Élites allemandes : les crimes de l’UE pour promouvoir la guerre contre la Russie, détruisent l’UE

Écrit par Tribunus Bruxellae

Les élites allemandes ont pris des mesures agressives pour détruire l’opposition anti-guerre à travers l’Europe et pour prendre un contrôle plus étroit et plus corrompu du gouvernement de l’UE.

Deux événements majeurs récents, les 7 et 9 décembre – la prétendue « tentative de coup d’État » allemande, puis les « arrestations pour corruption du Parlement européen » – ne sont pas ce qu’ils semblent être.

Comme dans les années 1940, les élites allemandes ruinent leur propre peuple… encore une fois la guerre contre la Russie… même si le « Reich » actuel est composé de sociétés néolibérales et de contrôle de l’argent dirigé par les Allemands… des sociétés qui cherchent une nouvelle frontière « lebensraum » à l’Est et en Ukraine, et une démolition espérée de la Russie elle-même.

Avec nos remerciements à Thomas Roper de l’« Anti-Spiegel » allemand et à John Helmer

« La haine raciale contre les Russes… motive et propage la guerre en Europe, comme l’était la haine raciale contre les Juifs » – John Helmer

Le 7 décembre, il y eut un « complot de coup d’État allemand déjoué » impliquant un aristocrate excentrique, le prince Heinrich XIII de Reuss. Le « complot » semble être un assemblage d’agences de renseignement allemandes et de l’OTAN, dans le but de diaboliser le sentiment anti-guerre croissant en Allemagne… désormais politiquement représenté par la « droite » populiste comme le parti AfD, la « gauche » désormais ultra-pro-guerre contre la Russie, « parce que LGBT ».

3000 policiers ont mené les raids… et trouvé 3 armes à feu. « Le procureur fédéral allemand a déclaré que le groupe prévoyait d’en recruter des milliers, mais n’avait réussi à recruter que huit personnes dans son « bras militaire » ».

Suggérer que le « plan de coup d’État » était imaginaire, c’est que les principaux médias allemands le savaient à l’avance, avec des histoires prêtes à être diffusées instantanément… s’il y avait un véritable « danger » pour les vies et le gouvernement allemands, les médias ne seraient pas informés à l’avance dans tout le pays de l’action policière.

On dit que le prince Heinrich est un excentrique inoffensif. Son mouvement, les « Reichsbürgers », affirme qu’aucun gouvernement allemand depuis 1918 – ni Weimar, ni les nazis, ni la République d’après-guerre – n’est légitime, car tous ont été imposés, sans référendum. Les Reichsbürgers ont demandé un vote référendaire national pour légitimer un nouveau gouvernement allemand. Il ne fait aucun doute que certaines remarques grossières ont été faites par les personnes impliquées… mais des rapports crédibles suggèrent que le « plan de coup d’État » est une invention. LIEN

« L’affaire Reichsbürger, peut maintenant servir de prétexte supplémentaire pour jeter la démocratie par la fenêtre » « Le Tagesspiegel a rapporté qu' »un groupe aussi important de personnes a rarement été informé à l’avance » d’une descente de police » « Tout cela nous semble complètement exagéré », a déclaré Alexander Marquier, rédacteur en chef de Cicero Magazine « Cela ressemble à une campagne de relations publiques »

Le 9 décembre, il y a eu une « arrestation de membres du Parlement européen impliqués dans des pots-de-vin avec le Qatar ». Cela ressemble à nouveau à un projet de l’OTAN et des agences de renseignement allemandes, dans le but de discréditer le Parlement européen et les nombreuses voix anti-guerre (également anti-vax, etc.) parmi ses 705 membres.

Bien qu’une majorité soit pro-guerre, pro-establishment, il y a aussi de nombreux dissidents qui prononcent des discours et publient des tweets et des vidéos avec des points de vue divergents, contre la guerre, contre la corruption, etc.

Le Parlement européen est le « canon libre » des institutions de l’UE, la seule partie de la triade de l’UE qui n’est pas sous le contrôle strict de l’Allemagne, par rapport à la Commission de l’UE sous le diktat autoritaire de l’Allemande Ursula Von der Leyen, et le Conseil de l’UE de 27 chefs de gouvernement nationaux tous soumis à l’intimidation allemande. Le personnel de la Commission européenne admet : « Les Allemands dirigent tout ici ».

La corruption et l’achat d’influence semblent avoir lieu tout le temps à l’UE… on se souvient de documents divulgués où Soros et ses organisations se vantaient d’avoir 226 membres du Parlement européen dans la poche de Soros : LIEN

Pourtant, ce n’est que maintenant que l’achat d’influence au Parlement européen est poursuivi au milieu d’une énorme tempête médiatique, comme lors des raids en Allemagne deux jours plus tôt.

Bruxelles est la 2ème ville la plus espionnée au monde, après seulement New York avec les Nations Unies. De toute évidence, les agences de renseignement savaient depuis un certain temps ce que le Qatar et d’autres faisaient. Le Qatar est une nation arabo-musulmane du Golfe, une cible mûre pour une campagne de diffamation menée par l’OTAN et l’Allemagne contre le Parlement lui-même. Ursula von der Leyen a gloussé sur « l’éthique » du Parlement, bien qu’elle ait ses propres problèmes « d’éthique » massivement graves comme ci-dessous.

Il semble que les visites au Qatar aient été autorisées pendant un certain temps, puis tout à coup BOOM, le Parlement européen est discrédité en tant que « lieu où les députés reçoivent d’énormes pots-de-vin »… Maintenant, les voix anti-guerre et anti-corruption au Parlement européen sont en permanence entachée pour les années à venir.

Bien que le tollé général ait forcé l’annonce d’une enquête du procureur de l’UE pour des crimes impliquant Pfizer et des vaccins Covid, y compris la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen « oui-mon-mari-est-dans-le-commerce-des-vaccins », ces procureurs semblent aller assez lentement … et semblent assez réticents à faire quoi que ce soit contre la dictature allemande de la bureaucratie européenne. LIEN

Des plaintes éthiques formelles contre Ursula von der Leyen par un citoyen polonais, accusent Von der Leyen d’avoir abusé de son bureau de l’UE pour soutenir des crimes présumés de corruption et d’extorsion par des ministres du gouvernement belge, dont le ministre belge de la Santé Frank Vandenbroucke, un promoteur de l’entreprise de vaccins impliquant Heiko von der Leyen et une « amie proche de Pfizer » comme Ursula LIEN

On soupçonne qu’il existe une chaîne de sous-traitance de Pfizer à l’entreprise du mari d’Ursula, Heiko von der Leyen… ou bien que des millions afflueront vers Heiko via cette route, une fois qu’Ursula aura quitté son poste de direction dans l’UE fin 2024.

Les crimes dans les bureaux des institutions de l’UE sont sous la juridiction des ministres du gouvernement belge… qui contrôlent et restreignent la police belge, et qui en fait ont déjà empêché la police fédérale belge d’enquêter sur les crimes commis par le partenaire d’Ursula dans la promotion des vaccins, Frank Vandenbroucke.

Élites allemandes : les crimes de l’UE pour promouvoir la guerre contre la Russie, détruisent l’UE

Il semble donc que le partenariat de corruption d’Ursula von der Leyen avec des ministres belges l’empêchera d’être poursuivie pour les actes criminels qu’elle a commis avec Pfizer et les sociétés de vaccins, les amis ministres du gouvernement belge de Von der Leyen étant capables d’empêcher la police belge de faire quoi que ce soit contre elle. .

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front