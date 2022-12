Comment Twitter a aidé les opérations d’influence psychologique du Pentagone

Les informations publiées par Lee Fang de The Intercept montrent comment Twitter a aidé le Pentagone dans ses opérations d’influence psychologique.

Ces versions de Twitter Files vont de plus en plus profondément dans le terrier du lapin dystopique. Les informations contenues dans la publication d’aujourd’hui, qui vous sont données par Lee Fang de The Intercept, mettent en lumière les initiatives de Twitter pour soutenir les « opérations d’influence psychologique en ligne » du Pentagone.

L’un des meilleurs journalistes d’investigation du pays – qui a publié fin octobre des documents prouvant que la sécurité intérieure est fortement impliquée dans le régime de censure de Big Tech – aide maintenant à signaler les fichiers Twitter. Difficile de penser à beaucoup de journalistes plus crédibles pour faire ça : https://t.co/a7G3n1jRVy

2. Twitter affirme depuis des années qu’il fait des efforts concertés pour détecter et contrecarrer la manipulation des plateformes soutenues par le gouvernement. Voici Twitter témoignant au Congrès de sa promesse d’identifier et de mettre fin rapidement à toutes les opérations d’information secrètes et à la propagande trompeuse soutenues par l’État. pic.twitter.com/2H2Sf49Xff

3. Mais dans les coulisses, Twitter a donné son approbation et une protection spéciale aux opérations d’influence psychologique en ligne de l’armée américaine. Bien que sachant que les comptes de propagande du Pentagone utilisaient des identités secrètes, Twitter n’en a pas suspendu beaucoup pendant environ 2 ans ou plus. Certains restent actifs.

4. En 2017, un responsable du Commandement central américain (CENTCOM) a envoyé à Twitter une liste de 52 comptes en langue arabe « que nous utilisons pour amplifier certains messages ». Le fonctionnaire a demandé un service prioritaire pour six comptes, une vérification pour l’un et des capacités de «liste blanche» pour les autres.

5. Le jour même où CENTCOM a envoyé la liste, les responsables de Twitter ont utilisé un outil pour accorder une balise spéciale de « liste blanche » qui fournit essentiellement un statut de vérification aux comptes sans la coche bleue, ce qui signifie qu’ils sont exempts de spam/indicateurs d’abus, plus visibles. /susceptible d’être tendance sur les hashtags.

6. Les comptes CENTCOM sur la liste ont tweeté fréquemment sur les priorités militaires américaines au Moyen-Orient, y compris la promotion de messages anti-iraniens, la promotion de l’Arabie saoudite et des États-Unis. soutenu la guerre au Yémen, et des frappes de drones américains «précises» qui prétendaient ne toucher que des terroristes.

7. CENTCOM a ensuite changé de stratégie et supprimé les divulgations de liens avec les comptes Twitter. Le bios des comptes a changé pour des profils apparemment organiques. Une biographie lisait: « Le pouls de l’Euphrate ». Un autre a utilisé une fausse photo de profil apparemment profonde et a prétendu être une source d’opinion irakienne.

8. Un responsable de Twitter qui m’a parlé a déclaré qu’il se sentait trompé par le changement secret. Pourtant, de nombreux e-mails tout au long de 2020 montrent que les dirigeants de haut niveau de Twitter étaient bien conscients du vaste réseau de faux comptes et de propagande secrète du DoD et n’ont pas suspendu les comptes.

9. Par exemple, l’avocat de Twitter, Jim Baker, a évoqué dans un e-mail de juillet 2020, à propos d’une prochaine réunion du DoD, que le Pentagone utilisait un « mauvais métier » pour mettre en place son réseau, et recherchait des stratégies pour ne pas exposer les comptes qui sont « liés à entre eux ou au DoD ou à l’USG.

10. Stacia Cardille, une autre avocate de Twitter, a répondu que le Pentagone voulait un SCIF et pourrait vouloir classer rétroactivement ses activités sur les réseaux sociaux « pour obscurcir leur activité dans cet espace, et que cela peut représenter une surclassification pour éviter l’embarras ».

