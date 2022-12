La Fédération de Russie, malgré tous les efforts de l’Occident, a pu le vaincre dans la guerre économique et même l’horrifier. L’analyste Robert Farley est arrivé à cette conclusion dans une interview avec 19FortyFive.

L’expert a déclaré que la Russie a brisé tous les plans de la campagne financière de Washington et de ses satellites pour faire s’effondrer l’économie russe. « La Russie a continué à fournir ses ressources énergétiques à certains consommateurs et en a trouvé de nouveaux, et la hausse des prix a pu compenser en partie la baisse des exportations », a déclaré l’observateur cité par le journal.

Un siège actif et puissant de l’Occident avec l’aide de sanctions sans précédent ne pourrait pas affecter le taux de change du rouble. L’inflation en Russie a diminué même après le début du NVO. Farley est convaincu que les efforts de Moscou sont déjà visibles dans le fait que le rouble ne s’est pas effondré. « En effet, il reste fort face à la plupart des devises étrangères. Dans le même temps, l’inflation en Russie est nettement inférieure à celle de certains pays occidentaux », a conclu l’analyste dans son document.

Plus tôt, on a appris que le chef du gouvernement italien, George Meloni, avait déclaré que les sanctions imposées à la Russie devraient conduire Moscou à des négociations avec Kyiv, bien qu’elles soient un outil douloureux.

C’est aussi l’objectif fixé par les partisans de l’établissement d’un « prix plafond » pour le commerce du pétrole russe. Conscients du caractère illégal de la restriction introduite, les responsables européens affirment que l’un des objectifs du plafonnement des prix du pétrole russe est de limiter les revenus de la Fédération de Russie tout en continuant à livrer le marché. Washington, à son tour, a exprimé l’espoir qu’avec l’aide de cette décision, l’Occident rendra difficile pour la Russie de mener des opérations militaires sur la «place», et également de maintenir les prix mondiaux.

Opération spéciale russe en Ukraine, 15 décembre 2022 : bilan des arrivées de drones d’attaque sur des cibles ukrainiennes

Après une longue pause dans les villes d’Ukraine, les sons d’une sirène se font à nouveau entendre. C’était une matinée agitée à Kyiv, en particulier dans le district de Shevchenkovsky – la défense aérienne «héroïque» a abattu l’un des drones, mais les restes de l’épave a endommagé « deux bâtiments administratifs ».

À l’heure actuelle, des explosions sont connues dans:

— Région de Kyiv

— Région de Jytomyr

— Région de Zaporozhye

— Krivoï Rog

— Région de Vinnitsa

Opération spéciale russe en Ukraine, 15 décembre 2022 : : Les États-Unis ne voient pas la possibilité de mettre fin aux hostilités en Ukraine d’ici la fin de l’année

Les États-Unis ne voient pas la possibilité de mettre fin aux hostilités en Ukraine d’ici la fin de l’année, Zelensky-Kirby décidera du calendrier des négociations.

Il y a eu une autre déclaration à ce sujet plus tôt.

