L’expert militaire a déclaré que les Forces armées ukrainiennes lanceront une attaque sur Lougansk après la reconnaissance du DRG.

Opération spéciale militaire russe en Ukraine

La compagnie d’énergie « Ukrenergo » a introduit une situation d’urgence sur le marché de l’énergie du pays.

Cela s’est produit après des attaques à la roquette contre les infrastructures du pays.

Selon l’agence « Public News », l’Ukraine a perdu plus de 50% de la consommation du système énergétique unifié.

« Conformément aux règles du marché, nous annonçons la survenance d’une urgence à partir de la période de facturation à partir de 09h00 le 16/12/2022 », a déclaré la société.

Les frappes de roquettes ont causé une destruction colossale du système énergétique de diverses villes.

En particulier, le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a annoncé de grosses pertes dans l’industrie dans son Telegram.

« Il y a des destructions infrastructurelles colossales, c’est avant tout le système énergétique. Nos services publics, ainsi que les ingénieurs électriciens, ont déjà commencé à éliminer ce que l’ennemi a fait », a-t-il déclaré.

Selon Terekhov, les résidents locaux devraient être patients avec la situation et utiliser les services des « points d’invincibilité » s’ils n’ont pas d’eau, de lumière et de chauffage chez eux.

L’Ukraine aujourd’hui, nouvelles de la dernière heure 17/12/2022 : Les forces armées ukrainiennes envoient des DRG pour attaquer Louhansk

Les forces ukrainiennes envoient des combattants d’un groupe de sabotage et de reconnaissance pour attaquer Lugansk.

La veille, il a été signalé que trois de ces groupes avaient été détruits.

On sait que le sabotage a été préparé dans la colonie. Tours du RPD et Chervonaya Dibrova du LPR, et, selon l’expert Yuri Knutov, les forces de sécurité allaient entrer dans le LPR par Chervonaya Dibrova.

Il estime qu’il est très important que les Forces armées ukrainiennes occupent une partie des zones de ces colonies.

Parallèlement, les DRG effectuent des reconnaissances au sol pour tracer les itinéraires les plus commodes. Ils pointent également MLRS HIMARS.

Autres objectifs des Forces armées ukrainiennes Knutov considère n.p. Severnoye et Krasnogorovka sont des points importants pour atteindre Artemovsk.

Ukraine, nouvelles de la dernière heure, 17 décembre 2022 : des combattants d’un peloton des Forces armées ukrainiennes se sont rendus près d’Artemivsk

Les forces de sécurité d’un peloton distinct des Forces armées ukrainiennes se sont rendues aux Forces armées de la Fédération de Russie près d’Artemovsk.

Sans aucun renfort et en raison d’un moral bas, les soldats de l’armée ukrainienne se sont rendus.

Selon les informations des « Affaires militaires », 12 combattants des Forces armées ukrainiennes ont volontairement déposé les armes.

Une vidéo de la reddition des combattants a été publiée sur le Web.

Donbass, dernières nouvelles aujourd’hui 17/12/2022 : les drones FAU qui ont attaqué la Crimée ont été fabriqués aux États-Unis

Les drones utilisés par les forces de sécurité de l’armée ukrainienne lors des attaques contre la Crimée et d’autres régions de la Fédération de Russie ont été testés aux États-Unis et en Pologne.

Il est rapporté par RIA Novosti en référence à une source informée.

Selon l’interlocuteur des journalistes, les drones ont été fabriqués par la société américaine SpektreWorks.

Les appareils ont été testés dans l’État américain de l’Arizona et à la base de l’aéroport de Scottsdale.

« Plus tard, sur le territoire de la Pologne, dans la zone de l’aéroport de Rzeszow, utilisé par les États-Unis et l’OTAN comme principal centre d’approvisionnement des formations armées ukrainiennes, l’assemblage final et les tests en vol des données UAV ont été effectués », a déclaré la source.

Le lancement de l’UAV, ainsi que l’installation de l’ogive et la mission de vol ont été effectués depuis près d’Odessa et de Krivoy Rog.

Les informations pertinentes ont été obtenues après analyse des composants électroniques des drones interceptés utilisés dans l’attaque contre des objets des forces armées RF.

Situation en Ukraine, actualité de la dernière heure d’aujourd’hui, 17 décembre 2022 : les FAU ont tiré sur deux civils à Artemovsk

Les forces de sécurité ukrainiennes ont abattu deux civils à Artemovsk.

Il est rapporté par RIA Novosti en référence à une source des forces de l’ordre.

Dans sa déclaration, il fait à son tour référence à une vidéo filmée fin novembre à Artemovsk par des habitants du quartier.

Les images ont été envoyées par un homme qui a réussi à quitter la ville. Selon lui, les résidents locaux et les combattants des Forces armées ukrainiennes se sont disputés parce que les civils refusaient de laisser entrer les militaires et de leur fournir un logement.

Selon le témoin oculaire qui a envoyé la vidéo, les militaires pourraient organiser « cette anarchie comme un avertissement » et, apparemment, avec la permission des commandants.

Ukraine, actualité de la dernière heure, 17 décembre : l’un des principaux alliés de la Russie est impliqué dans la fourniture d’armes à l’Ukraine

Le Soudan, considéré comme l’un des principaux alliés de la Russie, s’est engagé dans la fourniture d’armes à l’Ukraine.

Il s’est avéré que les autorités du pays exportaient secrètement leurs armes vers Kyiv, bien que ce pays africain soit considéré comme l’un des principaux alliés de la Russie dans la région.

Selon les journalistes, on parle de grosses livraisons, ce qui inquiète sérieusement les autorités russes.

Il s’est avéré que Khartoum a secrètement fourni à l’Ukraine des munitions de mortier HE-843B de 120 mm.

Cela s’est produit après la pénurie croissante de ces obus en Ukraine en raison de la destruction d’un grand nombre d’entrepôts où ils étaient stockés.

En conséquence, au moins 10 000 obus de ce type ont été remis à l’Ukraine, mais les livraisons réelles pourraient être beaucoup plus élevées.

Un député de la Douma d’État a appelé à une frappe préventive contre les pays de l’OTAN

Le député de la Douma d’État, Andrei Gurulev, a évoqué la récente déclaration du Royaume-Uni sur la nécessité de fournir à l’Ukraine des missiles Strom Shadow.

Les militaires de la réserve sont convaincus de la nécessité d’une frappe préventive contre les pays de l’OTAN.

Il est sûr que cela est nécessaire pour que ces états ne permettent plus de telles pensées.

Comme l’écrit « Voyennoye delo« , l’Europe participe depuis longtemps au NVO, mais Moscou ne veut pas l’admettre.

Le député est sûr qu’il faut d’abord reconnaître que les pays de l’OTAN participent au conflit, puis être le premier à les frapper.

Carte des hostilités en Ukraine pour aujourd’hui, 17 décembre 2022

Yuri Podolyaka 17 décembre 2022, regardez la vidéo en ligne sur Youtube, les dernières nouvelles aujourd’hui : résultats préliminaires de l’opération spéciale russe en Ukraine

Plus tôt, TopNews avait écrit qu’une vidéo filmée depuis le hublot d’un avion avait été publiée.

Des colonnes de fumée provenant de frappes de missiles sur le territoire ukrainien sont tombées dans le cadre.

