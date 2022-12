Le port ukrainien d’Odessa hors ligne après l’attaque d’un drone russe : Ministre

Une vue montre un terminal céréalier dans le port maritime d’Odessa, en Ukraine, le 19 août 2022. (Photo d’archives par Reuters)

Le ministre ukrainien de l’Agriculture a déclaré que le port d’Odessa sur la mer Noire ne fonctionnait pas à la suite de la dernière attaque de drones russes contre le système énergétique de la région et que les négociants en céréales continueraient d’expédier les récoltes via deux autres ports autorisés à exporter des céréales dans le cadre d’un accord entre les deux pays.

Mykola Solsky a déclaré à Reuters lors d’un appel téléphonique samedi que les ports de Pivdennyi et Chornomorsk fonctionnent partiellement, affirmant que ce dernier fonctionne désormais à environ 80 % de sa capacité.

Solsky a poursuivi en disant qu’Odessa ne fonctionne pas pour le moment car les groupes électrogènes n’ont pas encore été allumés. « Il y a des problèmes, mais aucun des commerçants ne parle de suspension des expéditions. Les ports utilisent des sources d’énergie alternatives. »

Samedi, la Russie a frappé deux installations énergétiques à Odessa, laissant toutes les infrastructures non critiques sans électricité.

Le maire d’Odessa, Gennadiy Trukhanov, a écrit dans un message sur Facebook : « En raison de l’ampleur des dégâts, tous les utilisateurs d’Odessa, à l’exception des infrastructures critiques, ont été déconnectés de l’électricité ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également déclaré dans une allocution vidéo samedi soir que plus de 1,5 million de personnes dans la région sud étaient sans électricité après que des frappes de drones russes ont frappé les installations énergétiques.

Les autorités régionales ont déclaré que l’électricité pour la population de la ville sera rétablie « dans les prochains jours », tandis que la restauration complète des réseaux pourrait prendre deux à trois mois.

Depuis octobre, la Russie cible les infrastructures énergétiques de l’Ukraine avec de grandes vagues de frappes de missiles et de drones. Le président Vladimir Poutine a déclaré que les attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes étaient une réponse aux frappes de Kiev sur les lignes électriques russes.

La Russie accélère la production d’armes de nouvelle génération

Séparément dimanche, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré sur l’application de messagerie Telegram que le pays augmentait la production d’armes de nouvelle génération « les plus puissantes » pour se protéger des ennemis en Europe, aux États-Unis et en Australie. « Nous augmentons la production des moyens de destruction les plus puissants. Y compris ceux fondés sur de nouveaux principes. »

Medvedev, qui est chef adjoint du Conseil de sécurité russe, n’a pas fourni de détails sur les armes.

Ces commentaires sont intervenus après que l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Oleksii Makeiev, a déclaré qu’il avait reçu des promesses de l’Allemagne pour de nouvelles livraisons d’armes à son pays. « Lors de pourparlers directs, on nous a assuré plus d’armes et plus de munitions. Lesquels, nous les annoncerons conjointement en temps voulu », a déclaré Makeiev au journal Welt am Sonntag.

Il a dit qu’il ne voulait pas exercer de pression diplomatique sur le gouvernement allemand, mais a appelé Berlin à livrer rapidement ce qu’il a, « parce que nous n’avons pas le temps d’attendre plus longtemps ».

La Russie a lancé l' »opération militaire spéciale » en Ukraine le 24 février. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et leurs alliés européens ont déclenché un large éventail de sanctions sans précédent contre la Russie et déversé de nombreux lots d’armes avancées en Ukraine pour aider son l’armée repousse les troupes russes, malgré les avertissements répétés du Kremlin selon lesquels de telles mesures ne feront que prolonger la guerre.

Le site Web de Press TV est également accessible aux adresses alternatives suivantes :

www.presstv.ir

www.presstv.co.uk

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV