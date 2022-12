L’Ukraine perd plus de radars à cause des frappes de drones Lancet russes (vidéo)

Le 22 décembre, une vidéo documentant deux récentes frappes russes avec des munitions flottantes Lancet sur les systèmes radar ukrainiens a fait surface en ligne.

La première frappe visait un système radar P-18. Le P-18 est un radar d’alerte précoce VHF 2D d’une portée maximale de 250 kilomètres. Il a été développé en Union soviétique.

La deuxième frappe a touché un système radar 36D6 alors qu’il était en mouvement. Le 36D6, qui a également été développé en Union soviétique, est un radar de surveillance 3D E/F Band avec une portée maximale de 350 kilomètres. Il peut également être utilisé comme système de reconnaissance et de ciblage pour le système de défense aérienne à longue portée S-300.

Le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern, produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52.

L’Izdeliye-52 est la version de base du Lancet avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes. L’Izdeliye-51 est une version améliorée qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes allongées en forme de X qui lui permettent de rester dans les airs jusqu’à une heure et de transporter une ogive pesant cinq kilogrammes.

Les deux versions sont équipées d’un système élector-optique qui leur permet de détecter, de suivre et de verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Le Lancet s’est avéré très efficace pour une utilisation dans la suppression des opérations de défense aérienne ennemies. Au cours des derniers mois, l’armée russe a utilisé des munitions flottantes Lancet pour cibler au moins 18 radars, systèmes de communication et de défense aérienne dans la zone d’opération militaire spéciale en Ukraine. Ce nombre ne comprend que les frappes documentées.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front