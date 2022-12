Les allocations américaines à l’Ukraine en 2022 totalisent 112 milliards de dollars

Image illustrative

Au cours de cette année, le gouvernement américain a alloué 112 milliards de dollars à l’Ukraine, afin de vaincre la Russie sur les champs de bataille de l’Ukraine. La Russie alloue normalement 60 milliards de dollars par an à l’ensemble de son armée, mais cette année, elle a augmenté ce chiffre de 40 % à 84 milliards de dollars, en raison de son invasion de l’Ukraine. La Russie a envahi l’Ukraine parce que, le 17 décembre 2021, la Russie avait exigé que le gouvernement des Etats-Unis et son alliance militaire anti-russe de l’OTAN cessent d’essayer de placer leurs missiles sur et à proximité des frontières de la Russie (en particulier en Ukraine, qui est la plus proche de toutes les nations limitrophes de Moscou); et, le 7 janvier 2022, l’Amérique et l’OTAN ont dit non. La Russie a ensuite envahi l’Ukraine le 24 février 2022, afin d’empêcher l’Ukraine de devenir une rampe de lancement pour les missiles américains. C’est ce qu’est la guerre en Ukraine – et a toujours été – du point de vue russe : ne pas être confronté à des missiles américains qui ne sont qu’à cinq minutes de vol de missiles du commandement central russe à Moscou.

La guerre en Ukraine a commencé en février 2014, par le coup d’État américain qui a renversé le gouvernement neutraliste démocratiquement élu de l’Ukraine et l’a remplacé par un gouvernement farouchement anti-russe et pro-américain à la frontière russe, afin de pouvoir finalement se placer à seulement 517 kilomètres de là. des missiles américains du Kremlin qui ne seraient qu’à cinq minutes de vol du commandement central de la Russie, bien trop peu de temps pour que le commandement central de la Russie puisse vérifier ce lancement, puis lancer ses propres missiles de représailles. Ce serait l’échec nucléaire de la Russie, par les États-Unis (avec l’aide de ses alliés de l’OTAN, qui incluraient alors l’Ukraine).

Alors que l’objectif de la Russie est de ne pas être nucléairement maté par l’Amérique plaçant ses missiles aussi près de Moscou, l’objectif de l’Amérique est de mater nucléairement la Russie afin de capturer le pays le plus grand et le plus riche en ressources du monde – pour forcer la Russie à capituler et à devenir un autre États-Unis. allié » (c’est-à-dire nation vassale).

Le président Biden avait demandé au Congrès d’ajouter 38 milliards de dollars de plus cette année pour l’Ukraine que les 67 milliards de dollars financés plus tôt dans l’année, mais le Congrès a décidé d’augmenter son montant demandé de 7 milliards de dollars (une augmentation de près de 20% de son augmentation suggérée), donc qu’il y aura un total de 45 milliards de dollars ajoutés aux 67 milliards de dollars précédemment alloués, pour une allocation totale des États-Unis à l’Ukraine cette année de 112 milliards de dollars. Ce montant représente 28 milliards de dollars de plus que ce que la Russie aura dépensé cette année pour l’ensemble de son armée – la grande majorité des dépenses militaires russes n’étant pas affectées à la guerre en Ukraine, mais plutôt à d’autres aspects de la défense de la Russie contre la menace de sa sécurité nationale de l’Amérique et de ses alliés. L’Amérique à elle seule dépense annuellement pour son armée environ 20 fois ce que la Russie dépense pour la sienne ; et, afin de faire en sorte que les dépenses américaines ne semblent pas aussi gargantuesques qu’elles le sont en réalité, une grande partie de celles-ci sont payées par d’autres ministères fédéraux que le ministère de la Défense (ou de l’Agression), mais les dépenses militaires annuelles totales des États-Unis ont, pour plus d’une décennie, plus de mille milliards de dollars par an.

Le 16 novembre, j’ai titré « les Etats-Unis auront dépensé 100 milliards de dollars pour l’Ukraine cette année », et maintenant il est clair que ma prédiction était plutôt conservatrice, de 12 milliards de dollars.

En vidéo : un obus d’artillerie russe à guidage laser détruit un lance-roquettes ukrainien

L’armée russe continue d’utiliser des obus d’artillerie guidés 2K25 Krasnopol pour frapper des cibles militaires ukrainiennes derrière la ligne de front avec une grande précision.

Le 21 décembre, des sources russes ont partagé une vidéo documentant une récente frappe de Krasnopol sur un lance-roquettes multiple ukrainien (MRL) d’un type inconnu.

Le Krasnopol, qui est guidé par un laser semi-actif, peut être tiré par la plupart des canons d’artillerie de 152 mm ou 155 mm. Le tour a une portée de 20 à 30 kilomètres. Il est armé d’une ogive hautement explosive qui pèse entre 6,50 et 11 kilogrammes, selon la version.

Un désignateur laser terrestre est généralement utilisé pour éclairer les cibles des obus de Krasnopol. Cependant, les drones peuvent également être utilisés pour cette tâche. La frappe sur le MRL ukrainien aurait été coordonnée avec un drone Orlan-30, une version de l’Orlan-10 équipée d’un désignateur laser.

Après le début de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, les États-Unis et plusieurs autres États de l’OTAN ont fourni aux forces de Kiev des dizaines de LMR, dont les systèmes M142 HIMARS et M270 MLRS qui peuvent lancer des missiles à guidage de précision. Plusieurs de ces LMR ont déjà été endommagées ou détruites.

En utilisant le Krasnopol et d’autres obus à guidage de précision similaires, comme le Kitolov et le Gran, l’armée russe peut engager les forces de Kiev à distance de sécurité avec une grande précision.