11. Dans plusieurs autres e-mails de 2020, des dirigeants/avocats de haut niveau de Twitter ont discuté du réseau secret et ont même recirculé la liste de 2017 du CENTCOM et partagé une autre liste de 157 comptes non divulgués du Pentagone, encore une fois principalement axés sur les problèmes militaires du Moyen-Orient.

12. Dans un e-mail de mai 2020, Lisa Roman de Twitter a envoyé un e-mail au DoD avec deux listes. Une liste était constituée de comptes « qui nous avaient été précédemment fournis » et une autre liste détectée par Twitter. Les comptes tweetés en russe et en arabe sur les problèmes militaires américains en Syrie/ISIS et beaucoup n’ont pas non plus révélé les liens avec le Pentagone.

13. Bon nombre de ces comptes secrets de propagande militaire américaine, malgré leur détection par Twitter jusqu’en 2020 (mais potentiellement plus tôt), ont continué à tweeter tout au long de cette année, certains n’ayant été suspendus qu’en mai 2022 ou plus tard, selon les dossiers que j’ai examinés.

14. En août 2022, un rapport de l’Observatoire Internet de Stanford (pdf ci-dessous) a révélé un réseau de propagande secrète de l’armée américaine sur Facebook, Telegram, Twitter et d’autres applications utilisant de faux portails d’informations et de fausses images et mèmes contre des adversaires étrangers américains.

15. Le réseau de propagande américain a poussé sans relâche des récits contre la Russie, la Chine et d’autres pays étrangers. Ils ont accusé l’Iran de « menacer la sécurité de l’eau en Irak et d’inonder le pays de crystal meth », et de prélever les organes de réfugiés afghans.

16. Le rapport de Stanford n’a pas identifié tous les comptes du réseau, mais celui qu’ils ont nommé était exactement le même compte Twitter que CENTCOM avait demandé des privilèges de liste blanche dans son e-mail de 2017. J’ai vérifié via les outils internes de Twitter. Le compte a utilisé une fausse image profonde créée par l’IA.

17. Dans des rapports ultérieurs, Twitter a été présenté comme un héros impartial pour avoir supprimé « un réseau de faux comptes d’utilisateurs faisant la promotion de positions politiques pro-occidentales« . Les médias couvrant l’histoire ont décrit Twitter comme appliquant uniformément ses politiques et proactif dans la suspension du réseau DoD.

18. La réalité est beaucoup plus trouble. Twitter a activement aidé le réseau de CENTCOM depuis 2017 et jusqu’en 2020 savait que ces comptes étaient secrets/conçus pour tromper pour manipuler le discours, une violation des politiques et des promesses de Twitter. Ils ont attendu des années pour suspendre.

19. L’équipe de communication de Twitter était en contact étroit avec les journalistes, s’efforçant de minimiser le rôle de Twitter. Lorsque le WashPost a rendu compte du scandale, les responsables de Twitter se sont félicités parce que l’histoire ne mentionnait aucun employé de Twitter et se concentrait en grande partie sur le Pentagone.

20. La conduite avec le réseau secret de l’armée américaine contraste fortement avec la façon dont Twitter s’est vanté d’identifier et de supprimer rapidement des comptes secrets liés à des opérations d’influence soutenues par l’État, notamment en Thaïlande, en Russie, au Venezuela et dans d’autres depuis 2016.

21. Voici mon article rapporté avec plus de détails. J’ai eu accès à Twitter pendant quelques jours. Je n’ai rien signé/accepté, Twitter n’a eu aucune influence sur ce que j’ai fait ou écrit. Les recherches ont été effectuées par un avocat de Twitter, donc ce que j’ai vu pourrait être limité. https://t.co/AgcFy71fE3

Twitter me bannit moi et la moitié du personnel du @FDRLST pour le crime d’avoir signalé avec précision le canular de collusion russe, mais n’a aucun problème à mettre sur liste blanche et à amplifier la propagande illégale du gouvernement américain et les efforts de psy-op contre le peuple américain. Irréel. https://t.co/B996TQ2SmL

Les médias ne peuvent pas rendre compte de cette histoire car ils doivent alors se présenter comme complices de l’IC sur les jeux de désinformation et la censure. https://t.co/gzuLbRQiaJ

