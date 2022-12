Décès subits et inattendus par trimestre depuis 2016. Graphique : Association des médecins de l’assurance maladie légale (KBV)

Commentaires de Brian Shilhavy

Éditeur, Health Impact News

Il s’agit d’un rapport explosif en provenance d’Allemagne montrant une augmentation massive des « morts subites » suite aux « vaccins » COVID qui n’a pas encore reçu beaucoup d’exposition dans les médias alternatifs, car les sources sont toutes en allemand.

Pierre L. Gosselin du blog « NoTricksZone » a fourni un rapport en anglais des données. Merci à Henry Makow d’avoir inclus cela dans sa mise à jour quotidienne d’aujourd’hui.

Le rapport montre une multiplication par quatre des «morts subites» suite à l’introduction des vaccins COVID en Allemagne, par rapport aux années précédentes.

Le groupe parlementaire allemand de l’AfD a tenté de limiter les dégâts en publiant un communiqué de presse sur ces conclusions, que vous pouvez lire ici. (Cliquez sur anglais pour lire en anglais).

Cependant, ils ne contestent PAS les données.

Ils affirment essentiellement que les chiffres inférieurs des années précédentes étaient dus à « des erreurs dans la saisie ou la transmission (des données) ».

RUPTURE : Les données de 72 millions d’assurés montrent que « les décès soudains et inattendus ont explosé » en Allemagne depuis 2021 !

Par Pierre L. Gosselin

C’est ce que montrent les données qui viennent d’être publiées sur les 72 millions d’assurés par l’Association des médecins de l’assurance maladie légale (KBV). (Voir le tableau ci-dessus.)

Le nombre a plus que doublé depuis l’introduction du vaccin fin 2020, passant d’environ 6 000 par trimestre à 14 000 actuellement. La différence, 8000, signifie que plus de 80 personnes meurent chaque jour soudainement et mystérieusement.

L’analyse allemande depuis le début de la vaccination Corona montre que la population a vu des changements drastiques dans les schémas de maladie et les décès. C’est le résultat des données de l’Association des médecins de l’assurance maladie légale (KBV), que Martin Sichert a pu évaluer en exclusivité avec l’expert en données Tom Lause, et rendues publiques lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée.

Des découvertes effrayantes

« Les données des patients de l’Association des médecins de l’assurance maladie légale (KBV) sur les effets secondaires des vaccinations Corona fournissent des résultats effrayants », tweete le professeur Stefan Homburg. «Avec le début des vaccinations de masse contre le Corona, le nombre de personnes décédées « soudainement et de manière inattendue » a plus que quadruplé par rapport aux années précédentes. Au cours de chaque trimestre, à partir du premier trimestre de 2021, plus de décès soudains et inattendus ont été enregistrés par les médecins désignés que pour toute la totalité des années de 2016 à 2020. »

La tâche et la responsabilité de surveiller la sécurité des vaccins incombent à l’Institut allemand Paul Ehrlich (PEI), qui semble avoir grossièrement négligé l’analyse des données KBV – une obligation qu’il est tenu de faire dans l’intérêt de la sécurité publique.

L’analyse allemande depuis le début de la vaccination Corona montre que la population a vu des changements drastiques dans les .

En 2020, le gouvernement allemand a en effet normalisé l’utilisation des données d’assurance pour se protéger contre les dommages liés à la vaccination, mais le gouvernement actuel et l’Île-du-Prince-Édouard ont étonnamment ignoré la loi.

Le parlementaire allemand Martin Sichert et l’analyste de données Tom Lausen ont depuis forcé la publication des données et des résultats choquants.

Lire l’article complet ici.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News