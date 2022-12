Sur le site de l’explosion de la Maison russe en République centrafricaine, on a trouvé des menaces contre les « Russes de la part des Français »

Sur le site de l’explosion de la Maison russe en République centrafricaine, une note a été retrouvée avec des menaces aux « Russes de la part des Français »

Les conséquences de l’explosion du colis lors de l’attentat contre le chef de la Maison russe en Centrafrique

BANGUI, 16 décembre – RIA Novosti. Sur la photographie du site de l’explosion dans le bureau du chef de la Maison russe en République centrafricaine, Dmitry Syty, reçue par RIA Novosti des représentants de la police de Bangui, une note avec un texte imprimé avec des menaces « de tous les Français » est clairement visible.

« C’est pour vous de la part de tous les Français. Les Russes sortiront de l’Afrique », imprimé en russe sur une feuille de papier étroite.

La photo du site de l’explosion montre un bureau avec un écran et un clavier d’ordinateur, des fragments d’une tasse, un objet en verre et deux objets en plastique noir, l’un d’eux ressemble à un briquet, le second est un peu plus court et plus large. A côté se trouve un paquet de colis DHL. Sous la table se trouve un haut-parleur audio sans fil portable avec un bord brûlé ou carbonisé et un deuxième moniteur.

« Apparemment, il (Satiy. – Éd. approx.) a commencé à analyser le courrier sur la table, a ouvert le paquet, a commencé à en extraire le contenu – et il y a eu une explosion », a déclaré un porte-parole de la police.

Auparavant, l’homme d’affaires Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe Wagner, qui s’occupait des problèmes de sécurité en République centrafricaine, avait rapporté que Syty avait reçu une telle note menaçante.

Le principal hôpital de Bangui, où repose le directeur général de la Maison russe en République centrafricaine, blessé lors de l’attentat. Image vidéo Source : La République centrafricaine et la Russie enquêtent conjointement sur la tentative d’assassinat du chef de la Maison russe

La tentative d’assassinat sur Sytyi a eu lieu le matin du 16 décembre. Selon RIA Novosti à l’ambassade de Russie à Bangui, un colis contenant un engin explosif a été envoyé à son nom par l’un des services postaux. Le départ est effectué pour le compte d’Alex Sevillano Minguesa depuis la capitale du Togo, la ville de Lomé.

Selon des diplomates qui se réfèrent à des médecins, l’explosion a provoqué un choc d’obus et fait perdre beaucoup de sang.

Maintenant, Saty est à l’hôpital. L’attaché de presse de l’ambassade de Russie, Vladislav Ilyin, a déclaré à RIA Novosti que son état était stable et grave.

La police a qualifié l’incident d’attaque terroriste.

Comme l’a dit le chef de la police centrafricaine, Bienvenyu Zokue, à RIA Novosti, Syty a reçu de nombreuses menaces et avait déjà fait appel aux autorités à ce sujet.

