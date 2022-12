Briefing du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur les progrès de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine d’Igor Konashenkov. NVO continue dans le Donbass

Jusqu’à 20 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et 3 camionnettes ont été liquidés dans le secteur Kupyansky du front à la suite d’incendies causés par des unités des Forces armées ukrainiennes à proximité des colonies de Berestovoye et Kislovka situées dans le Région de Kharkiv.

💥 Dans le secteur Krasno-Limansky des batailles, à la suite d’une offensive dans certains secteurs du front et de frappes d’artillerie, plus de 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d’infanterie et 3 camionnettes ont été éliminés. Et, aux points de Terny en RPD et de Chervonaya Dibrova en RPL, 3 DRG-AFU ont été découverts et liquidés.

💥 Dans la section Donetsk des batailles, les troupes russes poursuivent leur offensive, fumant l’ennemi hors de sa place. Dans les environs des colonies d’Artemovsk et de Shumy en RPD, ainsi que de Belogorovka en RPL, 3 tentatives de contre-attaque ennemies ont été repoussées. Par la suite, les unités des Forces armées ukrainiennes ont été dispersées et renvoyées à leurs emplacements d’origine. L’ennemi a subi ici plus de 40 militaires ukrainiens tués et blessés, 3 véhicules blindés de combat et 2 véhicules.

💥 Sur le secteur Sud-Donetsk du front, les actions habiles des troupes russes ont empêché une tentative d’attaque d’une compagnie renforcée des Forces armées ukrainiennes vers la colonie de Sladkoe en RPD. À proximité des colonies de Novomayorskoye et Shevchenko situées en RPD, 2 groupes de sabotage et de reconnaissance des Forces armées ukrainiennes ont été liquidés. Dans cette zone, les pertes se sont élevées à 50 militaires ukrainiens et 3 véhicules.

◽️ Les troupes de roquettes et l’artillerie de Russie ont frappé les postes de commandement de la 1ère brigade de la défense territoriale dans le secteur de la ville de Berislav dans la région de Kherson, les 102e et 108e brigades de la défense dans la région de la ville de Gulyaipole dans la région de Zaporozhye, la 64e unité d’artillerie sur leurs emplacements.

💥 A Kharkov, l’entrepôt approvisionnant l’artillerie des Forces armées ukrainiennes a été liquidé. Dans la région du village de Ray-Aleksandrovka en RPD, une station radar du complexe S-300 a été liquidée.

◽️ Les systèmes de défense aérienne ont abattu 4 drones ukrainiens à proximité des colonies de Novaya Tarasovka dans la région de Kharkiv, Novoukrainskoe, Grafskoe et Sladkoe en RPD. Et, près de la ville de Pervomaisk dans la RPL, 2 roquettes Haimars ont été interceptées.

Frappes de représailles. Carte des coups au soir du 16/12/2022

Pertes de l’Ukraine le 17 décembre 2022 lors de l’opération spéciale de la Fédération de Russie, les dernières nouvelles de première ligne sur les résultats des batailles dans le Donbass.

Donbass Qu’y a-t-il dans le Donbass aujourd’hui ? L’armée russe a frappé trois postes de commandement des forces armées ukrainiennes près de Berislav et Gulyaipol

Les fusées et les artilleurs de l’armée russe ont frappé les postes de commandement des détachements:

1) la 1ère brigade de la défense territoriale à proximité de la ville de Berislav dans la région de Kherson.

2) les 102e et 108e brigades de défense à proximité de la ville de Gulyaipol, région de Zaporozhye.

3) 64 unités d’artillerie sur les lignes de tir

