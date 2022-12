Les 100 principaux producteurs d’armes au monde ont augmenté leurs ventes d’armes de 1,9 % pour atteindre 592 milliards de dollars en 2021. Voici la liste des plus grandes entreprises de fabrication d’armes au monde.

Vendredi, les États-Unis ont lancé un tout nouveau bombardier stratégique pour la première fois en près de 30 ans dans une exposition étroitement surveillée.

Le B-21 Raider à capacité nucléaire, qui devrait entrer en service en 2027, est considéré comme un élément clé de la réaction des États-Unis à l’expansion militaire de la Chine. Le prix attendu a également été divulgué : Northrop Grumman, le constructeur de l’avion, peut estimer 700 millions de dollars par avion.

Plusieurs autres entreprises bénéficieront de l’accord, l’armurier affirmant que 400 fournisseurs sont impliqués. Raytheon Technologies, dont la filiale Pratt & Whitney construira les moteurs du nouvel avion furtif, en fait partie.

Northrop Grunman et Raytheon figurent tous deux parmi les plus grands fabricants d’armes au monde. Malgré une baisse de 6% des ventes d’armes, la société de technologie aérospatiale et de défense de Northrop Grunman a réalisé 30 milliards de dollars en 2021, la classant quatrième au monde selon cette métrique. Les ventes d’armement de Raytheon ont augmenté de 9 % pour atteindre 42 milliards de dollars, derrière seulement les 60 milliards de dollars de Lockheed Martin.

Comme le démontre Martin Armstrong de Statista dans l’infographie ci-dessous, les entreprises américaines dominent le haut de la liste.

Infographie : Les plus grandes entreprises productrices d’armes au monde | | Statista

Vous trouverez plus d’infographies sur Statista

Cependant, deux entreprises chinoises réussissent également ; Norinco et AVIC, qui ont tous deux connu un développement rapide en 2021, ont vendu pour plus de 40 milliards de dollars d’armements l’année dernière.

Les 100 principaux producteurs d’armes au monde ont augmenté leurs ventes d’armes de 1,9% à 592 milliards de dollars en 2021, selon la source, l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), au milieu de problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia