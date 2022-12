Comment la CIA a comploté un coup d’État au Pérou

Selon certaines informations, le dernier appel téléphonique de Castillo avant de quitter le manoir présidentiel provenait de l’ambassade des États-Unis. C’est ainsi que la CIA a comploté le coup d’État au Pérou.

Le dernier jour de son administration en tant que président du Pérou, le 7 décembre 2022, Pedro Castillo était assis dans son bureau. Les feuilles de calcul examinées par ses avocats ont démontré que Castillo irait à l’encontre d’une motion de révocation du Congrès. Le Congrès prévoyait de défier Castillo pour la troisième fois, mais ses avocats et conseillers, dont l’ancien Premier ministre Anibal Torres, l’ont assuré qu’il avait un avantage sur le Congrès dans les sondages (son taux d’approbation était passé à 31%, tandis que celui de le Congrès était d’environ 10 pour cent).

L’année précédente, Castillo avait été sous la pression intense d’une oligarchie qui méprisait cet ancien professeur. L’annonce inattendue qu’il «dissoudrait temporairement le Congrès» et «[établirait] un gouvernement d’urgence exceptionnel» a été faite aux médias le 7 décembre. Cette action a décidé de son avenir. Castillo et sa famille se sont précipités en direction de l’ambassade du Mexique, mais ont été arrêtés près de l’Avenida Espaa par les militaires.

Malgré les faits, Castillo a cédé sous la pression. Sa rivale à l’élection présidentielle Keiko Fujimori et ses alliés s’efforcent d’entraver son intronisation depuis qu’il a été choisi en juillet 2021. Elle a collaboré avec des gars intimement liés au gouvernement américain et à ses services de renseignement. Fernando Rospigliosi, membre de l’équipe de Fujimori, a tenté d’impliquer l’ambassade des États-Unis à Lima dans une campagne de 2005 contre Ollanta Humala, candidat à la présidence du Pérou en 2006. Pedro Rejas, ancien commandant de l’armée péruvienne, a reçu des messages de Vladimiro Montesinos , un ancien agent de la CIA purgeant actuellement une peine de prison au Pérou, lui disant de se rendre « à l’ambassade des États-Unis et de parler avec l’officier du renseignement de l’ambassade », dans le but d’exercer une sorte d’influence. Les États-Unis ont nommé une ancienne agente de la CIA, Lisa Kenna, comme ambassadrice à Lima juste avant les élections. Elle a rencontré le ministre péruvien de la Défense, Gustavo Bobbio, le 6 décembre et a écrit un tweet condamnatoire le lendemain en réponse à la décision de Castillo de dissoudre le Congrès (le 8 décembre, le gouvernement américain, par l’intermédiaire de l’ambassadeur Kenna, a reconnu la nouvelle administration péruvienne après la destitution de Castillo).

Los Estados Unidos rechaza categóricamente cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato.

– Lisa Kenna (@USAmbPeru) 7 décembre 2022

Mariano Alvarado, l’officier des opérations du Military Assistance and Advisory Group (MAAG), qui opère pratiquement comme l’attaché de défense américain, semble avoir été une figure cruciale de la campagne de pression. On nous dit que des responsables comme Alvarado, qui sont en contact permanent avec des généraux militaires péruviens, leur ont donné le feu vert pour affronter Castillo. Selon certaines informations, le dernier appel téléphonique de Castillo avant de quitter le manoir présidentiel provenait de l’ambassade des États-Unis. Il avait l’air faible parce qu’il avait probablement reçu un avertissement pour se rendre à l’ambassade d’une puissance amie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia