Les États-Unis hésitent à envoyer des armes à sous-munitions aux médias ukrainiens

12 décembre 2022, 08:13 GMT+10

Interdites par plus de 100 pays, la plupart de ces armes laissent derrière elles des éléments non explosés qui constituent une menace pour les civils

Washington n’envisage pas « activement » d’envoyer des armes à sous-munitions à Kiev, a rapporté Politico vendredi, citant une source proche du dossier. Selon les forces de l’ordre russes, les troupes ukrainiennes ont déjà utilisé ce type d’arme, tuant quatre civils dans la ville de Kherson en octobre.

L’Ukraine demande depuis au moins fin septembre les munitions de l’époque de la guerre froide stockées par les États-Unis, selon des rapports du magazine Foreign Policy. Comme la plupart des autres types d’armes à sous-munitions, celles fabriquées aux États-Unis peuvent laisser derrière elles des sous-munitions non explosées, sur lesquelles les civils peuvent tomber accidentellement.

Ces armes ont été interdites en vertu de la Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions (CCM), qui a été signée par la plupart des membres de l’UE, mais pas par les États-Unis, l’Ukraine ou la Russie.

« Selon notre propre politique, nous avons des inquiétudes quant à l’utilisation de ce type de munitions », a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, aux journalistes, sans mentionner spécifiquement la demande de Kiev.

Un responsable américain a également déclaré à Politico sous couvert d’anonymat que la demande d’armes à sous-munitions de l’Ukraine n’est qu’une parmi tant d’autres, que Washington « n’envisage pas activement » pour le moment. Cela ne signifie pas que les États-Unis ne peuvent pas envisager cette option à l’avenir, a déclaré le responsable.

Le Congrès américain a précédemment imposé une interdiction d’exportation de ces munitions. Cependant, selon Politico, le président Joe Biden ou encore le secrétaire d’État Antony Blinken pourraient éventuellement passer outre cette interdiction. Les responsables américains pensent toujours qu’une telle mesure n’est pas nécessaire pour le moment, selon un précédent rapport de CNN.

Depuis le début du conflit, les États-Unis ont engagé plus de 19 milliards de dollars en aide à la sécurité à Kiev. La Russie, quant à elle, a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes en Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit et « apporter plus de souffrances » au pays.

Des responsables russes ont signalé que les forces ukrainiennes avaient déjà fait usage d’armes à sous-munitions de fabrication soviétique. Fin octobre, les troupes de Kiev ont lancé une attaque sur la traversée du Dniepr à Kherson qui a tué quatre civils, dont un journaliste, selon Aleksandr Malkevich, un haut responsable de la Chambre civique de Russie. La commission d’enquête russe a conclu qu’une arme à sous-munitions pour le lance-roquettes multiples HIMARS de fabrication américaine avait été utilisée dans l’attaque.

