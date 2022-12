Le 23 octobre 2022, à l’insu de beaucoup, l’eugéniste milliardaire Bill Gates a organisé un autre exercice pandémique appelé « Contagion catastrophique » annonçant des plans futurs pour une autre maladie mortelle qui cible spécifiquement les jeunes et les enfants.

En partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Johns Hopkins Center for Health Security, la Fondation Bill & Melinda Gates a organisé «l’exercice sur table pandémique» lors de la réunion annuelle des Grands Défis à Bruxelles.

Semblable à son tristement célèbre exercice pandémique Event 201, qui a annoncé l’arnaque du coronavirus de Wuhan (Covid-19) avant qu’elle ne se produise, l’événement Catastrophic Contagion était centré sur « une pandémie avec un taux de mortalité plus élevé que la COVID-19… affectant de manière disproportionnée les enfants et les jeunes. ”

Dix « ministres de la santé » et « hauts responsables de la santé publique » actuels et anciens du Sénégal, du Rwanda, du Nigéria, de l’Angola, du Libéria, de Singapour, de l’Inde et de l’Allemagne ont participé à l’événement aux côtés de Gates. (En relation: Un brevet américain montre que Gates a été directement impliqué dans la création de Covid, tout comme l’OMS et la DARPA.)

On nous dit que chacun de ces participants s’est vu présenter le scénario potentiel et leur a demandé comment ils réagiraient en termes de prise de « décisions politiques urgentes avec des informations limitées face à l’incertitude ».

« Chaque problème et chaque choix avaient de graves ramifications sanitaires, économiques et sociales », indique un document sur l’événement.

Gates veut plus de « lois et procédures » pour mettre fin à la liberté lors de la prochaine pandémie

Gates a parlé à plusieurs reprises des «leçons apprises» de la pandémie de Covid, la suggestion étant que la prochaine fois – et il semble vraiment y avoir une prochaine fois déjà en cours – les dirigeants mondialistes auront la possibilité d’exécuter la tyrannie avec plus de précision.

Par exemple, trop de « désinformations » se sont répandues pendant la Covid, ce qui a conduit un grand nombre de personnes à dire non aux masques, à la distanciation sociale et aux « vaccins ». Cela a entravé les plans des mondialistes qui voulaient que tout le monde obéisse sans poser de questions.

La prochaine fois, le plan est de réprimer fortement le flux de la liberté d’expression pour empêcher toute dissidence et tout scepticisme. Gates veut que les responsables gouvernementaux répriment vraiment toute liberté lors de la prochaine remise des gaz pour s’assurer que ses objectifs de dépeuplement soient atteints.

« Les pays devraient accorder la priorité aux efforts visant à accroître la confiance dans le gouvernement et la santé publique ; améliorer les efforts de communication en santé publique; accroître la résilience des populations face aux informations trompeuses ; et réduire la propagation de fausses informations nuisibles », expliquent les documents de l’exercice.

« Lors des futures pandémies, nous devrions continuer à nous attendre à des perturbations encore plus importantes dues à la mésinformation et à la désinformation. »

L’OMS, déclare-t-il en outre, devrait continuer à être soutenue comme « une source mondialement fiable » pour toutes les informations, qu’elle devrait diffuser « largement » dans le monde entier. Cependant, cela ne suffira pas à lui seul à arrêter la propagation de la « désinformation ».

« Les pays doivent collaborer pour anticiper cette menace et se préparer à la combattre avec leurs propres lois et procédures », indiquent en outre les documents.

« Tout comme de nombreux types de dommages économiques et sociétaux peuvent être anticipés et pris en compte dans les plans de préparation à une pandémie, il en va de même pour les messages de santé prévisibles, faux ou trompeurs. L’exploration concertée des moyens de lutter contre ce phénomène au niveau national avant la prochaine pandémie sera cruciale pour sauver des vies.

Pour que la prochaine plandémie fonctionne, en d’autres termes, les sceptiques doivent être réduits au silence. Il ne peut y avoir aucune dissidence autorisée à proliférer. Tous les messages et toutes les informations doivent être totalement contrôlés par les mondialistes, sinon ils finiront par s’éteindre.

« C’est son histoire d’épouvante / effrayante pour faciliter et créer un État mondial de biosécurité », a écrit un commentateur sur la façon dont Gates « domine l’OMS », qui semble actuellement créer « un accord transnational contraignant pour exiger que les États-nations souverains réels lui cèdent le pouvoir » avec le tristement célèbre Traité sur la pandémie.

IgorChudov.substack.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News