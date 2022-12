Le Mensonge de Base

Image illustrative

Soumis par Eric Zuesse

Bien que le public de chaque pays pense que les affaires intérieures sont plus fondamentales que les affaires internationales, et donc plus importantes que les affaires internationales, l’aristocratie (ou les super-riches) de chaque pays pense que le contraire est vrai, car leurs investissements sont massivement internationaux, en des sociétés internationales, des groupes de réflexion et des universités qui emploient et servent des consommateurs dans de nombreux pays autres que le sien. Une grande richesse est généralement beaucoup plus internationale que la valeur nette ou les possessions d’un ménage normal.

Par exemple, dans la nation impériale elle-même, les États-Unis (la seule nation impériale restante), le sondage de sortie de l’AP lors des récentes élections législatives de mi-mandat du 8 novembre a révélé que seulement 2 % des électeurs considèrent que la « politique étrangère » est « la plus problème important auquel le pays est confronté » et a constaté que 52 % de ces 2 % étaient des démocrates et 43 % étaient des républicains. Aucune catégorie distincte n’était proposée pour une quelconque partie de la « politique étrangère » (telle que la « défense nationale » ou « l’armée »), et toutes les 8 autres catégories répertoriées concernaient uniquement les affaires intérieures (ou « nationales ») ; Ainsi, si le public américain devait penser de la même manière que les milliardaires américains, alors la « politique étrangère » aurait probablement obtenu un pourcentage encore plus élevé que le domaine le plus important parmi le grand public, « L’économie et emplois », qui a été choisi par 47 % des électeurs (dont 64 % étaient républicains et 33 % étaient démocrates). Il n’aurait eu aucune concurrence; il aurait balayé tout le reste du terrain.

Cependant, le Congrès américain ignore les priorités du public américain (sauf pour obtenir des votes de sa part, au moyen de promesses publiques mensongères), et n’accorde d’attention réelle qu’aux méga-donateurs politiques (et tient ses promesses secrètes aux) (le centième de un pour cent des donateurs les plus riches fournit 57,16 % de l’argent qui finance les campagnes politiques en Amérique, et cet argent réussit à tromper la population générale pour qu’elle vote pour les personnes que les 0,01 % les plus riches veulent gagner des fonctions publiques ); ainsi, la grande majorité des « dépenses discrétionnaires » annuelles (ce que chaque Congrès contrôle réellement) finance des politiques étrangères (en particulier l’armée) au lieu de politiques intérieures.

Nous arrivons maintenant au mensonge de base, qui aspire les électeurs à continuer avec ce gouvernement (au lieu de renverser et de remplacer par une démocratie, l’aristocratie américaine d’aujourd’hui, comme les fondateurs de l’Amérique en 1776 ont renversé et remplacé par une démocratie l’aristocratie britannique qui a gouverné sur ce terre étrangère):

Ce mensonge fondamental « justifie » que : il a été déclaré dans cet appel à augmenter encore les dépenses de « défense » (agression) des États-Unis : « Si la concurrence entre les autocraties et les démocraties est vraiment entrée dans une phase militaire, alors l’arsenal de la démocratie doit d’abord s’améliorer radicalement son approche de la production de matériel en temps de guerre. Cette présomption mensongère selon laquelle le gouvernement américain est une démocratie au lieu d’une aristocratie provient d’un article du 17 juin 2022 du Royal United Services Institute, qui est le plus ancien groupe de réflexion sur la «défense» (en fait l’agression) et la «sécurité nationale» au monde, que le Duc de Wellington établi en 1831 – alors pour les ennemis de la démocratie américaine, l’aristocratie britannique. (La Grande-Bretagne avait même incendié la capitale américaine le 24 août 1814.) Mais le 25 juillet 1945, l’Empire britannique en voie d’expiration a finalement réussi à subvertir et à prendre le contrôle du gouvernement américain, remplissant ainsi l’objectif clé de 1877 du Lord Cecil Rhodes britannique. Cet empire britannique indirect devait devenir un empire successeur qui serait lié à l’aristocratie britannique par ce que le rhodésien Winston Churchill a qualifié (et le ventouse Harry Truman a approuvé comme étant) une « relation spéciale », de sorte que ce serait une relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis. empire mondial englobant tout, l’unification de ces deux aristocraties – METTRE FIN à ce qui existait d’une démocratie en Amérique.

Le mensonge de base est basique parce qu’il est utilisé afin d’assimiler dans l’esprit des imbéciles le concept « U.S. Gouvernement » avec « démocratie », et d’assimiler tout ce que les aristocrates américains et britanniques appellent « autocratie » avec ce que sera la PROCHAINE nation (après, par exemple, l’Irak 2003, la Libye 2011, la Syrie 2012, l’Ukraine 2014, etc.) que l’Amérique et les aristocraties britanniques aspirent à «changer de régime» ou à renverser et remplacer: c’est-à-dire à conquérir.

Il est utilisé pour augmenter encore les volumes de ventes des industries de la « défense » américaines et britanniques telles que Lockheed Martin et BAE, et des industries d’extraction telles qu’ExxonMobil et BP. En d’autres termes : pomper encore plus haut leur valeur nette PROPRE.

Le seul empire restant est celui de l’Amérique, et TOUT empire est une dictature, contre ses « alliés » ou « colonies » ou ses nations vassales – une dictature internationale, au lieu d’une SIMPLEMENT nationale. Le mensonge de base est le maître-mensonge : que ce n’est pas ce qu’il est réellement. La raison pour laquelle elle est présentée comme une hypothèse, même si elle a été prouvée fausse à plusieurs reprises, est que les imbéciles l’absorbent mieux de cette façon que par une déclaration aussi explicite que « l’Amérique est une démocratie ». C’est la règle institutionnalisée par tromperie. S’il peut être vaincu, celane peut arriver qu’en diffusant la vérité.

Une démocratie ne peut être fondée que sur, et soutenue par, UNIQUEMENT la diffusion des vérités ; une aristocratie, une théocratie ou tout autre type de dictature ne peut être fondée et soutenue que par la diffusion de mensonges.

Le nouveau livre de l’historien d’investigation Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL : Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, raconte comment l’Amérique a conquis le monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l’asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

