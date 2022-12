La Maison Blanche panique alors que les journalistes interrogent Fauci sur les origines de la COVID

Les législateurs républicains qui examinent le scénario d’origine des fuites de laboratoire veulent en savoir plus pour savoir si le NIAID ou Fauci ont été impliqués dans l’allocation des fonds à EcoHealth. Mais la Maison Blanche a paniqué lorsque les journalistes ont interrogé Fauci sur les origines de la COVID.

La conférence de presse de mardi à la Maison Blanche a sombré dans le chaos lorsque de nombreux journalistes ont interrogé Anthony Fauci sur les origines de la Covid-19 et les enquêtes connexes.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a tenté d’interrompre la conversation lorsque les journalistes ont commencé à poser des questions.

« Nous avons un processus ici, je n’appelle pas les gens qui crient, et vous manquez de respect à vos collègues et vous manquez de respect à nos invités », a-t-elle dit, grondant les journalistes. « Je ne vous appellerai pas si vous criez, et aussi vous prenez du temps parce que le Dr Fauci doit partir dans quelques minutes. »

« Vous devez appeler les gens de l’autre côté de la pièce ! Elle a une question valable, elle est interrogée sur l’origine de la COVID », a répliqué un journaliste d’Africa Today.

@DianaGlebova de Daily Caller essaie de demander au Dr Fauci ce qu’il a fait pour enquêter sur les origines de la covid et Jean-Pierre la ferme.

Un autre journaliste lui crie dessus pour ne pas avoir laissé Diana poser la question. pic.twitter.com/RieiEBwl2p

– Greg Price (@greg_price11) 22 novembre 2022

Fauci n’a répondu qu’à trois questions, dont l’une concernait la prise de contrôle du Congrès par les républicains de la Chambre et peut-être une enquête sur lui.

Plusieurs législateurs du GOP ont signalé qu’ils l’appelleraient pour témoigner sur les origines du virus de la COVID-19 et son agence ayant fourni un financement à un tiers pour mener des recherches controversées à Wuhan, en Chine.

Le fonctionnaire fédéral de longue date a déclaré qu’il avait témoigné « des centaines de fois » et qu’il se conformerait aux républicains si on le lui demandait. Concernant les questions sur l’origine de la COVID-19, Fauci n’a pas répondu mardi.

-Epoch Times

« Je laisserai les autres juger de la valeur ou non de mes réalisations, mais j’aimerais que les gens se souviennent de ce que j’ai fait, c’est que chaque jour pendant toutes ces années, j’ai donné tout ce que j’ai et je « Je n’ai jamais rien laissé sur le terrain », a déclaré Fauci.

Puis il a exhorté tout le monde à avoir des doses de rappel COVID-19 à jour.

« Que vous soyez un républicain d’extrême droite ou un démocrate d’extrême gauche, cela ne fait aucune différence pour moi », a-t-il déclaré. « Je le vois de la même manière que je l’ai fait dans la salle d’urgence du centre de New York lorsque je prenais soin de tous ceux qui venaient de la rue. »

Fauci: « Donc, mon message et mon dernier message – peut-être le dernier message que je vous donne depuis ce podium – est que s’il vous plaît, pour votre propre sécurité, pour celle de votre famille, obtenez votre vaccin COVID-19 mis à jour dès que vous êtes éligible pour vous protéger, protéger votre famille et votre communauté » pic.twitter.com/Kaw25iKb7b— Donald Trump 2024 🇺🇲 (@donald2024maga) 22 novembre 2022

Les conservateurs et les politiciens du GOP ont critiqué Fauci en raison de son soutien public aux ordonnances d’arrêt de la COVID-19, aux mandats de masque et aux mandats de vaccin, ainsi qu’en raison des prévisions souvent graves qu’il a faites sur l’évolution du virus. Certaines personnes, dont le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, ont affirmé que Fauci et d’autres autorités gouvernementales avaient tenté de semer la peur à propos du virus.

DeSantis a affirmé en août que Fauci avait l’intention de « semer la peur dans la population et d’effrayer beaucoup de parents » lorsqu’il a plaidé pour la fermeture des écoles en faveur de l’enseignement en face à face. DeSantis a déclaré: « Nous ne pourrons jamais emprunter cette voie. »

Avec des centaines d’apparitions dans la presse et d’innombrables interviews, Fauci a effectivement servi d’image publique de la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie depuis le début de 2020.

Fauci a déclaré qu’il « ne prend pas sa retraite » et qu’il continuerait à travailler sur « la science et la santé publique ainsi qu’à inspirer et à encadrer la prochaine génération de leaders scientifiques alors qu’ils aident à préparer le monde à faire face aux futures menaces de maladies infectieuses », selon une déclaration publiée en juillet.

Enquêtes

Avant l’épidémie de COVID-19 à Wuhan, EcoHealth Alliance a mené des recherches sur le coronavirus des chauves-souris à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine avec un financement du NIAID. Bien que certains responsables du renseignement américain pensent que le virus est originaire de l’installation de Wuhan, les autorités du Parti communiste chinois ont officiellement affirmé qu’il l’avait fait sur un marché humide.

Les législateurs républicains qui examinent le scénario d’origine des fuites de laboratoire veulent en savoir plus pour savoir si le NIAID ou Fauci ont été impliqués dans l’allocation des fonds à EcoHealth.

Les républicains Jeff Landry de Louisiane et le républicain Eric Schmitt du Missouri devraient également témoigner contre Fauci dans un procès. Dans une action en justice intentée en mai, les deux responsables ont affirmé que le bureau de Fauci et d’autres représentants fédéraux avaient travaillé avec des sociétés de médias sociaux pour contrôler la parole.

« Pendant COVID, nous savons que des responsables de haut rang de Facebook envoyaient des SMS au chirurgien général des États-Unis en disant: » Hé, nous avons supprimé cela, que pouvons-nous faire de plus? » Nous savons également qu’un portail spécial a été créé pour Big Tech avec le gouvernement pour abattre les gens et les faire retirer de la plate-forme », a déclaré Schmitt à Fox News plus tôt cette semaine à propos de la poursuite.

En plus de Fauci, ils ont fait des tentatives de déposition contre l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki, le chirurgien général Vivek Murthy, le directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Jen Easterly et des agents du FBI. L’administration Biden a interjeté appel dans son procès, mais un juge a rejeté la requête du gouvernement le 2 novembre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia