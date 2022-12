Un législateur américain dénonce une facture de dépenses « flagrante » de 1700 milliards de dollars

Le paquet gigantesque finance un «parc de l’indépendance ukrainienne» et interdit expressément aux agents frontaliers de sécuriser la frontière

Le sénateur Mike Braun (à droite) fait un geste vers les pages du projet de loi budgétaire du Congrès sur Capitol Hill à Washington, DC, le 20 décembre 2022 © AP / Mariam Zuhaib

Dans les 4 155 pages du dernier projet de loi de dépenses du Congrès américain, on trouve des augmentations de financement pour presque tous les ministères, une aubaine de 47 milliards de dollars pour l’Ukraine, 70 millions de dollars pour le saumon, un «Michelle Obama Trail» et une «surveillance» pandémique. Le républicain de Caroline du Nord, Dan Bishop, a condamné les dispositions « flagrantes » du projet de loi.

Dévoilé par les dirigeants du Sénat tard lundi soir, le paquet de 1700 milliards de dollars financerait le gouvernement fédéral jusqu’en septembre 2023. Avec un vote prévu jeudi, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell ont appelé à l’unité bipartite en l’adoptant, avec les deux citant la fourniture d’une aide économique et militaire accrue à l’Ukraine comme une priorité vitale.

À la Chambre des représentants, cependant, les républicains ont menacé d’entraver les priorités politiques de tout sénateur républicain qui soutiendrait la législation, une fois que le GOP reprendrait le contrôle de la chambre basse en janvier.

La proposition gigantesque augmente le financement de 19 ministères, selon une analyse de l’American Action Forum. Le Pentagone devrait être le plus grand bénéficiaire des largesses du Congrès, recevant une augmentation de financement de 69 milliards de dollars pour porter son budget 2023 à un record de 797 milliards de dollars.

En parcourant le projet de loi, le représentant Dan Bishop a remarqué certaines dispositions particulièrement bizarres.

Alors que les douanes et la protection des frontières américaines seront autorisées à acquérir des drones et d’autres nouvelles « technologies et capacités », elles ne peuvent pas utiliser ces outils « pour acquérir, maintenir ou étendre la sécurité des frontières ».

Il interdit expressément que les fonds du CBP soient utilisés pour améliorer la sécurité aux frontières. pic.twitter.com/g2F4o1zl2D

– Représentant Dan Bishop (@RepDanBishop) 20 décembre 2022

Cependant, le projet de loi alloue 410 millions de dollars à la sécurisation des frontières de la Jordanie, du Liban, de l’Égypte, de la Tunisie et d’Oman. Les autres dépenses étrangères comprennent le financement d’une « Université d’Afghanistan » uniquement en ligne, 23 millions de dollars pour des « programmes de démocratie » au Bangladesh et une prime non spécifiée pour des « programmes sur le genre au Pakistan ».

De retour aux États-Unis, le projet de loi réserve plus d’un demi-milliard de dollars à une subdivision des National Institutes of Health axée sur le «racisme structurel», 335 millions de dollars pour préparer des vaccins et des «outils de surveillance» pour une future «pandémie de grippe» et plus de 575 millions de dollars pour promouvoir la planification familiale dans les zones où la « biodiversité » est menacée par la croissance démographique.

Sur une note plus sinistre, voici au moins 575 millions de dollars pour la « planification familiale » dans les zones où la croissance démographique « menace la biodiversité ». Le malthusianisme est une idéologie dérangeante et anti-humaine qui ne devrait avoir aucune place dans tout programme fédéral. pic.twitter.com/7EfFx2pq0M

– Représentant Dan Bishop (@RepDanBishop) 20 décembre 2022

Une part du financement de 2,6 milliards de dollars pour les procureurs américains sera réservée spécifiquement pour poursuivre les partisans de Trump qui ont participé à la manifestation du 6 janvier 2021 à Capitol Hill, tandis que 7,5 millions de dollars seront alloués au « développement d’une meilleure compréhension de la politique nationale ». problème de radicalisation », que le président Joe Biden a déjà assimilé à un soutien à Donald Trump.

De plus, Washington DC recevra un ‘parc de l’indépendance ukrainienne’ et des monuments aux journalistes, la Géorgie recevra un « piste Michelle Obama » de 3,6 millions de dollars et la présidente sortante de la Chambre Nancy Pelosi obtiendra un bâtiment fédéral à San Francisco nommé en son honneur.

La population de saumons des États-Unis devrait également bénéficier du projet de loi, avec 65 millions de dollars alloués pour restaurer les populations de saumons du Pacifique et 5 millions de dollars pour étudier l’impact de la construction sur les poissons. Le projet appelle également à la création d’un ‘groupe de travail de recherche sur le saumon de l’Alaska’.

