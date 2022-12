Visualiser les licenciements des entreprises technologiques en 2022

Moins de 3% de tous les emplois en Amérique sont dans le secteur de la technologie. Visualisons les licenciements des entreprises technologiques jusqu’à présent en 2022.

En 2022, les licenciements sont si courants que tout le monde les surveille, de Crunchbase au site Web technologique indien Inc42.

Il existe même un site Web distinct qui suit tous les licenciements informatiques aux États-Unis.

Pour la création de cette infographie, Nick Routley de Visual Capitalist a utilisé les statistiques de trueup.io, qui offre des informations sur une variété d’entreprises technologiques nationales et étrangères qui ont licencié des employés à partir de 2022.

Mille coupures : licenciements massifs par les entreprises technologiques

Globalement, les licenciements sont un phénomène qui affecte l’ensemble du secteur technologique. Voici quelques-uns des cas les plus connus de licenciements massifs en 2022 :

Meta : Le mastodonte des médias sociaux fait face à une concurrence féroce de la part de nouveaux venus comme TikTok, ainsi qu’à une baisse des budgets publicitaires en raison de l’affaiblissement de l’économie. Bien que Meta trouve cette diminution du personnel pénible, il est important de prendre en compte une vue d’ensemble. Il s’agira des premières importantes suppressions d’emplois effectuées par l’entreprise en près de deux décennies d’activité.

Twitter : Bien que Meta domine en termes de nombre de licenciements, les licenciements massifs de Twitter sont indéniablement les plus dramatiques. Elon Musk, le nouveau propriétaire franc de l'entreprise, a licencié 50% de son personnel début novembre, et des milliers d'entrepreneurs ont été licenciés peu de temps après. Il sera difficile d'évaluer le nombre d'employés encore employés par l'entreprise tant que la poussière ne sera pas retombée.

Byju's : les licenciements ne sont pas exclusifs aux États-Unis. Des coupes sont également en cours dans l'énorme secteur informatique de l'Inde. Byju's, un géant de l'EdTech, a licencié 2 500 personnes en octobre, ce qui représente environ 5 % de son effectif total.

Peloton : Tout au long de l'année, le fabricant d'équipements d'entraînement haut de gamme a réduit ses effectifs. Des entreprises comme Meta restent dans le graphique ci-dessus parce qu'elles ont licencié des milliers de personnes d'un coup. Peloton, en revanche, a licencié des employés par phases tout au long de l'année. Après avoir connu une expansion rapide pendant la pandémie, l'entreprise s'amenuise pour retrouver sa rentabilité.

Pourquoi les entreprises technologiques licencient-elles autant de personnes ?

Les causes alléguées du grand nombre de licenciements comprennent l’instabilité économique (facteurs externes) et les mauvaises performances (facteurs internes).

Goldman Sachs Research souligne que « des taux d’intérêt plus élevés et des conditions financières plus strictes ont un impact disproportionné sur le secteur, car les bénéfices des entreprises technologiques sont généralement attendus plus loin dans le futur et donc soumis à un risque de durée plus important ».

La baisse des revenus publicitaires et l’effondrement du marché des crypto-monnaies peuvent également avoir affecté la décision de réduire les effectifs. Twitter et Snapchat sont des exemples du premier, tandis que Coinbase et Kraken sont des exemples du second.

Que signifient ces suppressions d’emplois pour l’économie ?

À première vue, les licenciements généralisés dans le secteur de la technologie peuvent sembler être un présage négatif pour l’économie au sens large, en particulier compte tenu de l’effet démesuré des entreprises technologiques sur les marchés.

Cela, heureusement, ne semble pas être le cas. Les chiffres de la masse salariale et des salaires du gouvernement ont dépassé les attentes, et le taux de chômage du pays est proche d’un creux d’un demi-siècle.

Alors, quel est le dilemme ?

Tout d’abord, moins de 3% de tous les emplois en Amérique sont dans le secteur de la technologie. De plus, il y a de fortes chances que les informaticiens au chômage trouvent rapidement un nouveau poste.

Reste à déterminer si novembre marquera l’apogée des suppressions d’emplois. Les employeurs s’efforcent généralement d’éviter de licencier leurs employés juste avant la période des Fêtes. Trueup.io a suivi 7 600 licenciements supplémentaires jusqu’à présent en décembre.

