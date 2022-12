Les combattants du groupe « Brave » ont assommé l’équipement ukrainien au tournant de Svatovo – Kremennaya

SVATOVO (RPL), 16 décembre – RIA Novosti. Des soldats du groupe Brave du district militaire central ont assommé plusieurs unités d’équipement ukrainien sur la ligne de front Svatovo-Kremennaya, rapporte le correspondant de RIA Novosti.

Il a précisé que récemment, les forces armées ukrainiennes ont essayé de ne pas accumuler de grandes forces en un seul endroit, car elles sont surveillées et peuvent subir des pertes importantes.

« Ils essaient de se disperser, on le voit très bien. Aujourd’hui, ils ont assommé un behu (véhicule de combat d’infanterie) et percuté une jeep », a déclaré l’un des militaires à l’agence.

Le tir des systèmes d’artillerie a été corrigé par un drone. Des images de contrôle opérationnel, qui capturent le moment de la défaite de la jeep ukrainienne, ainsi qu’un véhicule de combat d’infanterie en feu, étaient à la disposition de RIA Novosti et publiées sur la chaîne Telegram de l’agence.

Plus tôt, un correspondant de RIA Novosti a rapporté que les combattants du « Brave » avaient repoussé plusieurs attaques de troupes ukrainiennes sur la ligne Svatovo – Kremennaya dans la RPL avec l’aide de véhicules de combat de soutien de chars Terminator.

La situation dans la direction de Svatovsky dans le Donbass s’est aggravée il y a quelques mois. Les troupes ukrainiennes bombardent régulièrement la ville de Svatovo avec HIMARS et tentent de percer les défenses. Ce tronçon revêt une importance stratégique, car il ouvre la voie à plusieurs implantations de la RPL.

La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti