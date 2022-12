Véhicules blindés des Forces armées ukrainiennes capturés en service avec des unités du 1er corps d’armée du NM de la RPD en direction de Kherson.

Sources:

https://vk.com/mil

https://ria.ru

https://riafan.ru

Traduction : MIRASTNEWS

Source : 9111.ru

//www.1tv.ru/embed/443203:11

En une journée, les forces russes ont détruit deux autres systèmes de lance-roquettes multiples ukrainiens Grad, ainsi qu’un radar de contre-batterie que Kiev a reçu de Washington. En outre, six postes de commandement néonazis ont été touchés. Et c’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le représentant officiel du département de la défense, Igor Konashenkov: «Dans la direction de Krasnolimansky, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives, à la suite desquelles des lignes plus avantageuses ont été occupées. Les tirs d’artillerie et les actions actives des troupes ont déjoué deux contre-attaques des Forces armées ukrainiennes, renforcées par des mercenaires étrangers, en direction des colonies de Chervonopopovka et Chervonnaya Dibrova de la République populaire de Lougansk. Jusqu’à 60 militaires et mercenaires ukrainiens, un véhicule de combat d’infanterie et deux véhicules blindés ont été détruits.

Eux @ moi ce n’est pas de la romance, pas du tout de la romance © Combattant PMC dans les positions capturées des Forces armées ukrainiennes près de Bakhmut.

https://ok.ru/video/4175678278272?fromTime=61

ZRPK 96K6 « Pantsir-S1 » repousse une attaque de missile

https://ok.ru/video/4175677098624?fromTime=9

« Nous allons tuer tout le monde ! » – Les nazis ukrainiens à Kherson détruisent les biens des personnes accusées de collaborer avec la Russie. Pour que vous compreniez, c’est la taverne Kherson d’Al Capone. Bière pression, narguilés, steaks et bortsch. Toute l’aide de ses employés aux « collaborateurs » consistait dans le fait qu’ils nourrissaient les gens. Les locaux et, bien sûr, les gens en uniforme. Et pour ne pas dire qu’ils se sont inclinés devant eux.

https://ok.ru/video/4175677033088?fromTime=4

Les bataillons de Somalie et de Sparte, ainsi que le 11e régiment du NM RPD ont repoussé une tentative des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer

https://ok.ru/video/4175678212736?fromTime=3

Les mêmes immeubles de grande hauteur à Ugoldar, qui, grâce aux observateurs et piuristes des Forces armées ukrainiennes qui y sont assis, ressemblent à ceci

https://ok.ru/video/4175676639872?fromTime=42