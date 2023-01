La direction de Pfizer admet ouvertement les crimes contre l’humanité, la recherche illégale de gain de fonction et la fabrication d’armes biologiques

Maintenant que la plupart des gens semblent avoir pris conscience du fait que la Covid est une imposture, le géant pharmaceutique Pfizer est occupé à trouver de nouvelles façons de tromper le monde avec ses sorcelleries pharmaceutiques.

Les bénéfices sont la priorité numéro un de Pfizer, et la seule façon de maintenir ces bénéfices est que les gens continuent à se faire injecter les derniers vaccins « booster » d’ARNm, qui sont conçus autour des dernières souches de Covid que Pfizer conçoit sur mesure et libération.

« L’une des choses que nous explorons est, par exemple, pourquoi ne pas simplement le muter [Covid] nous-mêmes afin que nous puissions créer – développer de manière préventive de nouveaux vaccins, non? » a admis Jordon Trishton Walker, cadre de Pfizer, à un journaliste infiltré de Project Veritas.

Walker, un employé efféminé de Pfizer qui supervise la recherche et le développement (R&D), les opérations stratégiques et la planification scientifique de l’ARNm, a révélé que l’entreprise falsifiait délibérément le Covid en utilisant une technique de gain de fonction modifiée appelée «évolution dirigée».

« Donc, nous devons le faire », a déclaré Walker. « Si nous allons faire cela, cependant, il y a un risque, comme, comme vous pouvez l’imaginer, que personne ne veut avoir une société pharmaceutique qui mute des putains de virus. » (Connexe: tout le modèle commercial de Pfizer est centré sur la création de la maladie afin de vendre le «remède».)

Regardez la vidéo ci-dessous :

https://www.brighteon.com/embed/5aeccdb0-7707-4f29-91e3-d8635664593a

Pfizer infecte délibérément des singes avec la Covid afin qu’ils se réinfectent constamment avec de nouvelles « variantes »

Étant donné que tous ceux qui voulaient ou ont été forcés de se faire piquer pour les premières souches de Covid l’ont déjà fait, Pfizer doit développer de nouvelles souches pour maintenir ses flux de bénéfices au maximum.

Walker a déclaré au journaliste infiltré que la façon dont l’entreprise procédait était de « mettre le virus chez les singes », qui continuent « de continuer à s’infecter les uns les autres » afin que Pfizer puisse « prélever des échantillons en série sur eux ».

« Vous devez être très contrôlé pour vous assurer que ce virus [Covid] que vous mute ne crée pas quelque chose qui va partout », a déclaré Walker. «Ce qui, je suppose, est la façon dont le virus a commencé à Wuhan, pour être honnête. Cela n’a aucun sens que ce virus soit sorti de nulle part. C’est des taureaux ** t.

À l’heure actuelle, a en outre admis Walker, Pfizer est en train d’« optimiser » ce processus de mutation Covid intentionnelle afin de pouvoir continuer à créer de nouvelles injections d’ARNm – probablement pour toujours – que les gens prendront tout comme les vaccins contre la grippe saisonnière.

« D’après ce que j’ai entendu, ils [les scientifiques de Pfizer] l’optimisent [le processus de mutation Covid], mais ils vont lentement parce que tout le monde est très prudent – évidemment, ils ne veulent pas trop l’accélérer », a révélé Walker.

« Je pense qu’ils essaient aussi de le faire comme une chose exploratoire parce que vous ne voulez évidemment pas annoncer que vous êtes en train de découvrir de futures mutations. »

Lorsqu’on lui a demandé si ce processus impliquait une recherche illégale sur le gain de fonction, Walker a d’abord déclaré non, mais a ensuite décrit un processus qui est, en fait, une forme modifiée de recherche illégale sur le gain de fonction.

« Nous pouvons faire ces mutations de structure sélectionnées pour les rendre plus puissantes », a déclaré Walker, ajoutant que « vous n’êtes pas censé faire de recherche sur le gain de fonction avec des virus », c’est pourquoi Pfizer l’appelle plutôt « l’évolution dirigée ».

Si tout cela ressemble à un racket, c’est parce que ça l’est. Et la raison pour laquelle cela est autorisé est à cause de la « porte tournante » – selon les mots de Walker – entre le gouvernement et l’industrie.

« Dans l’industrie pharmaceutique, toutes les personnes qui examinent nos médicaments – la plupart d’entre elles finiront par travailler pour des sociétés pharmaceutiques », a déclaré Walker. « Et dans l’armée, les responsables du gouvernement de la défense finissent par travailler pour des entreprises de défense par la suite. »

Assurez-vous de regarder l’intégralité de l’interview d’infiltration avec Walker sur Brighteon.com.

Des nouvelles plus connexes peuvent être trouvées sur ChemicalViolence.com.

Les sources de cet article incluent :

ProjectVeritas.com

NaturalNews.com

Brighteon.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News