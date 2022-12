Étude : La campagne indienne de vaccination COVID-19 en 2021 a causé environ 3,7 millions de décès

Commentaires de Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Une nouvelle étude publiée par Denis Rancourt affirme que « l’Inde a connu un événement de surmortalité toutes causes confondues unique, soudain, sans précédent et extraordinairement important en avril-juillet 2021 », et que :

Après un aperçu de quatre études récemment publiées qui ont quantifié l’événement de surmortalité toutes causes confondues d’avril à juillet 2021, nous donnons dix arguments numérotés expliquant pourquoi nous concluons que l’événement de mortalité extraordinaire a été causé par le déploiement du vaccin en Inde à ses débuts. Par conséquent, il semble que le déploiement précoce du vaccin en Inde en avril-juillet 2021 a été dévastateur, causant la mort d’environ 3,7 millions d’habitants, environ 350 millions de doses de vaccin sont administrées. (Source.)

Voici une vidéo que nous avons produite l’année dernière où des parents en Inde qui ont vu leurs enfants mourir après avoir reçu un vaccin COVID-19 pendant cette période, sont devenus publics pour avertir les autres. C’est sur notre chaîne Bitchute.

Il existe un site Web appelé « Awaken India Movement » qui contient des informations pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les informations concernant les vaccins COVID qui sont censurées dans les médias grand public en Inde.

VK Paul, membre de NITI Aayog avec Bill Gates

En septembre 2021, nous avons publié le travail d’enquête de Yohan Tengra, qui a révélé le cartel mondial derrière le groupe de travail indien COVID-19, qui comprend Bill Gates, et a été publié sur le site Web AwakenIndiaMovement.com.

En novembre 2021, nous avons signalé que des accusations de meurtre avaient été déposées devant la Haute Cour indienne contre Bill Gates et le milliardaire Adar Poonawalla, le PDG du Serum Institute of India, pour avoir apporté le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca, Covishield, en Inde, et pour le meurtre de un homme de 23 ans à qui on a injecté le vaccin.

En septembre 2022, une autre affaire devant la Haute Cour de Bombay a affirmé que le vaccin COVID-19 avait assassiné la fille d’un homme, et la Haute Cour a exigé une réponse du Serum Institute of India (SII) et de Bill Gates.

Serum Institute, Bill Gates reçoit un avis de la Haute Cour de Bombay alors que le pétitionnaire affirme que Covishield a tué sa fille Le pétitionnaire a demandé une indemnisation de 1 000 crores ₹ au fabricant de vaccins en compensation du décès de sa fille, qui, selon lui, est décédée des suites des effets secondaires de Covishield. La Haute Cour de Bombay a demandé une réponse au Serum Institute of India (SII), au fondateur de Microsoft, Bill Gates, et à d’autres sur une pétition d’un homme qui a accusé les effets secondaires de Covishield d’être à l’origine de la mort de sa fille. Le pétitionnaire a demandé une indemnisation de ₹ 1 000 crore du fabricant de vaccins. Dilip Lunwat, le pétitionnaire, un résident d’Aurangabad, a affirmé que sa fille Snehal Lunawat, étant étudiante en médecine, a été obligée de prendre le vaccin anti-Covid dans son collège de Nashik le 28 janvier de l’année dernière alors qu’elle relevait de la catégorie de la santé ouvrier. Snehal était médecin et maître de conférences au collège dentaire SMBT et à l’hôpital de Dhamangaon dans le Maharashtra. Elle avait pris Covishield, qui est développé par le SII. Quelques jours plus tard, elle a souffert de graves maux de tête et de vomissements et a été transportée d’urgence à l’hôpital où les médecins ont découvert des saignements dans son cerveau, indique la pétition. Snehal est décédé le 1er mars des effets secondaires du vaccin, a-t-il affirmé. La pétition s’appuyait sur un rapport soumis par le comité des événements indésirables suivant la vaccination (ESSI) du Centre le 2 octobre. Le pétitionnaire a également demandé une réponse à Gates, dont la fondation – la Fondation Bill et Melinda Gates – s’était associée au SII pour accélérer le processus de fabrication et de livraison de 100 millions de doses de vaccin. Il a également demandé une réponse au gouvernement de l’Union, au gouvernement du Maharashtra et au contrôleur général des drogues de l’Inde. Lunwat a demandé justice pour sa fille et « de nombreuses autres personnes susceptibles d’être assassinées » en raison de cas similaires d’effets indésirables, selon la pétition. (Article complet.)

Bill Gates utilise depuis longtemps des personnes pauvres en Inde pour développer de nouveaux vaccins, et je suppose qu’il ne fera aucun voyage en Inde de si tôt.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News