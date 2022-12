Les fabricants d’armes américains profitent de la perpétuation du conflit ukrainien

La corruption gouvernementale et les intérêts privés sont mêlés à la géopolitique et à la géoéconomie des États-Unis.

Écrit par Uriel Araujo, chercheur spécialisé dans les conflits internationaux et ethniques

Le 8 décembre, l’ambassade d’Ukraine à Washington a organisé une réception en l’honneur du 31e anniversaire de ses forces armées. Fait intéressant, l’invitation elle-même affichait les logos des principaux entrepreneurs militaires Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman et Pratt & Whitney en tant que sponsors de l’événement – juste en dessous des emblèmes ukrainiens officiels et du nom de l’ambassadeur.

Ce sont toutes des sociétés américaines de défense et d’armement et certains des plus grands fabricants d’armes et d’aérospatiale au monde. La moitié des ventes annuelles de Lockheed Martin, par exemple, sont destinées au département américain de la Défense. Ces quatre sociétés ont en fait produit bon nombre des missiles antichars et des systèmes de défense antimissile que Washington a envoyés à Kiev cette année. L’administration du président américain Joe Biden a engagé jusqu’à présent environ 19,3 milliards de dollars en aide militaire à l’Ukraine. Le conflit ukrainien a donc été très bon pour les entreprises des sponsors de l’événement, même au milieu des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie et aux pénuries de semi-conducteurs.

Concernant les logos susmentionnés, un expert du groupe de réflexion cité par le journaliste Jonathan Guyer remarque que « C’est vraiment bizarre pour moi qu’ils mettent ça sur une invitation. » Mat Duss, membre du Carnegie Endowment for International Peace, déclare à son tour que « le soutien populaire américain est absolument essentiel pour la défense continue de l’Ukraine. Les diplomates ukrainiens devraient donc probablement réfléchir davantage à la façon dont ils ont l’air d’organiser des fêtes avec les entrepreneurs de la défense qui tirent profit de cette horrible guerre.

Guyer écrit sur la façon dont Lockheed a annoncé qu’il passerait de la fabrication de 2 100 missiles Javelin par an à 4 000 (car ils sont très demandés en Ukraine). Les actions de la société ont grimpé d’environ 38% cette année. Le président Biden lui-même, en mai, a déclaré aux travailleurs de Lockheed à l’usine de l’entreprise en Alabama que « vous permettez au peuple ukrainien de se défendre sans que nous ayons à risquer une troisième guerre mondiale en envoyant des soldats américains combattre des soldats russes ». . Et chaque travailleur de cette installation (…) contribue directement à la cause de la liberté.

Les intérêts des entreprises dans la guerre par procuration des États-Unis contre la Russie en Ukraine sont si flagrants et évidents que certains critiques et militants l’ont qualifiée de guerre McProxy. Leur importance est très bien illustrée par le rôle ambivalent joué par un milliardaire comme Elon Musk, qu’on pourrait très bien qualifier d’oligarque américain, même si la presse occidentale ne décrit les milliardaires russes que de cette manière. Musk lui-même est le visage même de la convergence de la Silicon Valley et des entrepreneurs de la défense.

J’ai écrit sur la façon dont Washington mène aujourd’hui une guerre agressive des subventions (pour les entreprises américaines) contre ses propres alliés européens. En prolongeant le conflit ingagnable en Ukraine et la crise énergétique qui en résulte en Europe (avec les coûts élevés de l’énergie), Washington rend ainsi leurs entreprises européennes rivales non compétitives. Dans ce contexte, le paquet de subventions américain s’avère être un clou dans le cercueil de l’industrie européenne. J’ai également écrit sur la façon dont, outre les stratégies géopolitico-militaires américaines plus visibles visant à encercler la Russie, il existe également un différend géoéconomique et un angle énergétique dans la crise en Ukraine. La corruption gouvernementale et les intérêts privés sont mêlés à la géopolitique et à la géoéconomie américaines : Washington a toujours voulu que les Européens achètent du GNL américain et a toujours travaillé contre toute coopération gazière russo-européenne.

