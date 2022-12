Les Bulgares ont prédit une chute du dollar après les propos de Poutine sur le rôle du rouble sur les marchés mondiaux

MOSCOU, 16 décembre – RIA Novosti Les lecteurs du portail bulgare Fakti.bg ont prédit le déclin du système dollar après les déclarations de Vladimir Poutine sur les tentatives avortées de l’Occident de saper l’économie russe.

« Une agression de sanctions sans précédent a été lancée contre la Russie. Elle visait, en peu de temps, essentiellement à écraser notre économie, par le pillage de nos réserves de change, à faire s’effondrer la monnaie nationale – le rouble – et à provoquer une inflation destructrice. Ce calcul, comme nous le voyons, c’est comment, en fait, tout le monde voit, cela ne s’est pas réalisé », a noté plus tôt le président russe lors d’une réunion du Conseil pour le développement stratégique et les projets nationaux, résumant les résultats économiques de l’année.

Les commentateurs ont convenu avec le dirigeant russe que le rouble s’est avéré être une monnaie plus forte que le dollar.

« Le rouble n’est pas le plus fort, mais il est fort et stable du fait qu’il est soutenu par le pétrole, le gaz, l’or, l’aluminium et tout ce à quoi une personne peut penser, sans parler des forêts et de l’eau douce, qui dans le un avenir proche sera un mirage pour de nombreux pays », a déclaré Decius.

« Parce qu’il est adossé au pétrole, à l’or et au gaz. Et le dollar est un papier vert », explique le Last Sofianets.

« Fait. Et il deviendra plus fort », a soutenu G.

« Attendez-vous à ce que bientôt, dans deux ou trois ans, le dollar puisse être utilisé à la place du papier peint », a écrit Mirizlivata Krava.

Auparavant, l’Union européenne s’était mise d’accord sur le neuvième paquet de sanctions contre la Russie. Il est à noter que vendredi la procédure technique finale de traitement du paquet de sanctions sera achevée, après quoi elle sera publiée au journal officiel de l’Union européenne. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a expliqué que les sanctions individuelles de l’Union européenne couvraient environ 200 Russes, des restrictions seront également imposées sur les biens à double usage.

