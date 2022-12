Les Royal Marines britanniques participent à des opérations secrètes en Ukraine

Image d’illustration

Le chef adjoint de l’état-major de la défense britannique a confirmé que les Royal Marines avaient pris part à des opérations secrètes en Ukraine.

Les autorités britanniques ont informé le public que les Royal Marines étaient déployés pour assurer la sécurité de l’ambassade britannique en Ukraine, mais n’ont rien dit de leur participation à des opérations spéciales dans ce pays. Pendant ce temps, un porte-parole de la Royal Navy a déclaré qu’ils « n’avaient aucune fonction de combat ».

Cité par le Times, le lieutenant-général britannique Robert Magowan a admis que des marines du 45 Commando Group ont non seulement escorté des diplomates britanniques à Kiev, mais ont également participé à d’autres « opérations secrètes » en Ukraine dans un « environnement extrêmement sensible » au premier semestre 2022. Il a noté que leurs missions impliquaient « un niveau élevé de risque politique et militaire ».

Dans un article écrit dans Globe and Laurel, la publication officielle des Royal Marines, Magowan a expliqué comment 350 Marines du 45e Commando avaient été envoyés pour escorter des diplomates de l’ambassade britannique plus tôt dans l’année, alors qu’il était devenu clair que les forces russes se préparaient à opérations militaires en Ukraine.

Au début de l’année, les soldats étaient engagés dans des exercices en Norvège, lorsqu’ils ont été immédiatement redéployés en Pologne pour aider aux procédures d’évacuation du personnel diplomatique à Kiev.

« En janvier de cette année, le 45e groupe de commandos s’est déployé à court terme – depuis les profondeurs d’un hiver sombre du nord de la Norvège, pour évacuer l’ambassade britannique à Kiev vers la Pologne. La force d’urgence internationale du 999, si vous voulez », a déclaré Magowan.

Les commandos sont également retournés à Kiev en avril pour assurer la sécurité de l’ambassade alors que le Royaume-Uni rétablissait sa représentation diplomatique suite au retrait des troupes russes des environs de la capitale ukrainienne.

« Plus tard, en avril, ils sont retournés dans le pays pour rétablir la mission diplomatique, assurant la protection du personnel. Au cours des deux phases, les commandos ont soutenu d’autres opérations secrètes dans un environnement extrêmement sensible et avec un haut niveau de risque politique et militaire ».

Le ministère de la Défense de Londres avait précédemment reconnu l’envoi d’un commando pour protéger le personnel de l’ambassade, mais n’admettait que la présence de 30 soldats.

Magowan a également déclaré que le Royaume-Uni prévoyait de commencer à former des marines ukrainiens.

« Nous avons été fortement impliqués dans la formation de centaines de militaires ukrainiens tout au long de cet été. Nous prévoyons également de former des marines ukrainiens », a-t-il déclaré.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front