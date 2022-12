Soudain, tout le monde cherche des alternatives au dollar américain

L’utilisation du dollar américain par le président Joe Biden pour imposer des sanctions à la Russie cette année et les nouvelles avancées techniques encouragent tous les pays à commencer à saper son hégémonie et à rechercher soudainement des alternatives au dollar américain.

Certaines des plus grandes économies du monde recherchent des alternatives au dollar américain parce qu’elles en ont assez d’un billet vert surpuissant et nouvellement militarisé.

La dédollarisation est également testée dans de petits pays, dont au moins une douzaine en Asie. De plus, les entreprises du monde entier vendent une part historiquement importante de leur dette en devises locales par souci de la force future du dollar.

Personne ne prédit que le dollar perdra sa domination en tant que principale forme d’échange de si tôt. Les demandes de « pic du dollar » se sont souvent révélées prématurées. Mais il n’y a pas si longtemps, il était pratiquement inconnu pour les nations d’enquêter sur des méthodes de paiement qui n’utilisaient pas le dollar américain ou le réseau SWIFT, qui est le fondement du système financier mondial.

Désormais, la force inhérente du dollar, son utilisation par le président Joe Biden pour imposer des sanctions à la Russie cette année et les nouvelles avancées techniques encouragent tous les pays à commencer à saper son hégémonie. Les responsables du Trésor ont choisi de ne pas commenter ces événements.

« Cela va simplement intensifier les efforts de la Russie et de la Chine pour tenter de gérer leur part de l’économie mondiale sans le dollar », a déclaré Paul Tucker, ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre dans un podcast Bloomberg.

L’administration Biden a commis une erreur en transformant le dollar américain et le système de paiement international en armes, selon John Mauldin, stratège en investissement et responsable de Millennium Wave Advisors avec plus de trois décennies d’expérience sur le marché.

« Cela obligera les investisseurs et les nations non américains à diversifier leurs avoirs en dehors du refuge traditionnel des États-Unis », a déclaré Mauldin.

Paiements bilatéraux

Après l’invasion de l’Ukraine, les plans déjà en cours en Russie et en Chine pour promouvoir leurs devises pour les paiements transfrontaliers, y compris grâce à l’utilisation des technologies de la chaîne de blocs, se sont rapidement intensifiés. Par exemple, la Russie a commencé à demander le paiement en roubles pour l’approvisionnement en énergie.

Le Bangladesh, le Kazakhstan et le Laos, entre autres, ont rapidement entamé des négociations avec la Chine pour accroître leur utilisation du yuan. L’Inde a commencé à promouvoir plus ouvertement la mondialisation de la roupie et ce n’est que ce mois-ci qu’elle a commencé à établir un système de paiement bilatéral avec les Émirats arabes unis.

Mais il semble que les choses avancent lentement. En raison de l’important déficit commercial du Bangladesh avec la Chine, par exemple, les comptes en yuans n’ont pas décollé là-bas. Salim Afzal Shawon, chef de la recherche chez BRAC EPL Stock Brokerage Ltd., basée à Dhaka, a déclaré que le Bangladesh avait tenté de poursuivre la dédollarisation de son commerce avec la Chine, mais que le flux était essentiellement unilatéral.

La décision des États-Unis et de l’Europe de couper la Russie du système mondial de messagerie financière SWIFT a donné une impulsion majeure à ces plans. La majorité des grandes banques russes ont été contraintes de s’appuyer sur leur propre version beaucoup plus petite du réseau à la suite de l’action, que les Français ont qualifiée d' »arme nucléaire financière » et dont ils les ont coupés.

Cela a eu deux effets. Premièrement, les sanctions américaines contre la Russie ont fait craindre que le dollar ne se transforme de manière plus permanente en un outil politique manifeste. Cette inquiétude était particulièrement partagée par la Chine, mais elle s’étendait également au-delà de Pékin et de Moscou. Par exemple, l’Inde est en train de créer un système de paiement local qui ressemble à SWIFT à certains égards.