Il faut ajouter à ce jeu les intérêts des entrepreneurs de la défense. Le monde de ces sous-traitants, y compris la Silicon Valley, et ses principaux acteurs est étroitement lié au Pentagone et aux agences de renseignement. Il constitue en fait non pas le seul soi-disant «complexe militaro-industriel», comme l’a appelé le président américain Dwight D. Eisenhower dans son célèbre discours d’adieu de 1961, mais aussi l’État profond. Ces deux notions sont liées et doivent être prises au sérieux. Hormis les théories du complot, selon le politologue George Friedman, il y a un État profond américain inscrit dans la fonction publique du pays depuis au moins 1871 – et il a grandi en taille et en puissance avec la montée en puissance d’agences indépendantes telles que la CIA. L’historien de l’Université du Wisconsin-Madison, Alfred W McCoy, a affirmé à son tour, dans une interview accordée à The Intercept en 2017, que depuis les attentats terroristes du 11 septembre, la communauté du renseignement américain a réagi de telle manière qu’elle « a construit une quatrième branche du gouvernement américain ». qui est « à bien des égards autonome par rapport à l’exécutif, et de plus en plus ».

Katherine C. Epstein, professeure agrégée d’histoire à l’Université Rutgers de Camden, dans son livre de 2014 « Torpedo: Inventing the Military-Industrial Complex in the United States and Great Britain » détaille l’histoire de la façon dont, au tournant du XXe siècle, avec le développement de la torpille automotrice, les États-Unis et le Royaume-Uni ont proposé un nouveau paradigme en investissant dans le développement et la recherche du secteur privé. Cela a modifié les droits de propriété et les législations sur la sécurité nationale, croisant ainsi l’industrialisation, la géoéconomie et la géopolitique.

Des experts comme Jenna Bednar et Mariano-Florentino Cuélla, qui parlent de la « superpuissance fracturée » américaine, et comme Nina Hachigian, qui a inventé le terme « formestic » pour décrire l’entrelacement de la politique étrangère et intérieure, se sont concentrés sur le rôle joué par les politiques infranationales. acteurs tels que les villes et les États américains dans l’élaboration de la politique étrangère de Washington. Cependant, une grande attention doit également être accordée aux intérêts des entreprises privées et des entrepreneurs ainsi qu’à ses relations étroites avec les agences américaines, c’est-à-dire le complexe industriel et militaire américain et son état profond.

Les quatre sociétés d’armement susmentionnées ne sont pas seulement des logos dans l’invitation d’une ambassade ukrainienne. Ils font partie d’un réseau complexe d’intérêts et façonnent eux aussi la politique étrangère de Washington. Pour résumer, ils ont beaucoup à gagner des guerres par procuration américaines – même au détriment de la paix mondiale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’ambassadeur du Kenya répond aux propos de Borrell selon lesquels l’Afrique ne connaît pas Poutine

L’ambassadeur du Kenya Ogutu a répondu aux propos de Borrell selon lesquels les Africains ne savent pas qui est Poutine

MOSCOU, 23 décembre – RIA Novosti. Le Kenya sait où se trouve la Russie, il n’y a aucun problème avec cela, a déclaré Benson Ogutu, l’ambassadeur de l’État africain à Moscou, dans une interview à RIA Novosti.

Il a ainsi répondu à la remarque du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui, lors d’une réunion du Parlement européen sur la lutte contre les ingérences étrangères, a dit qu’il doutait de la sincérité des Africains participant aux manifestations de soutien à la Russie. Selon lui, les Africains qui soutiennent la position de Moscou « ne savent pas où se trouve le Donbass et qui est le président Vladimir Poutine ».

« C’est son opinion (Borrell. – NDLR), mais en tant qu’ambassadeur du Kenya, je peux vous assurer que nos relations avec la Russie se sont développées de manière fructueuse depuis l’indépendance il y a 59 ans. Nous savons où se trouve la Russie, et nous n’avons aucun problème. », a déclaré Ogutu.

Le président Vladimir Poutine a également commenté les paroles de Borrell, notant que l’Afrique sait où se trouve la Russie et quel rôle elle a joué dans la libération du colonialisme.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti