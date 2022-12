Une conférence de presse de fin d’année tenue au Département d’État a confirmé que les États-Unis se sont retirés d’Afghanistan pour armer l’Ukraine.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reconnu jeudi que Washington avait pu concentrer ses ressources sur l’Ukraine quelques mois seulement après la sortie largement critiquée d’Afghanistan, qu’il a qualifiée de «la plus longue guerre des États-Unis».

Lors d’une conférence de presse de fin d’année tenue au Département d’État, Blinken a brossé un tableau favorable des réalisations diplomatiques de Washington. Cela a été évoqué parce qu’un journaliste a contesté l’affirmation de Blinken sur les liens étroits avec les « alliés et partenaires » des États-Unis, dont certains, selon elle, critiquaient la manière dont les États-Unis avaient mené cette opération. Le retrait d’Afghanistan, qui a eu lieu en août 2021, a été évoqué en conséquence.

Bliken a affirmé que les affirmations contraires « ne sont pas corroborées par les faits » et que les consultations ont été « soutenues, elles ont été intenses, et nous avons fortement pris note de tout ce que nous avons entendu des alliés et partenaires avant les décisions que le président [Joe ] Biden a fait et que nous avons fait.

Malgré le fait que le journaliste s’était renseigné sur les implications de ce retrait pour « traiter avec la Russie et la Chine », Blinken a poursuivi en affirmant que « si nous étions encore en Afghanistan, je pense que cela aurait rendu beaucoup plus compliqué le soutien que nous ‘avons pu donner et que d’autres ont pu donner à l’Ukraine contre la Russie.

Le 31 août 2021, le dernier soldat américain quitte l’aéroport de Kaboul. Deux semaines auparavant, le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis s’était effondré avec peu de résistance, remettant les talibans au pouvoir là où ils se trouvaient en 2001.

Les États-Unis ont dépensé près de 73 milliards de dollars en 2021 pour former, équiper, soutenir et soutenir les forces de défense et de sécurité nationales afghanes (ANDSF), la majorité provenant du budget du Pentagone, malgré les estimations du conflit de 20 ans coûtant plus de 2 000 milliards de dollars. La majorité des armes et équipements des ANDSF ont été saisis par les talibans.

Comparativement, le ministère russe de la Défense a calculé plus tôt cette semaine que la somme globale de l’aide occidentale à l’Ukraine cette année était de plus de 97 milliards de dollars. De son propre aveu, le Pentagone a fourni à l’Ukraine une « assistance sécuritaire » directe d’un montant total d’au moins 20 milliards de dollars depuis février 2022. Le reste a été couvert par les pays de l’OTAN et de l’UE ainsi que par d’autres entités gouvernementales américaines.

Mercredi, le président ukrainien Vladimir Zelensky a effectué une visite personnelle à Washington, DC, où il a reçu un paquet d’armes et de munitions de 1,85 milliard de dollars, dont une batterie de missiles de défense aérienne Patriot, ainsi qu’un engagement du vice-président Joe Biden à soutenir Kiev « aussi longtemps qu’il le faudra ». Zelensky a également pris la parole lors d’une session spéciale conjointe du Congrès, plaidant pour l’approbation d’un financement supplémentaire de 45 milliards de dollars pour 2023. Le lendemain, le Sénat a pris cette mesure.

En vidéo : un UCAV russe frappe un véhicule des forces armées ukrainiennes dans le Donbass

Un UCAV russe « Forpost-RU » a détruit un camion avec des munitions des Forces armées ukrainiennes dans la région du Donbass. Selon une source russe, la frappe a été effectuée avec une bombe guidée.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/12/1-1.mp4?_=1

