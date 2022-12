UAV Forpost-RU frappe des véhicules blindés des forces armées ukrainiennes

De nouvelles images du travail de combat du véhicule aérien sans pilote de reconnaissance et de frappe russe Forpost-RU lors d’une opération militaire spéciale sont apparues.

Des enregistrements vidéo ont été publiés par la chaîne de télégrammes « Travail, frères! ».

« L’avant-poste du groupe « O » a détruit un char ukrainien. Le drone de reconnaissance et de frappe a atteint la cible avec deux bombes guidées », indique l’explication de la première vidéo publiée.

« L’avant-poste réduit en pièces un véhicule blindé ukrainien. La défaite est réalisée avec des bombes guidées », indique la publication avec une deuxième vidéo.

Selon des publications, pour détruire les véhicules blindés ukrainiens du drone Forpost-RU, des bombes aériennes corrigées KAB-20 ont été utilisées, conçues pour détruire la main-d’œuvre et les véhicules légèrement blindés.

De plus, le drone russe peut utiliser des missiles guidés X-UAV pour détruire des véhicules blindés ou des fortifications ennemies.

Le véhicule aérien sans pilote russe de reconnaissance et de frappe « Forpost-RU » est produit en série dans l’entreprise d’Ekaterinbourg « Ural Civil Aviation Plant ».

Le drone a une masse au décollage de 500 kilogrammes, sa durée de vol peut aller jusqu’à 18 heures et l’altitude de vol maximale est de 6000 mètres. « Forpost-RU » est composé de composants russes avec un logiciel russe et utilise le moteur APD-85 comme centrale électrique.

La Russie combat l’Occident en Ukraine – Choïgou

Le ministre russe de la Défense affirme que le bloc militaire dirigé par les États-Unis a envoyé du personnel en première ligne

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, le 21 décembre 2022. © Sputnik/Mikhail Klimentyev

Le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigou, a souligné la présence d’officiers d’état-major de l’OTAN et d’autres spécialistes sur les lignes de front dans le conflit en cours en Ukraine, en plus de près de 100 milliards de dollars d’armes et de fournitures promises par les membres du bloc.

« Les forces armées russes sont actuellement confrontées aux forces alliées de l’Occident », a déclaré mercredi Choïgou lors d’une réunion des principaux commandants militaires à Moscou. « Les États-Unis et leurs alliés fournissent des armes au régime de Kiev, entraînent ses soldats, fournissent des renseignements, envoient des conseillers et des mercenaires, et mènent une guerre de l’information et des sanctions contre nous. »

Shoigu a déclaré que les pays de l’OTAN avaient jusqu’à présent dépensé plus de 97 milliards de dollars en livraisons d’armes, afin de compenser ce qu’il a décrit comme des « pertes considérables » infligées à l’armée ukrainienne par les forces russes. « Des officiers d’état-major, du personnel d’artillerie et d’autres spécialistes de l’OTAN sont présents dans la zone des opérations de combat », a ajouté le ministre de la Défense.

Plus de 500 satellites travaillent pour fournir des renseignements à l’armée ukrainienne, dont seulement 70 sont purement militaires et les autres sont à double usage, selon Choïgou.

Plusieurs responsables occidentaux, du président américain Joe Biden au secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, ont déclaré qu’ils soutenaient l’Ukraine afin d’affaiblir la Russie et que Moscou ne devait pas être autorisé à gagner – tout en insistant sur le fait qu’ils n’étaient pas partie au conflit. . L’armée américaine à elle seule a engagé 20 milliards de dollars en « aide à la sécurité » à Kiev depuis février.

Alors que les premières livraisons d’armes comprenaient des armes légères et des missiles antichars et antiaériens portables, les pays de l’OTAN ont depuis envoyé à l’Ukraine des chars, des avions de chasse, des drones, des roquettes et des tubes d’artillerie, ainsi que des défenses aériennes plus complexes. La Russie a averti à plusieurs reprises les États-Unis et ses alliés que de telles cargaisons pourraient conduire à une confrontation directe entre Moscou et l’OTAN, et a accusé l’Occident de prolonger le conflit et de causer des morts inutiles en Ukraine.

