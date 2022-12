Le Congrès des États-Unis se prépare à déclarer la guerre à la Russie

Écrit par Eric Zuesse

Le 21 décembre, le journal Hill titrait « Le Congrès vise à étiqueter la Russie comme « État agresseur » au lieu d’État sponsor du terrorisme« , et rapportait que

Les dirigeants du Congrès s’efforcent de présenter rapidement un projet de loi condamnant la Russie comme un « État agresseur » alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de se rendre à Washington mercredi. La désignation fournirait au président de nouvelles autorités de sanctions pour cibler les responsables russes ; cependant, un assistant du House GOP l’a qualifié de réponse « à moitié cuite » à la demande de Zelensky que les États-Unis désignent la Russie comme État parrain du terrorisme. L’étiquette d’État parrain du terrorisme isolerait Moscou au niveau international et obligerait les États-Unis à imposer des coûts aux pays qui s’engagent avec le Kremlin. L’administration Biden a rejeté cet effort, affirmant que cela lierait les mains des États-Unis dans leur dialogue avec la Russie en général et empêcherait l’administration de tout effort diplomatique visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Présenter le problème comme « la Russie est un État agresseur » est préparatoire pour que le Congrès déclare la guerre à la Russie alors que l’Amérique a déclaré la guerre au Japon le 8 décembre 1941, la « Déclaration d’état de guerre contre le Japon », qui a constitutionnellement amené l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale. Présenter la question comme étant plutôt « la Russie est un État parrain du terrorisme » serait préparatoire pour que le Congrès déclare la guerre à la Russie, ce que le Congrès a évité de faire même lorsqu’il a timidement voté pour autoriser le président G. W. Bush au « Recours à la force militaire » le 18 septembre 2001, qui, de manière non constitutionnelle, mais uniquement en tant que tactique de relations publiques, a permis aux États-Unis de s’emparer de l’Afghanistan, puis le Congrès le 16 octobre 2002 a voté de manière encore plus visqueuse (et encore plus anticonstitutionnelle) « Autorisation pour Résolution de 2002 sur l’utilisation de la force militaire contre l’Irak » en préparation de l’invasion américaine de l’Irak du 20 mars 2003 100 % basée sur le mensonge et totalement illégale.

Ce que le Congrès américain tente de faire ici, c’est de forcer le président à traiter avec la Russie d’aujourd’hui comme le président FDR le 7 décembre 1941 (le jour de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor) traitait avec le Japon.

Joe Biden n’est pas suffisamment néoconservateur pour convenir à ce Congrès. Ils veulent – peut-être en donnant maintenant au « héros » du jour, Volodmyr Zelenskiy, le dictateur de l’Ukraine, un gros câlin du Congrès – inciter finalement le président à leur demander de déclarer la guerre à la Russie. Troisième guerre mondiale ? « L’amener sur! » ils exhortent.

Le nouveau livre de l'historien d'investigation Eric Zuesse, AMERICA'S EMPIRE OF EVIL : Hitler's Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, raconte comment l'Amérique a conquis le monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l'asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

Le drone russe Lancet a frappé plus d’obusiers ukrainiens, de systèmes de défense aérienne et de radar (Vidéos)

La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

Les 20 et 21 décembre, des sources russes ont partagé des vidéos documentant quatre frappes récentes avec des munitions flottantes du Lancet sur des équipements des forces armées ukrainiennes.

La première frappe visait un système de défense aérienne à moyenne portée Buk-M1 de fabrication soviétique, la seconde un radar VHF longue portée P-18 de fabrication soviétique tandis que les troisième et quatrième frappes visaient deux obusiers remorqués de 155 mm M777 de fabrication américaine.

L’armée russe a étendu l’utilisation des munitions flottantes Lancet dans la zone d’opération spéciale en Ukraine au cours des derniers mois, en particulier contre des cibles militaires de grande valeur comme les obusiers aux normes de l’OTAN ainsi que les systèmes de défense aérienne et radar.

Le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern, produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-52 avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes et la plus grande Izdeliye-51 qui a une endurance d’un heure et est armé d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions sont équipées d’un système élector-optique qui leur permet de détecter, de suivre et de verrouiller des cibles statiques et mobiles.

En raison de leur profil de vol à basse altitude, de leur faible section radar et de leur signature infrarouge minimale, les munitions qui traînent comme le Lancet sont extrêmement difficiles à intercepter. En même temps, ils sont bon marché et faciles à produire en masse.

L’Ukraine a toujours du mal à contrer la menace du Lancet et d’autres munitions russes, même après avoir reçu des systèmes modernes de guerre électronique et de défense aérienne de ses alliés occidentaux.

