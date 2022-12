Pérou : Alors que les protestations se poursuivent, le nombre de morts s’alourdit 

Pérou : Alors que les protestations s’intensifient et que le nombre de morts s’alourdit, les « ingérences » des États-Unis et l’ambassadeur du Mexique sont expulsés pour « ingérence », des rapports non confirmés affirment que certaines unités militaires décident de rejoindre le peuple plutôt que de servir des politiciens et des oligarques corrompus

Écrit par Daniel Edgar exclusivement pour South Front

Alors que la dernière crise politique au Pérou entre dans sa deuxième semaine, les manifestations se sont propagées dans tout le pays et le nombre de morts continue d’augmenter à la suite d’une répression policière et militaire sévère contre la mobilisation sociale et des manifestations de masse dénonçant l’emprisonnement du président déchu Pedro Castillo et exigeant son lancement immédiat. De nouvelles informations suggèrent que les États-Unis étaient au courant et ont donné le feu vert à la tentative de coup d’État. Cette affirmation est également appuyée par le fait que les États-Unis ont immédiatement exprimé leur soutien inconditionnel au régime de coup d’État nouvellement installé et au déploiement de l’armée pour étouffer les protestations politiques qui ont suivi. Pendant ce temps, les réponses d’autres gouvernements d’Amérique latine aux derniers développements au Pérou fournissent des indices importants sur l’état actuel des alignements géopolitiques et des allégeances dans toute la région. Plus récemment, au cours des deux derniers jours, des informations ont fait état d’un développement dramatique qui – s’il était vrai – pourrait faire dérailler les plans des putschistes d’installer un nouveau régime par la force. Les rapports affirment que certaines unités militaires ont déclaré qu’elles ne suivraient pas les ordres émanant du nouveau régime, déclarant qu’elles soutiendraient et défendraient leur peuple plutôt que de servir les intérêts acquis et de protéger les vastes propriétés des élites dirigeantes corrompues.

Le Congrès national, dominé par les factions politiques de droite des élites dirigeantes traditionnelles du pays, a consacré presque tout son temps et ses ressources au cours de l’année écoulée à l’éviction du président Pedro Castillo. Castillo était un ancien enseignant et a acquis une notoriété politique après une période en tant que figure de proue du syndicat des enseignants lors d’une série de grèves nationales réclamant de meilleures conditions de travail et des réformes progressistes dans le secteur de l’éducation.

Alors que Castillo est invariablement décrit comme gauchiste, les résultats et les réalisations de sa première année au pouvoir ont été ambigus, principalement en raison de l’attitude conflictuelle et obstructionniste d’un Congrès extrêmement hostile, mais aussi en grande partie en raison d’un manque de vision stratégique, d’action décisive, coopération et construction d’alliances avec des factions politiques compatibles, et consolidation et articulation avec sa base de soutien (en particulier les secteurs marginalisés et appauvris de la société, ainsi que d’autres secteurs et groupes traditionnellement de gauche).

Le Pérou avait également été soumis à une longue période d’instabilité politique avant la présidence de Castillo, marquée par une corruption endémique et des affrontements politiques constants entre les différentes factions au sein des élites dirigeantes, à la suite desquelles le pays a eu cinq présidents de 2016 à 2022, et le Congrès a été sommairement dissous une fois.

La Constitution nationale du Pérou contient deux dispositions pas particulièrement bien pensées qui permettent au président de dissoudre le Congrès et permettent également au Congrès de révoquer le président, cette dernière disposition en particulier exprimée en des termes ambigus et propices à une telle crise politique (Articles 113 et 134 respectivement). Plus précisément, le président peut dissoudre le Congrès et convoquer des élections immédiates si le Congrès ne ratifie pas ou adopte une motion de censure contre le Conseil des ministres (le Cabinet) à deux reprises. Techniquement, cela s’est produit, bien qu’à des occasions distinctes. Depuis le début du mandat actuel en juillet 2021, le Congrès n’a presque rien fait d’autre que de bloquer et de censurer le gouvernement et d’inciter à des résolutions de « vacance » visant à évincer le président.

Le déclencheur immédiat de la crise actuelle a été une tentative du président Castillo de dissoudre le Congrès et de convoquer de nouvelles élections, un effort tardif pour anticiper une résolution de « vacance » en attente par le Congrès (la troisième depuis qu’il a pris ses fonctions) appelant à son limogeage pour « incapacité morale ». Comme indiqué précédemment, le Congrès a passé presque tout son temps à préparer et à débattre de mesures similaires, à bloquer et à censurer sans discernement les décisions et les actions du gouvernement Castillo, et à rechercher des preuves incriminantes qui donneraient un peu de substance à leurs allégations constantes contre le président et justifieraient son limogeage (avec l’aide de nombreux collaborateurs au sein des principales agences de l’État – en particulier le bureau du procureur général – ainsi que des médias).

Par conséquent, la crise est peut-être mieux décrite comme une lutte de pouvoir grossière dans laquelle chaque partie a fait un usage douteux de pouvoirs constitutionnels qui sont ambigus et susceptibles d’abus. Alors que Castillo n’a généralement pas réussi à impressionner nombre de ses partisans au cours de sa première année en tant que président et que, par conséquent, son taux d’approbation a considérablement chuté, il existe un sentiment largement répandu de mépris pour les politiciens qui contrôlent le Congrès (qui a un taux de désapprobation d’environ 90 %). Il convient de noter qu’en dépit de tout le temps et des ressources consacrés à tenter de découvrir des preuves d’un comportement illégal contre le président Castillo (vraisemblablement avec l’aide substantielle de collaborateurs au sein de l’armée, de la police et des services de renseignement), le Congrès n’a finalement pu que continuer à insister sur le douteux allégation d’« incapacité morale ».

Lorsque Castillo a finalement pris la décision, le 7 décembre, de dissoudre le Congrès et de convoquer des élections générales, les factions politiques contrôlant le Congrès, soutenues par la police et la direction militaire, ont immédiatement ordonné la détention « préventive » du président Pedro Castillo et nommé la vice-présidente, Dina Boluarte, comme son successeur. Boluarte avait déjà eu une brouille avec Castillo et n’était plus un membre actif du gouvernement, bien qu’elle ait conservé son statut officiel de vice-présidente.

Alors que la légalité de la décision de dissoudre le Congrès aurait logiquement dû être déterminée par l’ensemble de la Cour constitutionnelle lors d’audiences publiques après une argumentation juridique détaillée quant au contexte politique et constitutionnel, l’ordre promulgué par le Congrès d’arrêter le président Castillo a été par la suite tamponné par un seul magistrat, vraisemblablement sélectionné par les mêmes factions politiques qui ont organisé l’emprisonnement de Castillo en premier lieu.

Des manifestations de masse et des mobilisations sociales ont commencé quelques jours plus tard, le 10 décembre. Alors que les protestations se répandent dans tout le pays, les principales revendications des secteurs sociaux mobilisés incluent la libération du président Castillo et la destitution de la présidente de facto, Dina Boluarte, ainsi que la clôture du Congrès, l’avancement de la date des élections nationales, et la convocation d’une assemblée constituante.

Les manifestants ont occupé plusieurs aéroports (dont ils ont été dispersés à la hâte et brutalement par l’armée, causant de nombreux décès survenus au cours des deux dernières semaines) et ont bloqué de nombreuses voies de transport clés à travers le pays, y compris l’autoroute panaméricaine. La plupart des points focaux de la mobilisation sociale et des manifestations de masse se sont situés au niveau régional, où les défis logistiques et organisationnels sont généralement beaucoup moins décourageants.

Des affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont été signalés dans au moins 13 des 24 provinces du pays. Lundi 19 décembre, le bilan officiel était de 26 morts, avec plusieurs centaines de manifestants grièvement blessés.

Dans ce contexte, l’option la moins pire pour les gouvernements et les acteurs internationaux serait sans doute de s’abstenir de prendre parti sans équivoque (en reconnaissant que des erreurs ont été commises par toutes les factions respectives qui ont précipité la crise, et que tous les principaux protagonistes doivent accepter certaines des responsable de la situation actuelle), appelant à la libération du président emprisonné, à ce que toutes les parties s’abstiennent de déclarations et d’actions incendiaires ou provocatrices – en particulier les efforts unilatéraux pour usurper le pouvoir, que ce soit au sein de la présidence ou du Congrès – et exhortant à la formation de un gouvernement intérimaire ainsi qu’un processus de dialogue social et politique national global pour préparer la voie aux élections nationales tant pour la présidence que pour le Congrès (le président de la Colombie, Gustavo Petro, a suggéré quelque chose dans ce sens), tout en soulignant que toute faction qui tente d’imposer par la force un régime post-coup d’État ne sera pas reconnue par le communauté internationale.

Les actions et les déclarations des États-Unis en particulier ont presque certainement encouragé les putschistes du Congrès et les « forces de sécurité » (hauts responsables de l’armée, de la police et du renseignement) à refuser toute forme de compromis ou d’arrangement transitoire de partage du pouvoir, et renforcé la détermination des instigateurs derrière l’usurpation du pouvoir par les parlementaires//militaires/entreprises pour imposer par la force un régime post-coup d’État et retarder de nouvelles élections suffisamment longtemps pour consolider leur pouvoir et neutraliser ou écraser leurs opposants politiques et mouvements sociaux rétifs. LIEN

La méthodologie de base semble être une copie conforme de l’opération de « changement de régime » parlementaire/militaire-policier-renseignement/entreprise utilisée pour évincer les dirigeants gênants ou simplement gênants dans la région à de nombreuses reprises, à commencer par Manuel Zelaya au Honduras en 2009 et reproduite avec de légères modifications du scénario au Paraguay et au Brésil. Il existe également de nombreux parallèles avec la tentative de coup d’État contre Hugo Chavez en 2002, en particulier les encouragements fournis aux putschistes et la campagne élaborée et pré-planifiée pour fournir une couverture et un soutien « diplomatiques » au régime post-coup d’État (un documentaire examinant les événements de l’époque ont clairement révélé les éléments clés du rôle des États-Unis dans la tentative de coup d’État au Venezuela).

Dans une reconstruction détaillée des développements pertinents au Pérou au cours des derniers jours avant et pendant le coup d’État, un rapport de Ben Norton indique clairement que les États-Unis avaient presque certainement eu connaissance et approuvé le coup d’État, tenant en fait le président Castillo comme exclusif responsable de la crise politique, fournissant des encouragements et un soutien politique aux putschistes au sein du Congrès national et de l’armée, et prétendant justifier et légitimer leurs actions à la suite de l’usurpation du pouvoir et de l’emprisonnement «préventif» du président. Selon le rapport:

L’ambassadrice des États-Unis au Pérou, une agente chevronnée de la CIA nommée Lisa Kenna (qui a servi pendant neuf ans en tant qu’officier de la Central Intelligence Agency avant son affectation actuelle), a rencontré le ministre de la Défense du pays juste un jour avant l’élection démocratique du président de gauche Pedro Castillo. a été renversé par un coup d’État et emprisonné sans jugement… Le 6 décembre 2022, Kenna rencontre Gustavo Bobbio Rosas, un général de brigade à la retraite de l’armée péruvienne qui avait officiellement été nommé ministre de la Défense la veille… Au moment de cette réunion, on savait au Pérou que le congrès notoirement corrompu et contrôlé par les oligarques se préparait à un nouveau vote pour renverser le président de gauche démocratiquement élu Pedro Castillo… (Dans une vidéo publiée peu de temps après que Castillo a annoncé sa décision de dissoudre le Congrès) Bobbio a dit aux forces armées péruviennes de ne pas soutenir le président Castillo, affirmant que Castillo lançait une « tentative de coup d’État », ordonnant à l’armée péruvienne de soutenir le contre-coup d’État du congrès. Alors que Bobbio a ordonné à l’armée de se rebeller contre le président, le gouvernement américain a rapidement attaqué Castillo. L’ancien agent de la CIA et actuel ambassadeur Kenna a tweeté : « Les États-Unis rejettent catégoriquement tout acte extraconstitutionnel du président Castillo visant à empêcher le congrès de remplir son mandat ». (Quelques heures après l’emprisonnement de Castillo, le congrès a nommé sa vice-présidente, Dina Boluarte, à la présidence. Boluarte a immédiatement annoncé « une trêve politique pour installer un gouvernement d’unité nationale » – c’est-à-dire un pacte avec les factions de droite qui ont renversé le président. Castillo, une offre qui a été immédiatement approuvée par les factions susmentionnées et les officiers supérieurs de l’armée qui avaient arrêté le président Castillo.) Le lendemain du coup d’État, le 8 décembre, le Département d’État a donné son aval au régime non élu de Boluarte. « Les États-Unis accueillent le président Boluarte et espèrent travailler avec son administration pour parvenir à une région plus démocratique, prospère et sûre », a déclaré Brian A. Nichols, secrétaire adjoint américain aux affaires de l’hémisphère occidental. « Nous soutenons son appel à un gouvernement d’unité nationale et nous applaudissons les Péruviens alors qu’ils s’unissent dans leur soutien à la démocratie… » (Lorsque des manifestations de masse ont éclaté pour exiger la réintégration de Castillo,) La police péruvienne a réagi avec violence, réprimant durement, tuant plusieurs manifestants. Le 14 décembre, le régime putschiste a imposé un « état d’urgence » national pendant 30 jours… Dans le même temps, le régime putschiste a également annoncé son intention de condamner Castillo à 18 mois de « prison préventive ». Juste un jour avant que le régime putschiste ne fasse ces annonces autoritaires, l’ancien agent de la CIA et actuel ambassadeur des États-Unis a rencontré la dirigeante non élue du Pérou, Dina Boluarte, et a réitéré le soutien sans réserve de Washington… Lors d’un point de presse du 13 décembre, le département d’État a été interrogé sur les manifestations au Pérou. Au lieu de condamner la brutalité policière endémique, le département d’État américain a blâmé les manifestants eux-mêmes. Price a déclaré : « nous sommes troublés par des informations éparses sur des manifestations violentes et par des informations faisant état d’attaques contre la presse et des biens privés, y compris des entreprises ».

De nombreux gouvernements d’Amérique latine ont critiqué le régime de coup d’État récemment installé, notamment le Mexique, l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Honduras, le Venezuela, Cuba et plusieurs pays des Caraïbes. Le Mexique, l’Argentine, la Bolivie et la Colombie ont formulé une déclaration commune exprimant leur soutien à Castillo et déclarant qu’il était victime d’une campagne antidémocratique de harcèlement et de persécution dès le premier jour de sa présidence. Plusieurs membres de la famille de Castillo ont réussi à demander l’asile à l’ambassade du Mexique, et l’ambassadeur a ensuite été déclaré persona non grata et a reçu 72 heures pour quitter le pays.

D’autres, cependant – les gouvernements de droite de la région qui sont fermement dans l’« orbite » américaine – n’ont pas hésité à reconnaître le régime putschiste dirigé par Dina Boluarte, parmi lesquels les gouvernements de l’Équateur, de l’Uruguay, du Costa Rica et, plus récemment, , Chili, qui ont tous repris la ligne adoptée par les États-Unis.

Pérou : Alors que les protestations se poursuivent, le nombre de morts s’alourdit

Au cours des deux derniers jours, il semble qu’il y ait eu un développement dramatique qui pourrait perturber les plans des putschistes d’installer un nouveau régime par la force. Une déclaration prétendant provenir de plusieurs unités militaires a circulé indiquant qu’elles ne suivront pas les ordres émanant du nouveau régime, et qu’elles protégeront et défendront le peuple plutôt que de servir les intérêts acquis et de protéger les vastes propriétés corporatives du pouvoir corrompu. les élites.

Il n’a pas été possible de vérifier ou d’infirmer la véracité du rapport. Il se peut que le document ait été écrit par quelqu’un prétendant appartenir à l’armée, dans le but d’inculquer la réflexion, le courage et le sens du patriotisme et de l’allégeance au peuple parmi les membres des forces armées. Ou peut-être a-t-il été écrit et publié par certains membres des forces armées pour « tâter le terrain », cherchant à encourager des collègues partageant les mêmes idées à refuser de suivre les ordres leur ordonnant d’affronter par la force brutale et, dans certains cas, de tuer, des manifestants non armés (la direction militaire a allègrement qualifié tous les manifestants qui ont été tués de terroristes). Ou, il pourrait être authentique. Vraisemblablement, le temps nous le dira.

La déclaration, publiée entre autres par Resumen Latinoamericano, est accompagnée d’une courte vidéo montrant un groupe de soldats lourdement armés se mêlant aux manifestants dans une zone rurale et les aidant à bloquer la route. Le texte indique :

Les officiers subalternes, les techniciens, les sous-officiers et les troupes en général stationnés dans la vallée des fleuves Apurímac, Ene et Mantaro (VRAEM) et les régions frontalières ne se soumettront à aucun acte contraire à la vie humaine, nous nous déclarons en rébellion contre le usurpatrice Dina Arcelia Baluarte Zegarra. De même, nous sommes contre ce système d’exploitation et de corruption approuvé par la Constitution politique du Pérou de 1993. La glorieuse armée péruvienne N’ACCEPTERA PAS L’ÉTAT D’URGENCE Nous considérons qu’il s’agit d’une violation des droits fondamentaux de la nation péruvienne et la guerre est déclarée aux généraux et aux colonels qui s’agenouillent devant les politiciens, les procureurs et les trafiquants de drogue en raison de leur cupidité et de leurs ambitions personnalles. Nous appelons nos frères de la Police Nationale du Pérou à DÉPOSER LEURS ARMES, sinon, pour la vie de nos familles rurales, nous procéderons à leur désarmement militaire. Malheureusement, la guerre est parfois inévitable. Alors que personne n’aime l’idée de devoir quitter sa famille, des millions de nos ancêtres ont pris les armes pour défendre leur pays. C’est grâce à ces braves soldats que les menaces auxquelles notre pays a été confronté n’ont pas détruit notre liberté. Dans ce contexte, le peuple péruvien, auquel nous devons allégeance, nous appelle à défendre ses droits fondamentaux, principalement l’éducation, la santé et le travail pour le peuple péruvien que, depuis les années 90, un secteur appelé politiciens achète et vend au prix de du sang et du feu pour protéger leurs privilèges…

Si les informations non confirmées selon lesquelles certaines unités militaires ont choisi de rejoindre « le peuple » et d’ignorer tous les ordres prétendument donnés par le régime putschiste s’avéraient vraies, cela exercerait évidemment une immense pression sur le gouvernement de facto et le Congrès pour qu’ils recherchent une solution de compromis. à la crise. Sinon, compte tenu du passé troublé du Pérou, une insurrection populaire, voire une guerre civile, ne pouvait être exclue.

Malgré la détermination des factions d’extrême droite profondément corrompues du Congrès, de leurs collaborateurs et des États-Unis à imposer un régime de coup d’État par la force brute, beaucoup dépendra de la détermination et de la résilience correspondantes des secteurs et mouvements sociaux mobilisés. S’ils peuvent résister aux efforts de l’armée et de la police pour étouffer les manifestations de masse et neutraliser tous les opposants politiques et mouvements sociaux, et maintenir la pression sur le gouvernement de facto et le Congrès, ils pourront peut-être les forcer à convoquer des élections dans un avenir immédiat. , ou après une période de transition neutre convenue d’un commun accord au cours de laquelle Castillo serait éventuellement partiellement ou totalement réintégré (avec un certain type de gouvernement intérimaire de partage du pouvoir). À cet égard, la situation pourrait être largement comparée à la grève nationale qui a secoué l’Équateur plus tôt cette année, qui s’est avérée être une bataille d’attrition, de compétences organisationnelles, de détermination et de persévérance.

Cependant, même si l’opposition politique et les secteurs et mouvements sociaux mobilisés peuvent arracher un compromis et des élections anticipées, pour qui voteront-ils ? De plus, si la situation au Pérou est similaire à celle de la Colombie, les gouvernements et institutions provinciaux et municipaux ne sont généralement pas meilleurs, et souvent pires, en termes de corruption, de clientélisme/népotisme, de manque de capacité, etc. En même temps, ces niveaux de gouvernement constituent probablement des objectifs plus viables pour des réformes plus immédiates.

Pour l’instant, rien n’indique que les secteurs sociaux mobilisés au Pérou reçoivent un soutien, des dispositions ou des conseils concrets de la part de leurs homologues équatoriens, colombiens ou boliviens, qui ont tous une vaste expérience et des capacités et une volonté formidables en termes d’organisation de mobilisations sociales de masse capables de résister à des mesures d’oppression brutales, qu’elles soient déployées par les forces régulières de « sécurité publique », la police anti-émeute lourdement armée, des milices privées formées ou parrainées par des propriétaires fonciers et des sociétés de ressources, ou des insurgés, des paramilitaires ou d’autres groupes armés illégaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front