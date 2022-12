Les «listes noires secrètes» de Twitter dévoilées

La pratique des « interdictions fantômes », souvent appelées « filtrage de la visibilité » en interne, est détaillée dans une enquête récente. Les «listes noires secrètes» de Twitter ont été dévoilées.

La pratique des « interdictions fantômes », souvent appelées « filtrage de la visibilité » en interne, est détaillée dans une enquête récente. Les «listes noires secrètes» de Twitter ont été dévoilées. Selon une correspondance interne et des entretiens avec plusieurs sources d’entreprise de haut niveau, Twitter a développé un certain nombre de barrières et d’outils pour les modérateurs afin d’empêcher la tendance de tweets et de sujets particuliers ou de restreindre l’exposition de comptes entiers à l’insu des utilisateurs.

Selon le journaliste Bari Weiss, qui a publié jeudi soir le deuxième volet des soi-disant «Twitter Files» dans un long fil de discussion, malgré les assurances publiques fréquentes des principaux responsables de Twitter que la société n’«interdit pas» les utilisateurs, surtout pas « basée sur des points de vue politiques ou idéologiques », la procédure existait sous l’euphémisme de « filtrage de la visibilité ».

« Considérez le filtrage de la visibilité comme un moyen pour nous de supprimer ce que les gens voient à différents niveaux. C’est un outil très puissant », a déclaré un haut responsable de Twitter, tandis qu’un autre a admis que « les gens normaux ne savent pas tout ce que nous faisons ».

Les modérateurs de Twitter peuvent ajouter un utilisateur à des catégories telles que « Trends Blacklist », « Search Blacklist » et « Do Not Amplify » pour limiter la portée d’un tweet donné ou la découvrabilité d’un compte entier – le tout sans que l’utilisateur en soit conscient ou avisé.

Weiss a déclaré que les mesures ont également été utilisées pour limiter la portée des universitaires, tels que le Dr Jay Bhattacharya de l’Université de Stanford, qui a suscité la controverse en remettant en question l’efficacité des verrouillages de Covid-19 et d’autres mandats pandémiques. Selon les archives, il s’est blessé sur la « liste noire des tendances » de Twitter, ce qui a empêché ses messages d’apparaître dans la catégorie des tendances du site.

Au-dessus des modérateurs normaux, pendant ce temps, se trouvait un autre « groupe secret » qui s’occupait des problèmes impliquant « un grand suiveur », « controversé » et d’autres personnalités importantes. L’équipe était connue sous le nom de «Site Integrity Policy, Policy Escalation Support» et comprenait des cadres de haut niveau tels que Vijaya Gadde, l’ancien responsable des affaires juridiques, des politiques et de la confiance, Yoel Roth, le responsable mondial de la confiance et de la sécurité, et Les PDG Jack Dorsey et Parag Agrawal.

Un exemple notable est lorsque l’équipe de modération de haut niveau a décidé de suspendre à plusieurs reprises le compte Libs of TikTok, qui publiait régulièrement du contenu se moquant des libéraux et des progressistes et a amassé plus de 1,4 million d’abonnés. Bien qu’il ait été informé que le compte avait enfreint la politique de « conduite haineuse » de Twitter, une note de service de l’entreprise publiée en interne en octobre a admis que le compte n’avait pas « directement adopté un comportement contraire à la politique de conduite haineuse ».

Le groupe «Site Integrity Policy» a adopté une toute nouvelle position, affirmant que Chaya Raichik, la dame derrière le compte Libs of TikTok, «encourageait le harcèlement en ligne». Lorsque les informations personnelles de Raichik ont été divulguées en ligne, Twitter n’a rien fait, affirmant que les tweets présentant son domicile et des images de son domicile ne violaient aucune des directives de la plate-forme.

La publication des documents a été soutenue par le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk, qui a limogé plusieurs hauts responsables, dont Gadde et Roth, et a annulé certains des choix précédents de la société, comme l’interdiction indéfinie du compte de l’ancien président Donald Trump, après sa prise de fonction en octobre.

« Nous ne faisons que commencer nos reportages », a noté Weiss, promettant que le prochain épisode des fichiers Twitter sera bientôt publié par le journaliste Matt Taibbi, qui a lancé la série la semaine dernière avec des révélations sur une tentative à l’échelle de l’entreprise d’étouffer un rapport dommageable sur la famille de Joe Biden.

