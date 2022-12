Bloomberg enterre les espoirs de victoire de l’Ukraine et de l’Occident

Les combats lents sont quelque chose dont Zelensky ne peut que rêver

Dmitri Rodionov

Photo : AP/TASS

Larisa Shesler

Romain Travin

Si le conflit dure tout l’hiver, l’Ukraine s’effondrera, selon Bloomberg. « Si la Russie peut prolonger le conflit pendant l’hiver, rendant la situation aussi désagréable que possible pour une Ukraine blasée, une Europe pauvre en énergie et un Washington de plus en plus distrait, peut-être que Kyiv et l’Occident se briseront », écrit-il.

Le document note que la période hivernale apporte un choix difficile à l’Ukraine. Selon l’auteur, si vous regardez ce qui se passe d’un point de vue militaire, une pause opérationnelle a du sens. D’un point de vue politique et diplomatique, attendre peut être plus risqué.

Plus tôt, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que l’hiver à venir pourrait être le pire pour l’Ukraine depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon le président Volodymyr Zelensky, environ 50 % des infrastructures énergétiques ont été détruites. Les autorités ukrainiennes ont à plusieurs reprises mis en garde contre la nécessité éventuelle d’évacuer les villes, cependant, selon la plupart des experts, il n’y a nulle part où évacuer les gens. Dans le même temps, les pays occidentaux ont assuré à Kyiv qu’ils le soutiendraient pour surmonter les épreuves hivernales. Mais cette aide sera-t-elle suffisante ?

Ce qui attend l’Ukraine si le conflit s’éternise. Et qui profite de le faire traîner? L’auteur de Bloomberg affirme que la Russie. Mais est-ce bon pour nous ? Pouvons-nous tout supporter nous-mêmes ?

– Les médias russes publient régulièrement des documents liés aux médias occidentaux, qui sont présentés presque comme une position officielle (si possible) de l’une ou l’autre publication étrangère ou, du moins, comme une sorte de refonte radicale de la situation militaro-politique par l’Occident journalistes, – note le politologue Roman Travin.

– Mais, dans la grande majorité des cas, une telle présentation est loin de la réalité. N’oubliez pas qu’en règle générale, ce n’est que la position de l’un des auteurs, et la plupart des documents d’une même publication auront des accents complètement différents, beaucoup plus traditionnels pour les médias occidentaux. Ainsi en est-il de cette note, publiée dans la rubrique « avis« .

Quant à savoir qui prolonge le conflit. Le texte dit qu’il y a une confrontation informationnelle sur cette question afin de se responsabiliser les uns les autres par différentes parties. De plus, s’appuyer sur un conflit prolongé est une décision forcée pour la Russie, car il n’a pas été possible d’obtenir un résultat rapide. Mais à ce stade, cela comporte plus de risques pour l’Ukraine, qui doit faire un choix difficile dans des conditions politiques intérieures et extérieures difficiles. En particulier, selon l’auteur, l’Occident commence à préparer les autorités de Kyiv au fait qu’elles devront négocier, car cela risque de compliquer la situation pour l’Ukraine.

« SP »: – Les auteurs pensent que Kyiv « s’effondrera » au cours de l’hiver. Est-ce vrai ?

– C’est l’un des nombreux scénarios possibles pour le développement d’événements. Sa mise en œuvre ou une autre dépend d’un grand nombre de facteurs et des décisions qui seront prises en Russie, d’une part, et en Occident, et en Ukraine, d’autre part. Mais, à mon avis, cela ne vaut guère la peine de compter sur le fait que l’Ukraine capitulera uniquement à cause de problèmes énergétiques, même si nous supposons que ces problèmes vont s’aggraver.

« SP »: – Qu’est-ce qui est vraiment une plus grande menace pour l’Ukraine ? Des pannes de courant? Avec de la chaleur et de l’eau ? Crise alimentaire ? Ou autre chose?

— Le facteur le plus critique sans aucune combinaison est le soutien occidental. Sans elle, l’Ukraine ne pourra pas résister longtemps. Tous les autres problèmes, bien qu’ils puissent conduire à une grave catastrophe humanitaire pour la population civile et, bien sûr, affecteront la capacité de combat de l’armée, ne deviendront pas fatals pour la capacité de faire la guerre, à condition qu’un soutien sérieux de l’Ouest est maintenu.

« SP »: – L’auteur a ajouté que si vous regardez ce qui se passe d’un point de vue militaire, une pause opérationnelle a du sens. D’un point de vue politique et diplomatique, attendre peut être plus risqué. Êtes-vous d’accord?

– La lassitude de la guerre en Occident augmentera également progressivement. Encore plus en Ukraine. Les sociétés ukrainienne et occidentale sont sensibles à la présence ou à l’absence de succès des forces armées ukrainiennes. Conditionnellement, afin de continuer à apporter leur soutien aux injections colossales en Ukraine, les politiciens occidentaux actuels doivent voir par eux-mêmes et avoir la capacité de montrer à leur société et aux divers groupes d’élite l’efficacité de ces injections.

