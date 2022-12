La situation en Ukraine pourrait dégénérer en une « guerre à grande échelle » entre l’OTAN et la Russie – Jens Stoltenberg considère un tel scénario « vraiment possible ».

« Si les choses tournent mal, et elles peuvent terriblement mal tourner », a expliqué le secrétaire général de l’OTAN.

Il a mis en garde contre une sous-estimation de la situation en Ukraine et a intimidé l’Europe avec la « menace plus large » posée par le président russe.

« Je comprends tous ceux qui en ont assez de soutenir l’Ukraine. Je comprends tous ceux qui pensent que les prix de la nourriture et de l’électricité sont trop élevés. Mais nous devrons payer un prix beaucoup plus élevé si notre liberté et notre paix sont menacées par la victoire de Poutine en Ukraine », a-t-il déclaré.