Deuxièmement, les économies asiatiques sont soumises à une pression supplémentaire pour prendre parti en raison de la détermination des États-Unis à utiliser la monnaie dans le cadre d’un type de gouvernement économique plus affirmé. Sans mode de paiement alternatif, ils seraient contraints de respecter ou d’imposer des sanctions avec lesquelles ils ne seraient pas d’accord, ce qui entraînerait une perte de commerce avec des partenaires importants.

« Le facteur de complication dans ce cycle est la vague de sanctions et de saisies sur les avoirs en dollars », a déclaré Taimur Baig, directeur général et économiste en chef chez DBS Group Research à Singapour. « Dans ce contexte, les mesures régionales visant à réduire la dépendance à l’USD ne sont pas surprenantes. »

Les gouvernements de toute l’Asie sont poussés à suivre leur propre voie par les sanctions américaines contre la Russie, même s’ils préféreraient maintenir des relations avec les deux pays et hésitent à choisir un vainqueur dans le différend américano-chinois. Une nuance politique ou nationaliste peut parfois être entendue dans l’action, en particulier le ressentiment de la pression occidentale pour imposer des sanctions à la Russie.

Moscou a tenté de persuader l’Inde de choisir un système différent afin de maintenir la fluidité des échanges. Un porte-parole du gouvernement du Myanmar a affirmé que le dollar était utilisé « pour intimider les petites nations ». Et les pays d’Asie du Sud-Est ont cité l’incident comme justification pour accroître leur utilisation des devises locales dans le commerce.

« Les sanctions rendent plus difficile – par conception – pour les pays et les entreprises de rester neutres dans les confrontations géopolitiques », a déclaré Jonathan Wood, responsable de l’analyse des risques mondiaux chez Control Risks. « Les pays continueront de peser les relations économiques et stratégiques. Les entreprises sont plus que jamais prises entre deux feux et sont confrontées à des obligations de conformité de plus en plus complexes et à d’autres pressions contradictoires.

Le processus de dédollarisation s’accélère pour plus de raisons que les sanctions. Les tentatives de diversification des gouvernements asiatiques ont été plus agressives en raison de la croissance effrénée du dollar américain.

Selon un indice du dollar publié par Bloomberg, le dollar a augmenté de près de 7 % cette année, ce qui lui a permis d’enregistrer sa plus forte hausse annuelle depuis 2015. Alors que la valeur du dollar augmentait en septembre, toutes les devises, de la livre sterling aux plus bas records de la roupie indienne.

Énorme mal de tête

Pour les pays asiatiques, où le coût des denrées alimentaires a augmenté, le fardeau du remboursement de la dette s’est aggravé et les niveaux de pauvreté se sont aggravés, la force du dollar est un problème majeur.

À titre d’exemple, le Sri Lanka a fait son tout premier défaut de paiement sur sa dette en dollars en raison d’une hausse du dollar qui a rendu impossible pour le pays d’effectuer des paiements. À un moment donné, les responsables vietnamiens ont attribué les problèmes d’approvisionnement en carburant au gain du dollar.

Par conséquent, des actions telles que l’accord de l’Inde avec les Émirats arabes unis accélèrent une campagne de longue haleine visant à étendre l’utilisation de la roupie et à établir des accords de règlement commercial sans utiliser la devise américaine.

En revanche, les ventes d’obligations libellées en dollars par les sociétés non financières sont tombées à un niveau record de 37 % du total mondial en 2022. Elles ont représenté plus de la moitié de la dette vendue au cours d’une année à plusieurs reprises dans la décennie passée.

Même si toutes ces actions n’ont peut-être pas beaucoup d’impact immédiat sur le marché, elles pourraient éventuellement entraîner une baisse de la demande de dollars. Par exemple, les proportions du dollar canadien et du yuan chinois dans tous les échanges de devises augmentent déjà graduellement.

Un autre aspect qui aide à s’éloigner du dollar est le progrès technologique.

