TAC : Zelensky n’a même pas remercié les États-Unis d’avoir donné 45 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine

MOSCOU, 23 décembre – RIA Novosti. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a même pas pris la peine de remercier les Américains pour le « cadeau de Noël » de 45 milliards de dollars, écrit le le chroniqueur conservateur américain Bradley Devlin.

« Zelensky doit se rappeler que sans des milliards de dollars de contribuables américains, tout son gouvernement deviendra insolvable. Cependant, au lieu de les remercier, il a avancé de nouvelles demandes, tandis que nos politiciens se sont levés et l’ont applaudi avec des visages vitreux », a noté l’auteur.

Selon lui, toute la « mise en scène » du président ukrainien devant le Congrès était basée sur des tentatives de faire pression sur la pitié des législateurs « les plus velléitaires ».

« Il est arrivé à Washington dans son uniforme militaire et ses bottes de combat au lieu d’un costume – un mélodrame suffisant qui a défini Zelensky et ses partisans depuis le début du conflit. C’est un acteur et un comédien qui sait comment monter un spectacle. Peu de choses ont été dites sur la façon dont aider l’Ukraine améliorera la vie des Américains ordinaires », a conclu l’observateur.

Cette semaine, Zelensky a effectué une visite à Washington. Il s’est entretenu avec le président Joe Biden et s’est adressé au Congrès. La Maison Blanche, pour sa part, a annoncé un nouveau programme d’aide militaire de 1,85 milliard de dollars à l’Ukraine. Le Sénat a ensuite approuvé un projet de budget fédéral dans lequel 45 milliards de dollars sur 1700 milliards de dollars sont destinés à l’aide à l’Ukraine et aux alliés de l’OTAN de Washington.

Dans le contexte d’une opération spéciale russe en Ukraine, les États-Unis et l’OTAN continuent d’injecter des dizaines de milliards de dollars d’armes dans le régime de Kyiv. Moscou a déclaré à plusieurs reprises que la fourniture d’armes occidentales ne faisait que prolonger le conflit et que le transport d’armes devenait une cible légitime pour l’armée russe.

CNN : la Russie se modernise activement dans l’Arctique

Le déclenchement des hostilités en Ukraine a également considérablement modifié la situation au pôle Nord : selon les images satellites actuelles, la Russie y a étendu sa présence, il y a nettement plus de bases militaires que l’année dernière, selon CNN. Cela pourrait aggraver la situation déjà difficile dans l’Arctique, où les intérêts des États-Unis, de l’Europe et de la Russie se heurtent.

Les images montrent des stations radar améliorées à Olenegorsk sur la péninsule de Kola et à Vorkouta au nord du cercle polaire arctique.

Les travaux sur les systèmes radar en mer de Barents, près de la Norvège et de la Finlande, progressent également, selon les images. S’il ne s’agit pas d’une évolution « dramatique », selon la chaîne américaine, cela montre une expansion dans un domaine essentiel à la stratégie de défense de la Russie.

La Russie rénove ses installations dans l’Arctique depuis de nombreuses années et les anciennes bases de l’ère soviétique sont équipées d’équipements plus récents. Les images actuelles montrent, par exemple, des systèmes qui, selon des informations russes, sont utilisés pour détecter des avions et des objets camouflés, ajoute le média.

En outre, une partie importante des armes nucléaires et des installations sous-marines russes sont situées dans l’Arctique, rapporte CNN. Un responsable du renseignement occidental a déclaré à la chaîne de télévision que « les armes dissuasives de Moscou sont toujours prêtes à fonctionner ».

En février, Moscou a redéployé des sous-marins pour envoyer un signal à l’Occident, mais la situation s’est calmée avec le temps, a ajouté le responsable du renseignement.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également déclaré dans une interview à CNN :

« La route la plus courte entre la Russie et l’Amérique du Nord passe par le pôle Nord arctique. Donc l’importance stratégique de ces zones n’a pas changé… »

On peut voir que « la Russie rouvre d’anciennes bases et installations militaires soviétiques », a-t-il dit, ajoutant que « de nouvelles armes dans l’Arctique et le Grand Nord » seront également testées. La situation a également été affectée par l’élargissement de l’OTAN aux dépens de la Finlande et de la Suède. Fin novembre, Moscou a déclaré que l’intégration des pays scandinaves dans un bloc militaire accélérerait la militarisation de l’Arctique et provoquerait une « augmentation significative des tensions » dans la région.