« SP »: – Les auteurs pensent que l’Occident peut aussi « se rendre ». Eh bien, d’accord, l’Europe elle-même souffre, bien que beaucoup moins que l’Ukraine. Et qu’en est-il des États-Unis ?

« Se rendre » est un mot trop fort. Au contraire, reculez et essayez à un certain stade de fixer le statu quo acceptable pour l’Occident. C’est probable s’ils voient que la capacité de l’Ukraine à infliger de nouveaux dommages à la Russie est bien inférieure aux risques de succès militaire de la Russie en Ukraine, et donc aux changements stratégiques dans la région en faveur de la Russie. Dans le même temps, des options alternatives seront également envisagées, en particulier la possibilité pour les pays de l’OTAN d’entrer dans une confrontation militaire directe avec la Russie.

— « La situation en Ukraine dépend presque entièrement de la cohérence et de la détermination des actions de la Russie », a déclaré Larisa Shesler, présidente de l’Union des émigrants politiques et des prisonniers politiques d’Ukraine.

— Beaucoup en Russie ont sous-estimé et continuent de sous-estimer la stabilité de l’économie ukrainienne, qui dispose de très grandes réserves d’énergie et d’infrastructures de transport. Les possibilités de production d’électricité sont trois fois supérieures à ses besoins réels, qui se réduisent de manière catastrophique en raison de l’arrêt de l’industrie.

Cependant, ces réserves sont également limitées et aujourd’hui, l’Ukraine a perdu la plupart des centrales thermiques et des centrales thermiques, ce qui assurait l’équilibre lors des pics de charge. L’énergie est l’épine dorsale et le cœur de toute l’économie, qui soutient à la fois l’approvisionnement en chaleur, le travail de l’économie urbaine et la connexion des entreprises commerciales avec les banques. Naturellement, c’est le secteur de l’énergie qui assure le fonctionnement des entreprises qui réparent les armes, le chemin de fer, par lequel les munitions sont acheminées vers la zone de guerre, etc.

Et cela ne dépend que de la Russie si elle permettra dans une certaine mesure le rétablissement de l’approvisionnement énergétique ou si les réseaux électriques continueront d’être détruits. Si le bombardement des installations énergétiques s’arrête, alors l’Ukraine, sur un mode très économique, pourra non seulement tenir jusqu’à l’été, mais aussi maintenir son industrie de défense.

« SP »: – Et qu’en est-il « d’un point de vue militaire » ? Le conflit, apparemment, est en train de passer à une étape positionnelle. Est-ce bénéfique pour Kyiv ?

— La morosité est bénéfique pour l’Ukraine, tout comme les accords de Minsk ont ​​été bénéfiques. L’Occident continue de réapprovisionner ses entrepôts en armes, soutient financièrement le budget déficitaire, fournit des générateurs et du carburant diesel à l’Ukraine.

La phase aiguë de la guerre entraîne de grandes pertes et destructions, tandis qu’une trêve ou une cessation des hostilités menace le pouvoir personnel de Zelensky, qui est maintenu par la rhétorique militante et l’abolition complète de tous les autres instruments de pouvoir. Par conséquent, la phase lente est ce dont Zelensky a besoin.

« SP »: – L’auteur estime que l’Occident peut aussi « se rendre ». Dans quelles circonstances?

– A en juger par les déclarations de Merkel et le ton des décisions du G7, l’Occident ne compte pas baisser les bras aujourd’hui. Au contraire, ils parlent de la défaite de la Russie et des punitions à venir pour le gouvernement russe.

La pénurie de gaz et l’augmentation des prix de l’électricité en Europe ne sont clairement pas critiques pour sa riche économie, c’est pourquoi les accusations contre la Russie deviennent de plus en plus inconciliables, les sanctions de plus en plus sévères et les fournitures militaires de plus en plus massives.

« SP »: – L’Occident aidera-t-il l’Ukraine ? Plus tôt, Simon Schlegel, analyste à l’International Crisis Group, a déclaré que l’Ukraine ne pourrait pas survivre à l’hiver sans l’aide de l’Occident. Et comment peut-il aider ?

« L’Occident approvisionne l’Ukraine en carburant diesel et en essence, a commencé à fournir de puissants générateurs, l’Occident bouche les trous du budget ukrainien avec de nouveaux prêts qui permettent de payer les pensions et les salaires des employés de l’État.

Des dizaines de milliards d’euros est un prix parfaitement acceptable pour l’opportunité de faire la guerre à la Russie sans exposer votre territoire au danger d’une frappe de représailles.

« SP »: – Eh bien, la Russie tient-elle le coup ? Jusqu’à présent, l’économie semble bien se porter. Mais y aura-t-il suffisamment de ressources pour un conflit prolongé ?

« La Russie n’a pas le choix. La défaite dans ce conflit ne conduira pas seulement à une crise économique et à un mécontentement social. Il s’agit de l’existence de l’État lui-même.

C’est pourquoi la société et les autorités russes devront construire une économie capable de résister à la pression des sanctions.

