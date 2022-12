Le missile hypersonique Kinzhal s’est avéré imparable en Ukraine, selon le chef militaire russe

Le missile air-sol aérobalistique hypersonique à capacité nucléaire russe Kh-47M2 Kinzhal s’est avéré très efficace et invulnérable aux défenses aériennes ennemies lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré le chef d’état-major général des forces armées russes et premier adjoint du ministre de la Défense, Valery Gerasimov, lors d’un briefing pour les attachés militaires étrangers le 22 décembre.

Le Kinzhal était l’une des six armes stratégiques russes dévoilées par le président russe Vladimir Poutine le 1er mars 2018. Il a été utilisé pour la première fois au combat au début de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

« Pour la première fois, des armes hypersoniques ont été utilisées dans des conditions de combat. Le système de missiles aéroportés Kinzhal s’est avéré très efficace et invulnérable aux capacités de défense aérienne déployées en Ukraine », a déclaré TASS citant le chef militaire.

Gerasimov a ensuite révélé que des missiles russes à longue portée et à guidage de précision avaient frappé plus de 1 300 installations cruciales ukrainiennes au cours de l’opération militaire spéciale.

Le chef militaire a déclaré que les frappes « ont considérablement réduit le potentiel de combat des forces armées ukrainiennes, perturbé le système de commandement et de contrôle des troupes, paralysé le travail du complexe militaro-industriel et considérablement entravé les livraisons militaires ».

Le Kinzhal a été spécialement conçu pour surmonter tous les systèmes de défense aérienne ou antimissile connus ou prévus de l’OTAN, y compris le MIM-104 Patriot, la défense de zone à haute altitude terminale et le système de combat Aegis.

Plutôt que d’utiliser les modèles de missiles hypersoniques planeurs et scramjet les plus récents, il utilise la technologie de missile balistique plus classique à une vitesse hypersonique de Mach 10-12.

Parce qu’il vole à des vitesses hypersoniques dans l’atmosphère, la pression de l’air devant lui forme un nuage de plasma lorsqu’il se déplace, absorbant les ondes radio. Ainsi, le missile peut réaliser ce qu’on appelle la « furtivité plasma ».

Le missile a une portée de 2 000 kilomètres lorsqu’il est lancé à partir d’intercepteurs MiG-31K, et jusqu’à 3 000 kilomètres lorsqu’il est lancé à partir de bombardiers Tu-22M3.

La vitesse hypersonique du Kinzhal lui confère de meilleures caractéristiques de pénétration de la cible que les missiles balistiques et de croisière plus légers et plus lents. Lorsqu’il est armé d’une ogive conventionnelle de 500 kg, l’impact du missile peut générer plus de 16,9 gigajoules d’énergie cinétique, soit l’équivalent de 4 000 kg d’explosifs TNT. Le missile peut également être armé d’une ogive nucléaire de 100 à 500 Kt.

Malgré sa vitesse, le missile peut atteindre une précision extrême grâce à un système de navigation inertielle avancé assisté par GLONASS et à un autodirecteur optique.

Les remarques de Gerasimov sur le Kinzhal ont peut-être été conçues comme un avertissement à l’Ukraine qui devrait recevoir davantage de défenses aériennes, y compris au moins un système Patriot, des États-Unis et d’autres États de l’OTAN. Si nécessaire, l’armée russe pourrait utiliser le missile hypersonique imparable pour détruire de nouvelles défenses aériennes ukrainiennes. Le président Poutine a déjà déclaré que la Russie était prête à « éliminer » tout système Patriot qui serait fourni à Kiev.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front