En tant que sous-produit des tentatives d’établir des réseaux de paiement alternatifs – une tendance antérieure à l’envolée du billet vert – un certain nombre d’économies réduisent leur dépendance à l’égard du dollar. La Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, Singapour et tous ces pays ont mis en place des procédures permettant des échanges de devises locales plutôt que des échanges de dollars. Les citoyens taïwanais ont accès à un système de paiement par code QR via le Japon.

Tout bien considéré, les tentatives éloignent davantage l’élan d’un système dirigé par l’Occident qui a servi de pierre angulaire à la finance internationale pendant plus de 50 ans. Ce qui se développe, c’est un système à trois niveaux, le dollar restant très en tête et les canaux de paiement bilatéraux en croissance ainsi que des domaines alternatifs comme le yuan qui visent à capitaliser sur tout dépassement potentiel des États-Unis.

Malgré toute l’agitation et l’activité, il semble peu probable que le statut d’hégémonie du dollar soit menacé très bientôt. La taille et la force de l’économie américaine sont incontestées, les bons du Trésor sont toujours parmi les endroits les plus sûrs pour garder de l’argent, et le dollar constitue la majorité des réserves de change.

Par exemple, même si le pourcentage du renminbi dans le total des échanges de devises est passé à 7 %, 88 % de ces échanges contiennent toujours une composante dollar.

« Il est très difficile de rivaliser sur le front fiduciaire – nous avons les Russes qui le font en forçant l’utilisation du rouble, et il y a aussi de la méfiance avec le yuan », a déclaré George Boubouras, vétéran des marchés depuis trois décennies et responsable de la recherche au fonds spéculatif. K2 Asset Management à Melbourne. « En fin de compte, les investisseurs préfèrent toujours les actifs liquides et en ce sens, rien ne peut remplacer le dollar. »

Cependant, les éloignements coordonnés du dollar constituent une menace pour ce que Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre français des Finances, a qualifié de célèbre « privilège exorbitant » détenu par les États-Unis. Il a utilisé cette expression pour la première fois dans les années 1960 pour expliquer comment les États-Unis sont protégés du risque de change et projettent leur puissance économique grâce à la domination du dollar.

Et ils pourraient enfin mettre à l’épreuve tout le paradigme de Bretton Woods, qui a été négocié dans un hôtel d’un petit hameau du New Hampshire à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a établi le dollar comme monnaie dominante.

Selon Homin Lee, macro stratège Asie chez Lombard Odier à Hong Kong, dont la société gère l’équivalent de 66 milliards de dollars, les initiatives les plus récentes « indiquent que la plateforme mondiale de commerce et de règlement que nous utilisons depuis des décennies commence peut-être à fracture. »

« Tout ce réseau qui est né du système de Bretton Woods – le marché de l’eurodollar dans les années 1970, puis la déréglementation financière et le régime de taux flottants dans les années 1980 – cette plate-forme que nous avons développée jusqu’à présent commence peut-être à évoluer dans un sens plus sens fondamental », a déclaré Lee.

Leçon précieuse

Le résultat final : Bien que King Dollar puisse continuer à régner en maître pendant de nombreuses années à venir, l’élan croissant pour l’utilisation d’autres devises ne montre aucun signe de ralentissement, surtout si les jokers géopolitiques continuent de persuader les dirigeants d’agir de manière indépendante.

Ironiquement, la volonté du gouvernement américain de déployer sa monnaie dans des conflits géopolitiques pourrait rendre plus difficile l’adoption de ces stratégies à l’avenir.

« La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie fourniront une leçon très précieuse », a déclaré le mois dernier le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, lors du Bloomberg CEO Forum en marge des réunions du G-20 à Bali.

« De nombreux pays estiment qu’ils peuvent effectuer des transactions directement – bilatéralement – en utilisant leurs devises locales, ce qui, je pense, est bon pour le monde d’avoir une utilisation beaucoup plus équilibrée des devises et des systèmes de paiement. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia