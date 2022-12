Un drone de combat Bayraktar TB2. Source : Baykar.

Le Mali est devenu le dernier pays à acquérir des drones de combat Bayraktar TB2 auprès de la Turquie afin de renforcer ses capacités militaires.

Le 22 décembre, la télévision publique malienne a diffusé des images montrant au moins deux drones Bayraktar TB2 nouvellement livrés et une station mobile de contrôle au sol présentée au ministre de la Défense Sadio Camara sur une base aérienne à Mopti.

Les drones Bayraktar TB2 ont connu un succès majeur ces dernières années lors des conflits en Libye, en Syrie et dans la région contestée du Haut-Karabakh.

Le Mali n’a révélé aucun détail sur l’accord de drone avec la Turquie. Habituellement, un seul Bayraktar TB2 coûte 5 millions de dollars et chaque drone est généralement livré avec 100 munitions à guidage de précision MAM-L\C, qui valent ensemble 15 millions de dollars. Il y a aussi un coût supplémentaire pour la formation ainsi que les centres de commandement et de contrôle.

Le Mali a reçu des drones de combat Bayraktar TB2 de la Turquie (Vidéo)

En Afrique de l’Ouest, le Mali est le cinquième pays à acquérir les drones de combat Bayraktar TB2 du constructeur turc Baykar après le Niger, le Nigeria, le Togo et le Burkina Faso.

Le Mali travaille au renforcement de ses capacités militaires depuis le retrait des troupes françaises de son territoire et la fin de l’opération Barkhane. Outre la Turquie, le pays coopère principalement avec la Russie, qui a fourni en septembre des avions de combat et des hélicoptères pour aider à combattre les groupes terroristes.

Le Bayraktar TB2 de fabrication turque sera probablement capable de suivre les terroristes au Mali aussi efficacement que les drones de combat MQ-9 Reaper de fabrication américaine utilisés par l’armée française. Néanmoins, le manque de communications appropriées et de renseignements fiables pourrait être problématique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

En vidéo : un drone russe survit à deux missiles anti-aériens ukrainiens

Le 23 décembre, une vidéo montrant un drone russe survivant à une attaque ukrainienne avec deux missiles anti-aériens lors d’une mission de reconnaissance au-dessus de la zone d’opération militaire spéciale a fait surface en ligne.

Le premier missile a raté le drone, qui a été identifié comme un Supercam S350, tandis que le second n’a pas explosé correctement. Des experts militaires ont émis l’hypothèse que le drone était ciblé par des systèmes de défense aérienne portables (MANPAD).

La Supercam S350, qui est propulsée par un moteur électrique, a une autonomie de 4,5 heures et une portée opérationnelle de liaison de données de 70 à 100 kilomètres. La signature infrarouge minimale du drone était probablement ce qui lui a permis de survivre à la double attaque de missiles.

L’Ukraine a reçu des milliers de MANPAD des États-Unis et d’autres membres de l’OTAN dans les mois qui ont précédé l’opération militaire spéciale russe et après le début de l’opération. Les systèmes livrés aux forces de Kiev comprenaient des 9K32 Strela-2 et 9K310 Igla-1 de fabrication soviétique, des PPZR Piorun de fabrication polonaise, des Mistral de fabrication française, des Martlet et Starstreak de fabrication britannique ainsi que des FIM-92 Stinger de fabrication américaine.

Certains rapports récents ont également indiqué que les forces de Kiev avaient reçu des MANPAD KP-SAM Chiron de fabrication sud-coréenne via la République tchèque dans le cadre d’un accord financé par les États-Unis.

Les forces de Kiev ont largement utilisé leurs nouveaux MANPAD. Pourtant, ces systèmes n’ont pas eu d’impact réel. Les drones de combat, les hélicoptères d’attaque et même les chasseurs-bombes russes continuent d’apporter un appui aérien rapproché aux troupes en première ligne dans la zone d’opérations militaires spéciales tout en volant à portée de ces systèmes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front