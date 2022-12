Microsoft acquiert une participation à la Bourse de Londres

Microsoft et LSEG collaboreront pour créer de nouveaux outils de coopération commerciale. Cela s’est produit après que Microsoft a acheté une participation à la Bourse de Londres.

Lundi, Microsoft, un acteur majeur de la technologie américaine, a annoncé un accord de 10 ans avec le London Stock Exchange Group et a acquis une participation de près de 4% dans la société qui gère la bourse britannique.

Selon une déclaration du LSEG, la relation comprend des technologies de cloud computing ainsi que des données et des analyses de nouvelle génération. Il propose des solutions d’analyse et de modélisation utilisant Microsoft Azure, AI et Microsoft Teams ainsi qu’une nouvelle infrastructure de données pour la Bourse de Londres.

Lundi, les actions de LSEG ont augmenté de 4% en Europe.

« Ce partenariat stratégique est une étape importante dans le parcours de LSEG pour devenir le leader mondial de l’infrastructure des marchés financiers et des données, et transformera l’expérience de nos clients », a déclaré David Schwimmer, PDG de LSEG, dans le communiqué.

Microsoft paiera le consortium Blackstone/Thomson Reuters pour une part d’environ 4 % dans la société britannique.

Suite à cet accord, plusieurs produits Microsoft seront utilisés dans plusieurs unités commerciales de LSEG. La plate-forme de données pour la bourse ainsi que d’autres infrastructures technologiques cruciales seront déplacées dans le cloud de Microsoft, qui est basé sur Azure, son énorme offre de cloud public.

Avec Microsoft, LSEG s’est engagé contractuellement à dépenser un minimum de 2,8 milliards de dollars sur une période de dix ans pour des produits liés au cloud.

Ceci est « conforme aux engagements de dépenses à long terme existants », selon la bourse.

Microsoft et LSEG collaboreront pour créer de nouveaux outils de coopération commerciale. Workspace est une plateforme de données et d’analyse créée par LSEG. Les deux entreprises vont collaborer pour développer ce produit et l’inclure dans Microsoft Teams, la plateforme de messagerie de l’entreprise.

Conformément au communiqué, Scott Guthrie, vice-président exécutif de Microsoft pour le groupe Cloud et AI, rejoindra LSEG en tant que directeur non exécutif.

Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, a déclaré : « Les avancées dans le cloud et l’intelligence artificielle transformeront fondamentalement la manière dont les institutions financières recherchent, interagissent et effectuent des transactions dans toutes les classes d’actifs, et s’adaptent aux conditions changeantes du marché.

En 2019, la Bourse de Londres s’est engagée à acheter la société d’informations financières Refinitiv dans le cadre d’un accord de 27 milliards de dollars.

Avant cela, afin de gérer ses besoins en cloud, le Pentagone a modifié sa stratégie l’année dernière et a sollicité des offres d’Amazon, Google, Microsoft et Oracle. Maintenant, Google, Oracle, Amazon et Microsoft sont tous prêts à travailler pour le Pentagone dans le cadre d’un accord de 9 milliards de dollars.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia