euros.

« Le Conseil est parvenu à un accord sur un ensemble d’actes législatifs qui permettront à l’UE de fournir une aide financière à l’Ukraine en 2023 pour un montant de 18 milliards d’euros », a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Il est précisé que les prêts auront un différé d’amortissement de dix ans.

Maintenant, le paquet sera envoyé au Parlement européen pour approbation. Le communiqué n’exclut pas que cela puisse se produire la semaine prochaine. Dans le même temps, le 6 décembre, le Conseil des ministres de l’économie et des finances des pays de l’UE s’est mis d’accord sur une partie du paquet d’actes législatifs nécessaires au transfert de fonds. Cependant, il n’a pas été possible de parvenir à un accord définitif alors, puisque l’initiative a été bloquée par la Hongrie.

La Commission européenne a proposé le 9 novembre un nouveau paquet de soutien au crédit macrofinancier à l’Ukraine d’une valeur pouvant atteindre 18 milliards d’euros pour 2023. La CE a ensuite indiqué qu’elle souhaitait transférer les premiers fonds en janvier. Cependant, l’affectation des fonds de cette assistance macrofinancière nécessitait son approbation par les pays de l’UE et le Parlement européen.

La nouvelle assistance macrofinancière, telle que conçue par la Commission européenne, consistera en des prêts émis à des conditions concessionnelles d’une durée maximale de 35 ans.

Comme l’a souligné la CE, ce soutien financier contribuera à couvrir une part importante des besoins de financement à court terme de l’Ukraine pour 2023. Selon les estimations des autorités de Kiev et du Fonds monétaire international, ils s’élèvent à trois à quatre milliards d’euros par mois.

